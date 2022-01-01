Söz Dinlemeyen Çocuğa Nasıl Davranılmalı?
Hemen hemen her anne ve babanın belli bir yaştan sonra çocukların söz dinlememesinden şikayet eder. Ancak çocukların kendilerini birey olarak hissettikleri yaştan sonra bu şikayetler doğrultusunda psikolojik etkiler ortaya çıkabilir. Söz dinlemeyen çocuğa nasıl davranılmalı? Söz dinlemeyen çocuk sahibi olan anne ve babalara tavsiyeler...
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TEKRARLARDAN KAÇININ Çocuğunuza fazla uyarı yaptığınızda ya da "Bu son uyarım!" dediğiniz takdirde ciddiye alınmaycaksınız. Blöf yaptığınızı düşünecektir. Tekrar düşmek çocuğun üstündeki yetinizi ve gücünüzü azaltacaktır. Davranışının sonucunda karşılaşacağı durumla karşı karşıya kalmasını sağlayın, blöflerden ve tekrarlardan uzak durun.
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SINIR KONULMASI İHTİYAÇTIR Çocuklar yapıları gereği her şeyi isteme eğilimi gösterirler. Dolayısıyla bir sınırın çizili olması onlar için ihtiyaçtır. Bu konuda ebeveynlerin yaklaşımları önemlidir. Müdahaleci davranılmamalı iletişimsel yaklaşılmalıdır. Fazla sınır, çocuğun özgüvenini zedeler, birey olma hevesini kırar.
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SONUÇLARINA KATLANMASINA İZİN VERİN Yaptığı hataların sonuçlarına katlanmak çocukta sorumluluk duygusunu ve ders çıkartma olayını pekiştirecektir. Ona ayrıcalık göstermek "Bu sefer affettim" gibi ibareler ders çıkarım olayını olumsuz etkileyecektir.
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BAĞIRMADAN, NET VE ANLAŞILIR OLUN Çocuk dinlemediğinde beveynin sesinde yükseliş olmaktadır. Bu yükseliş çocukla ranızdaki ilişkinin hasar görmesini sağlar ve çocuğun daha fazla dinlememesi için tetikler. Onun yerine net ve anlaşılır olun. Önce evet sonra hayır demek yerine , evetse evet, hayırsa hayır demeyi öğrenin. Şiddet içerikli konuşmalardan kaçının.
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EBEVEYNLER ARASI ORTAKLIK ÖNEMLİ Anne ve babanın arasındaki iletişim kopukluğu çocuğun bunu çıkara dönüştürmesini sağlayacaktır. Anne ve babanın ortak kararları çocuğuna bildirmesi "Evet, ben bunu yapmamalıyım" ya da "Yapamam" algısı oluşturur.
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OYUN İLİŞKİSİ KURMANIZ GEREKİYOR Çocukla iletişimin açık olması, söz dinlemesi ve denilenin icrata geçmesi için iletişimin güçlü olması çok önemlidir. Bol bol zaman ayırıp onun sevdiği aktivitelerde bulunmaya çalışmalısınız.
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ASLA RÜŞVET VERMEYİN! Kendine ya da çevresine zarar vermesi sö konusu olduğunda sakince durdurmaya çalışın, asla rüşvet teklif etmeyin. Alışması durumunda saldırgan tavırlara sırf o rüşvete ulaşmak için devam edecektir.
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NEDEN- SONUÇ OLARAK ANLATIN Çocuğun bunu yapmaması gerektiğine dair konuşmanız onun anlamladıramayacağı bir şey olabilir. Bütün durumları bir neden- sonuç ilişkisi içerisinde açıklayın. Mesela "Odanı topla!" değil, "Aradığın her şeyi rahat bulmak istiyorsan, odanı toplamak zorundasın." ibaresi kulanın.
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HANGİ ÇOCUKLAR KURAL TANIMIYOR
Toplumumuzda bazı çocuklara kural-sınır koyma güçlükleri yaşama ihtimali daha yüksektir. Risk altında olan çocukların özelliklerine baktığımızda;
Ailenin ilk torunu olmak,
Geç ya da yardımcı üreme yöntemiyle doğmak,
Gebelik ya da bebeklik döneminde hayati tehlike atlatmak,
Sürekli bir bedensel hastalığının olması,
Kendinden önce bir kardeşi vefat etmiş olması,
Geniş ailede yaşamak,
Hem anne hem babanın çalışması,
Anne-babası boşanmış ya da ebeveyn kaybı yaşaması,
Hareketli, sabırsız, inatçı olması gibi faktörlerle karşılaşırız.
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ÇÖZÜMSÜZ KALDIĞINIZDAN UZMANALARA DANIŞMAKTAN ÇEKİNMEYİN Problemlere karşı hala çocukta bir direnme ve söz dinlememe devam ediyorsa, ters giden bir şeyler hala var demektir. Bunların farkındalığına erişmek için bir pedagogla konuşmayı ve psikolojik detsek almayı deneyin.