Bugatti Centodieci Testleri Tamamladı

Bakan Nebati: Enflasyonu er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz
Bakan Nebati: Enflasyonu er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz
'Nisa Mihriban' bebeğin sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
'Nisa Mihriban' bebeğin sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
'Namaz kılıyor musunuz ki, oruç tutuyorsunuz?' diyen Müdüre suç duyurusu
'Namaz kılıyor musunuz ki, oruç tutuyorsunuz?' diyen Müdüre suç duyurusu
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Genel Kurulunda
'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Genel Kurulunda
MEB'in bursluluk sınavına başvuru tarihi belli oldu
MEB'in bursluluk sınavına başvuru tarihi belli oldu
Borsa kapanış rekorunu tazeledi
Borsa kapanış rekorunu tazeledi
İstanbul'da suya yüzde 29 zam
İstanbul'da suya yüzde 29 zam
Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti: Anne tutuklandı
Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti: Anne tutuklandı
Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, TBMM'ye sunuldu
Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, TBMM'ye sunuldu
Fiyat İstikrarı Komitesi 4. kez toplandı
Fiyat İstikrarı Komitesi 4. kez toplandı
İki aile sağlığı merkezi, iki farklı muayene!
İki aile sağlığı merkezi, iki farklı muayene!
Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli bahar yağışları geliyor
Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli bahar yağışları geliyor
İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'deki teftişe ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'deki teftişe ilişkin açıklama
Çöl tozu, nefes darlığı, astım ve bronşiti tetikliyor
Çöl tozu, nefes darlığı, astım ve bronşiti tetikliyor
Diyarbakır'da zırhlı araç ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i polis 3 yaralı
Diyarbakır'da zırhlı araç ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i polis 3 yaralı
Bakan Bozdağ: Avukatlarla ilgili yeni adımlar atacağız
Bakan Bozdağ: Avukatlarla ilgili yeni adımlar atacağız
Bir ilimizde ramazan ve bayramda şebeke suyu ücretsiz olacak
Bir ilimizde ramazan ve bayramda şebeke suyu ücretsiz olacak
Prof. Ateş Kara: Sakin döneme girdik
Prof. Ateş Kara: Sakin döneme girdik
Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları
Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
3600 ek göstergede meslek grupları genişletilecek
3600 ek göstergede meslek grupları genişletilecek
Enerji faturası fiyatlara yansıyacak
Enerji faturası fiyatlara yansıyacak
Askerlere özel torba yasa geliyor
Askerlere özel torba yasa geliyor
Milletvekillerinin illere göre dağılımı belli oldu
Milletvekillerinin illere göre dağılımı belli oldu
'Emniyet mensuplarının intiharı arttı' iddialarına Bakan Yardımcısından yanıt
'Emniyet mensuplarının intiharı arttı' iddialarına Bakan Yardımcısından yanıt
KGM'den Adana Büyükşehir Belediyesinin iddialarına yanıt
KGM'den Adana Büyükşehir Belediyesinin iddialarına yanıt
Türkiye'nin en önemli ovalarından biri 'orman'a dönüşüyor
Türkiye'nin en önemli ovalarından biri 'orman'a dönüşüyor
Ali Yalçın: Maaş iyileştirmesi yapılmalı
Ali Yalçın: Maaş iyileştirmesi yapılmalı
Otel yapıp ev diye satan müteahhitlere kötü haber! Bakanlık devreye girdi
Otel yapıp ev diye satan müteahhitlere kötü haber! Bakanlık devreye girdi

Bugatti Centodieci Testleri Tamamladı

Bugatti'nin özel modeli Centodieci 50 bin kilometrelik test sürecini tamamlayarak seri üretime geçmeye hazır hale geldi.

  1. Sadece 10 adet üretilecek olan Bugatti'nin Centodieci modeli 50 bin kilometrelik test sürecini tamamladı.

    Sadece 10 adet üretilecek olan Bugatti'nin Centodieci modeli 50 bin kilometrelik test sürecini tamamladı.

  2. Çöl, soğuk hava ve pist testlerinden geçen özel model üretime hazır hale geldi.

    Çöl, soğuk hava ve pist testlerinden geçen özel model üretime hazır hale geldi.

  3. 8.0 litrelik W16 motor kullanılan model Chiron modeline göre 100 beygir daha artırılarak 1600 beygire çıkarılmış.

    8.0 litrelik W16 motor kullanılan model Chiron modeline göre 100 beygir daha artırılarak 1600 beygire çıkarılmış.

  4. 0?dan 100?e 2,4, 200'e 6,1 saniyede ve 13,1 saniyede de 300 km/s?e çıkabiliyor.

    0?dan 100?e 2,4, 200'e 6,1 saniyede ve 13,1 saniyede de 300 km/s?e çıkabiliyor.

  5. Sadece 10 adet üretilecek olan model 8.8 milyon dolara (Günlük kurla yaklaşık 129 milyon TL) satılacak. 2022 yılı sonuna kadar araçlar sahiplerine teslim edilecek.

    Sadece 10 adet üretilecek olan model 8.8 milyon dolara (Günlük kurla yaklaşık 129 milyon TL) satılacak. 2022 yılı sonuna kadar araçlar sahiplerine teslim edilecek.

  6. Firmanın 110. yılına özel hazırlanan modelin ismi Centodieci de İtalyancada 110 anlamına geliyor.

    Firmanın 110. yılına özel hazırlanan modelin ismi Centodieci de İtalyancada 110 anlamına geliyor.

  7. Ayrıca bu isim, firmanın kurucusu olan Ettore Bugatti'nin 110. yaşını kutluyan modeli EB110'a da gönderme niteliğinde.

    Ayrıca bu isim, firmanın kurucusu olan Ettore Bugatti'nin 110. yaşını kutluyan modeli EB110'a da gönderme niteliğinde.