Söz Dinlemeyen Çocuğa Nasıl Davranılmalı?

HANGİ ÇOCUKLAR KURAL TANIMIYOR

Toplumumuzda bazı çocuklara kural-sınır koyma güçlükleri yaşama ihtimali daha yüksektir. Risk altında olan çocukların özelliklerine baktığımızda;

Ailenin ilk torunu olmak,

Geç ya da yardımcı üreme yöntemiyle doğmak,

Gebelik ya da bebeklik döneminde hayati tehlike atlatmak,

Sürekli bir bedensel hastalığının olması,

Kendinden önce bir kardeşi vefat etmiş olması,

Geniş ailede yaşamak,

Hem anne hem babanın çalışması,

Anne-babası boşanmış ya da ebeveyn kaybı yaşaması,

Hareketli, sabırsız, inatçı olması gibi faktörlerle karşılaşırız.