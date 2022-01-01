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Elazığ'da Korkutan Çatı Yangını

Elazığ?da 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Bitişikteki 2 binanın daha çatısına sıçrayan alevler kentin birçok noktasından görüldü. Binada bulunanlar tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

  1. Elazığ'da, 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

    Elazığ'da, 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

  2. Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde Vali Fahribey Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede büyüdü ve bitişikte bulunan 2 binanın çatısına da sıçradı.

    Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde Vali Fahribey Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede büyüdü ve bitişikte bulunan 2 binanın çatısına da sıçradı.

  3. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

  4. Binada bulunanlar tahliye edildi, çevrede güvenlik önlemi alındı.

    Binada bulunanlar tahliye edildi, çevrede güvenlik önlemi alındı.

  5. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

    İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.