Bakan Koca 'Türkiye'de ilk' diyerek paylaştı: Ailelere yol gösterici olacak
Bakan Koca 'Türkiye'de ilk' diyerek paylaştı: Ailelere yol gösterici olacak
Üç sondaj gemisi Karadeniz'de ilk kez aynı anda görev yapacak
Üç sondaj gemisi Karadeniz'de ilk kez aynı anda görev yapacak
En çok satan otomotiv markaları belli oldu
En çok satan otomotiv markaları belli oldu
Okullarda ikinci ara tatil başlıyor
Okullarda ikinci ara tatil başlıyor
Bakanlıktan 'sebzelerin çöpe döküldüğü' iddialarına yalanlama
Bakanlıktan 'sebzelerin çöpe döküldüğü' iddialarına yalanlama
'Gıdada üretici-tüketici fiyatları arasındaki makas yüzde 22'
'Gıdada üretici-tüketici fiyatları arasındaki makas yüzde 22'
Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi'nden istifa etti
Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi'nden istifa etti
Thodex'in kurucusu Fatih Özer'den etkin pişmanlık başvurusu!
Thodex'in kurucusu Fatih Özer'den etkin pişmanlık başvurusu!
2022 ALES/1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
2022 ALES/1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Nüfusu 100 bin üzerindeki yerlerde kadın konukevlerini açılacak
Nüfusu 100 bin üzerindeki yerlerde kadın konukevlerini açılacak
Bilim Kurulu, 5 haftadır toplanmıyor
Bilim Kurulu, 5 haftadır toplanmıyor
Bahçeli'den anket şirketlerine sert sözler
Bahçeli'den anket şirketlerine sert sözler
Altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
Bazı bürokratlar görevden alındı, bazılarının da maaşları eşitlendi
Bazı bürokratlar görevden alındı, bazılarının da maaşları eşitlendi
Cemal Kaşıkçı dosyası kapandı
Cemal Kaşıkçı dosyası kapandı
Bu bayram şehirler arası ulaşım cep yakacak
Bu bayram şehirler arası ulaşım cep yakacak
Fiyatlar cep yakıyordu... Mecburi indirim geliyor
Fiyatlar cep yakıyordu... Mecburi indirim geliyor
Koruma Polis Eğitim Merkezi kuruldu
Koruma Polis Eğitim Merkezi kuruldu
AK Parti'li kurmaylar önerdi: 20 temel üründe fiyatlar sabitlensin
AK Parti'li kurmaylar önerdi: 20 temel üründe fiyatlar sabitlensin
OGM 5 bin Geçici İşçi alacak
OGM 5 bin Geçici İşçi alacak
Dış politikaya 11 yeni kadın eli
Dış politikaya 11 yeni kadın eli
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapıldı
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapıldı
Kiralık ev arayanların önceliği değişti
Kiralık ev arayanların önceliği değişti
Sağlık Bakanlığı kura çekimi isim listesi açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı kura çekimi isim listesi açıklandı mı?
Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı üzerine masrafları istedi
Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı üzerine masrafları istedi
Meteoroloji hava durumu tahminini açıkladı! Havalar ısınıyor
Meteoroloji hava durumu tahminini açıkladı! Havalar ısınıyor
Tutanaklar yayımlandı... FED faiz mi artıracak?
Tutanaklar yayımlandı... FED faiz mi artıracak?
TOKİ 18 ilde 186 arsayı açık artırmayla satacak
TOKİ 18 ilde 186 arsayı açık artırmayla satacak
10 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
10 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
Hazır giyime yazın yüzde 80 zam gelecek iddiası
Hazır giyime yazın yüzde 80 zam gelecek iddiası

Sahurdan Sonra Yatmadan 2 Tane Kuru İncir Yerseniz...

İnsan sağlığına faydası yüzyıllardır bilinen inciri uzmanlar hayatın her alanında tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

  1. İnsan sağlığına faydası yüzyıllardır bilinen inciri uzmanlar hayatın her alanında tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Yüksek oranda lif ve doğal şeker barındıran indir taze halinden çok kuru hali tercih ediliyor. Bunun da nedeni kuru halindeki lif oranı daha yüksektir. Uzmanlar Ramazan da sağlıklı bir oruç süreci için sahurda yatmadan 2 tane kuru incir tavsiye ediyor.

    İnsan sağlığına faydası yüzyıllardır bilinen inciri uzmanlar hayatın her alanında tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Yüksek oranda lif ve doğal şeker barındıran indir taze halinden çok kuru hali tercih ediliyor. Bunun da nedeni kuru halindeki lif oranı daha yüksektir. Uzmanlar Ramazan da sağlıklı bir oruç süreci için sahurda yatmadan 2 tane kuru incir tavsiye ediyor.

  2. Yatmadan tüketilen 2 adet kuru incir bağırsakların daha iyi çalışmasını destekler. İçerdikleri lif sayesinde besin atıklarının birikmesini engeller. Ayrıca uzun süreli tokluk hissi verir.

    Yatmadan tüketilen 2 adet kuru incir bağırsakların daha iyi çalışmasını destekler. İçerdikleri lif sayesinde besin atıklarının birikmesini engeller. Ayrıca uzun süreli tokluk hissi verir.

  3. Kuru incir doğal şeker barındırdığından kandaki insilün depolarını doldurur. Oruç süresinde tansiyonun ya da kan basıncının azalmasını engeller.

    Kuru incir doğal şeker barındırdığından kandaki insilün depolarını doldurur. Oruç süresinde tansiyonun ya da kan basıncının azalmasını engeller.

  4. İçeriğinde antioksidan barındıran kuru incir bağışıklık sistemi içinde olmazsa olmazlardan biridir. Bağışıklığın ihtiyaç duyduğu korumayı sağlar.

    İçeriğinde antioksidan barındıran kuru incir bağışıklık sistemi içinde olmazsa olmazlardan biridir. Bağışıklığın ihtiyaç duyduğu korumayı sağlar.

  5. Kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin olan kuru incir kas ve kemik sistemine de fayda sağlar. Sürekli olarka kemik ve kas ağrısı yaşayanların düzenli tüketmesi tavsiye edilir.

    Kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin olan kuru incir kas ve kemik sistemine de fayda sağlar. Sürekli olarka kemik ve kas ağrısı yaşayanların düzenli tüketmesi tavsiye edilir.

  6. Hücrelerin yenilenmesini sağlayarak cilt yapısının deforme olmasını engeller.

    Hücrelerin yenilenmesini sağlayarak cilt yapısının deforme olmasını engeller.

  7. Uzmanlar kuru inciri genellikle şekersiz Türk kahvesi ya da şekersiz çayla beraber tüketilmesini tavsiye eder.

    Uzmanlar kuru inciri genellikle şekersiz Türk kahvesi ya da şekersiz çayla beraber tüketilmesini tavsiye eder.