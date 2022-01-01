Alzheimer'da Çığır Açan Çalışma

ERKEN ÖNLEM ALINMASINI SAĞLAYABİLİR Çalışmaya dahil olmayan Weill Cornell Medicine ve NewYork-Presbyterian'da Alzheimer ve Parkinson hastalıklarının önlenmesinde uzmanlaşmış bir nörolog olan Kellyann Niotis, "Bir bütün olarak alındığında, bu veriler nörodejeneratif hastalıklar arasında potansiyel bir sürekliliği vurgulayabilir. Bilimsel ve tıbbi topluluk, nörodejeneratif hastalık süreçlerini çok farklı görüyor ve biz de onları uzun süredir bu şekilde inceliyoruz. Gençler benzer altta yatan genetik risklere sahip olabilir ve bir kişide Parkinson'a, diğerinde Alzheimer'a yol açabilir" dedi.