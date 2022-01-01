Hiç Metrobüse Binmemiş Marmaray'ı Çok Merak Ediyormuş

Çok genç yaşta sektöre girdiniz. Yanınızda ailenizden biri var mıydı bu süreçte? Mesela anneniz...

Annem bu işlere hiç karışmayan bir insandı. Onu genç yaşta kaybettim. Boşanmış bir ailenin çocuğuydum. Karmaşık bir çocukluk geçirdim. Kardeşim de ben de savruldum. Babam iki defa daha evlendi. Çok genç yaşta çalışmaya başladım. Kadının güçlü olması gerektiğini öğrendim. Başımızda kimse yoktu, anneme ve kardeşime bakmak zorundaydım. Maddi zorluk çektiğimiz dönemler de oldu. Yarışma sonrası sinemaya evet demek zorunda kaldım, kalbim müzikten yana olmasına rağmen. Yaptığım her işi şerefimle yaptım. Babamın vasiyetiydi. Ölmeden önce bize "Ben size şerefiniz dışında hiçbir şey bırakamıyorum. Şerefinize sahip çıkın" dedi. Ben de öyle yaptım.