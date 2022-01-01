Elazığ'da Korkutan Çatı Yangını
Elazığ?da 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Bitişikteki 2 binanın daha çatısına sıçrayan alevler kentin birçok noktasından görüldü. Binada bulunanlar tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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Elazığ'da, 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
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Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde Vali Fahribey Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede büyüdü ve bitişikte bulunan 2 binanın çatısına da sıçradı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
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Binada bulunanlar tahliye edildi, çevrede güvenlik önlemi alındı.
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İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.
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