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Netflix Türkiye Fiyatlarına Dev Zam!

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix Türkiye için fiyatlarında büyük bir zamma gitti. Yeni ücret tarifesini gören kullanıcılar isyan etti.

  1. Her gün değişen etiketlerde bugünün nasibi de Netflix oldu. Webrazzi'ye göre geçtiğimiz ay dünya genelinde fiyat artışına giden Netflix, ülkemizde de fiyatları değiştirdi.

    Her gün değişen etiketlerde bugünün nasibi de Netflix oldu. Webrazzi'ye göre geçtiğimiz ay dünya genelinde fiyat artışına giden Netflix, ülkemizde de fiyatları değiştirdi.

  2. Türkiye'de üye kaybetmek istemeyen Netflix, enflasyon verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 60, dolar bazındaki yıllık değişimin ise yüzde 77 olduğu bugün Netflix Türkiye özelinde artışı yüzde 40 bandında belirledi.

    Türkiye'de üye kaybetmek istemeyen Netflix, enflasyon verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 60, dolar bazındaki yıllık değişimin ise yüzde 77 olduğu bugün Netflix Türkiye özelinde artışı yüzde 40 bandında belirledi.

  3. Bir önceki fiyat artışını geçtiğimiz yıl bu aylarda yapan Netflix'in ortalama fiyat artışı ise 11 TL ile 23 TL bandında oldu. Netflix Türkiye'den yapılan açıklamada "Günümüzde keyifli vakit geçirmek için her zamankinden daha fazla seçenek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle üyelerimize sunduğumuz deneyimi daha da geliştirmek için aralıksız çalışıyoruz." denildi.

    Bir önceki fiyat artışını geçtiğimiz yıl bu aylarda yapan Netflix'in ortalama fiyat artışı ise 11 TL ile 23 TL bandında oldu. Netflix Türkiye'den yapılan açıklamada "Günümüzde keyifli vakit geçirmek için her zamankinden daha fazla seçenek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle üyelerimize sunduğumuz deneyimi daha da geliştirmek için aralıksız çalışıyoruz." denildi.

  4. Netflix Türkiye "Ancak geniş bir yelpazede en kaliteli içerikleri sunmaya ve Kulüp, Pera Palas?ta Gece Yarısı, Stranger Things gibi benzersiz yapımlara yatırım yapmaya devam edebilmek için Türkiye'deki ücretlerimizi güncellememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    Netflix Türkiye "Ancak geniş bir yelpazede en kaliteli içerikleri sunmaya ve Kulüp, Pera Palas?ta Gece Yarısı, Stranger Things gibi benzersiz yapımlara yatırım yapmaya devam edebilmek için Türkiye'deki ücretlerimizi güncellememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

  5. Netflix Türkiye açıklamanın sonunda "Her zaman olduğu gibi zengin içerik kütüphanemize eksiksiz erişim sağlayan üç üyelik seçeneği arasından bütçenize uygun bir plan seçebilirsiniz." dedi

    Netflix Türkiye açıklamanın sonunda "Her zaman olduğu gibi zengin içerik kütüphanemize eksiksiz erişim sağlayan üç üyelik seçeneği arasından bütçenize uygun bir plan seçebilirsiniz." dedi

  6. İşte fiyat tarifesi... <br> -Netflix'in Temel Plan diye tanımladığı herkesin bildiği dilde tek ekran paketi 26,99 TL'den 37,99 TL olarak listeleniyor.<br> -40,99 TL olan Standart Plan yani iki ekranlı plan 57,99 TL olarak yerini aldı. <br> -Netflix Türkiye'nin Özel Plan diye tanımladığı yani 4 ekran ve UHD olan paketse 77,99 TL fiyata sahip oldu.

    İşte fiyat tarifesi...
    -Netflix'in Temel Plan diye tanımladığı herkesin bildiği dilde tek ekran paketi 26,99 TL'den 37,99 TL olarak listeleniyor.
    -40,99 TL olan Standart Plan yani iki ekranlı plan 57,99 TL olarak yerini aldı.
    -Netflix Türkiye'nin Özel Plan diye tanımladığı yani 4 ekran ve UHD olan paketse 77,99 TL fiyata sahip oldu.

  7. Her üyenin abonelik gününe göre bilgilendirme ile yeni fiyat geçişi sağlanıyor. Netflix, hesap sahiplerinin aynı evde yaşamadığı kişilere şifre paylaşmasını durduracak ilginç bir adım atıyor. Yayın platformu, farklı kişilere şifre paylaşanlardan ekstra ücret talep edecek özelliği test etmeye başladı. Aslında şirketin hizmet şartlarına göre, bir müşteri hesabının ev dışındaki kişilerle paylaşılması yasak.

    Her üyenin abonelik gününe göre bilgilendirme ile yeni fiyat geçişi sağlanıyor. Netflix, hesap sahiplerinin aynı evde yaşamadığı kişilere şifre paylaşmasını durduracak ilginç bir adım atıyor. Yayın platformu, farklı kişilere şifre paylaşanlardan ekstra ücret talep edecek özelliği test etmeye başladı. Aslında şirketin hizmet şartlarına göre, bir müşteri hesabının ev dışındaki kişilerle paylaşılması yasak.

  8. Netflix, hesap şifresi paylaşma ?oyununa? yıllarca göz yumduktan sonra, nihayet yeni bir karar almaya hazırlanıyor. Platform, hesaplarını ev dışındaki kişilerle paylaşanlar kullanıcılarından fazla ödeme alacak bir sistem geliştirdi.

    Netflix, hesap şifresi paylaşma ?oyununa? yıllarca göz yumduktan sonra, nihayet yeni bir karar almaya hazırlanıyor. Platform, hesaplarını ev dışındaki kişilerle paylaşanlar kullanıcılarından fazla ödeme alacak bir sistem geliştirdi.