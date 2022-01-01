23 İlde Alarm Verildi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı buna göre bugün 23 ilde sağanak yağış var. Yarın da 8 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Hafta ortası bahar yağışlarına hazır olun! İşte bölge bölge son durum...
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Bugün yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 il için alarm verdi. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'mayıs ayına kadar kalın kıyafetleri kaldırmayın' uyarısı yaptı.
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23 ilde sağanak alarmı:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Çankırı, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi, Ardahan, Uşak, Afyonkarahisar, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Elazığ çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevreleri ile Sinop ve Samsun?un iç kesimleri ve Amasya?nın batısında sağanak yağış etkili olacak.
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Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak iç kesimlerde ise 2 ila 4 derece artacak.
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Çığ tehlikesine dikkat!
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten de sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:
-Nisan ayında sıcaklıklar inişli çıkışlı olacak. Mayıs ayına kadar kalın kıyafetleri kaldırmayalım lütfen...
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-10 günlük beklenen toplam yağış. Özellikle kuzey kesimler tekrar yağışlı bir döneme giriyor. İstanbul'da an itibariyle etkili olan yağış etkisini artıracak. Yeşil yerler az, mavi orta, kırmızı kuvvetli, mor şiddetli, gri aşırı, kahverengi afet riski...
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-Yaz mevsimine geçiş yapıyoruz. Perşembe günü sıcak bir atak aldıktan sonra özellikle ay ortası Yaz mevsimi geliyor. Sıcaklıklar yer yer 30 derece ve üzerine çıkacak. Yaz sınırı 26 derecedir. 27 derece ve üzeri olduğunda; o hava Yaz havasıdır...
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Gök gürültülü sağanak geliyor
Perşembe ve cuma günü ise ülke genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan yarın 8 il için sarı kodlu uyarı yapıldı o iller şöyle sıralandı:
Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Erzurum, Mardin
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Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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Ege: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Uşak ve Afyonkarahiser çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
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Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
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İç anadolu:Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri, Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimleri ile Kırşehir, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
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Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un iç kesimleri ile Amasya'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.
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Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, Malatya, Elazığ ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
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Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.