İç anadolu:Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri, Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimleri ile Kırşehir, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.