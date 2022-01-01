Sahurda Çikolatalı Ekmek Yemek Susatır Mı?
Ramazan ayında önemli olan noktalardan biri sahurda tüketilen besinlerdir. Hem tok tutan hem ertesi gün acıktırmayan besinlerin tercih edilmesini isteyen uzmanlar merak edilen sorulardan birini de cevapladı. Sahurca çikolatalı ekmek yenir mi? Sahurda çikolatalı ekmek yerseniz ne olur? Çikolatalı ekmek susatır mı?
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Sahur, Ramazan ayının kahvaltısıdır. Bu yüzden uzmanlar hafif ancak tok tutan besinlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.
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Birçoğumuzda olduğu gibi çikolatalık ekmek adeta bu sofraların vazgeçilmezidir. Ancak dün boyu oruçlu kalınacağı için merak edilen bir konu o saatte çikolatalı ekmek tüketmenin doğru olup olmadığıdır.
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SAHURDA ÇİKOLATALI EKMEK YERSENİZ NE OLUR?
Ekmek ve çikolata vücudun ihtiyacı olan enerjiyi karşılar. Özellikle çikolata mutluluk hormonunu etkileyen doping maddeler içerir. Ekmek ise karbonhidrat barındırdığından vücudun enerji depoları dolar. Gün boyu aç kalan vücut bu depolar sayesinde daha enerjik bir gün geçirmenizi sağlar.
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Yapılan araştırmalarda göre çikolata kan akşını düzenler.
Özellikle bitterli çikolataları ekemk üzerine tercih edebilirsiniz. Çünkü bitter saf çikolata barındırdığından güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir.
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Çikolata kakaodan elde edilen bir besin olduğundan kakaonun içerdiği maddeleri barındırır. Bu sayede çikolatada kakao gibi bağışıklığı güçlendirir.
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Uzun süre tok tutarak oruç sürecinde vücudun açıkma hissini azaltır. Yorgunluk ve stres gibi sağlık sorunlarının riskini en aza indirir.
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ÇİKOLATALI EKMEK SUSATIR MI?
Gerekli miktarda su tüketildiği taktirde çikolatalı ekmek susatmaz. Ancak çikolatalı ekmeği fazla da tüketmemek lazım.