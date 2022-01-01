Aslı Şen;

Metroda kamera karşısına geçen Aslı Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Metroya binmem olay olmuş. Vallahi şahsen çok keyifle kullanıyorum, ya siz?" ifadelerini kullandı. Takipçileri de bu paylaşımın altına "Neden olay olmuş? Trafik derdi yok" ve "Siz de insansınız, binemez misiniz? Fark ne?" gibi yorumlar yaptı.