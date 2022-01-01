Ünlü İsimler Halka Karıştı!
Geçtiğimiz günlerde "Evimin konumu itibariyle en çok kullandığım toplu taşıma aracı metro..." açıklamasını yapan iş insanı Aslı Şen'in ardından birçok ünlü isim, bir türlü çözülemeyen İstanbul trafiğinden yakınıp toplu taşıma araçlarını kullandıklarına dair yaptıkları paylaşımlarla gündem oldu.
-
TOPLU TAŞIMA KULLANAN ÜNLÜ İSİMLER
-
Aslı Şen;
Metroda kamera karşısına geçen Aslı Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Metroya binmem olay olmuş. Vallahi şahsen çok keyifle kullanıyorum, ya siz?" ifadelerini kullandı. Takipçileri de bu paylaşımın altına "Neden olay olmuş? Trafik derdi yok" ve "Siz de insansınız, binemez misiniz? Fark ne?" gibi yorumlar yaptı.
-
Hande Ataizi;
Ünlü oyuncu Hande Ataizi de toplu taşıma kullanmayı tercih eden isimler arasında yer alıyor. Nişantaşı'nda ikamet eden ve Hacıosman-Yenikapı metrosunu sık sık tercih eden Ataizi, bu kez vapura bindi. Ataizi, nişanlısının da yer aldığı bu fotoğrafı, "Vapurda dışarıda oturulur, vapur tostu yenir, aynı kulaklıkla Yüksek Sadakat dinlenir" notuyla paylaştı.
-
Ebru Yaşar;
Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar zamandan tasarruf etmek için yıllar önce İstanbul'a getirilen Metro hizmetinden faydalandı. Ebru Yaşar, fotoğrafları sosyal medya hesabından, "Bugün hayatı kolaylaştırdım ve her yere metroyla gittim. Her şeye yetiştim. Trafik stresi yaşamadım. Yaşasın metro!" notuyla paylaştı.
-
Doğukan Manço;
Unutulmayan şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço da bu kervana katıldı. Metrobüse binen Manço, "Metrobüsteyim. Çaktırmayın" şeklinde paylaşımda bulundu.
-
Talat Bulut;
Birçok rol aldığı projelerin yanı sıra Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisiyle hafızalarda yer eden Talat Bulut, Üsküdar-Beşiktaş vapurunu kullanırken görüntülere yansıdı.
-
Selda Bağcan;
Yorumladığı türkücü Selda Bağcan da Yenikapı-Hacıosman metrosunu kullandı. çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bağcan, Twitter'da TT (Trend Topic) oldu.
-
Mert Fırat;
Oyuncu Mert Fırat da İstanbul trafiğinde çareyi metroyla yolculuk yaparak buldu.
-
Arda Turan;
Ünlü futbolcu Arda Turan da metroda halkla birlikte yolculuk yaparak, çektiği selfie'sini Instagram hesabından paylaşmıştı.
-
Şenay Akay;
Eski model Şenay Akay da İstanbul trafiğinden yakınıp toplu taşımaya yönelen ünlüler arasında. Akay, Yenikapı - Hacıosman metrosunda görüntülere yansımıştı.
-
Yavuz Seçkin;
Komedyen ve oyuncu Yavuz Seçkin de seyahatlerinde toplu taşıma kullanmayı tercih ediyor.
-
Didem Soydan;
Nişantaşı'nda oturan ünlü model Didem Soydan da Yenikapı - Hacıosman metrosunu kullanan isimlerden.
-
Keremcem;
Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başrolünde yer aldığı dizinin setine yetişebilmek için her yolu denediğini takipçileriyle paylaşırken şu sözlere yer vermişti: "Trafik bile yeni bölümüne yetişmeme engel değil."