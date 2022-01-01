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En Zenginler Listesi Açıklandı: Milyarderlerin Sayısı Azaldı

Ünlü ekonomi yayın organı Forbes, yıllık milyarderler listesini yayınladı. Liste, son 12 ayda milyarderlerin sayısının azaldığını gösterdi.

  1. Dünyanın en önemli ekonomi yayınlarından Forbes, 36. kez dünyanın en zenginleri listesini yayınladı. 329 milyarder listeden çıktı, 236 yeni milyarder geldi. Bumble'dan Whitney Wolfe Herd ve Peloton'dan John Foley Bu yıl 'milyarder' unvanını kaybetti. Yeni milyarderler arasında Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da yer aldı. Öte yandan en fazla milyardere sahip ülke 735 milyarder ile ABD oldu. ABD?yi Çin ve Rusya izledi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle 34 Rus milyarder, milyarderlik unvanını kaybetti. <br> İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN MİLYARDERLERİ...

    Dünyanın en önemli ekonomi yayınlarından Forbes, 36. kez dünyanın en zenginleri listesini yayınladı. 329 milyarder listeden çıktı, 236 yeni milyarder geldi. Bumble'dan Whitney Wolfe Herd ve Peloton'dan John Foley Bu yıl 'milyarder' unvanını kaybetti. Yeni milyarderler arasında Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da yer aldı. Öte yandan en fazla milyardere sahip ülke 735 milyarder ile ABD oldu. ABD?yi Çin ve Rusya izledi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle 34 Rus milyarder, milyarderlik unvanını kaybetti.
    İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN MİLYARDERLERİ...

  2. 15- MARK ZUCKERBERG: 67,3 MİLYAR DOLAR Facebook (ABD)

    15- MARK ZUCKERBERG: 67,3 MİLYAR DOLAR Facebook (ABD)

  3. 14- FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS: 74,8 MİLYAR DOLAR Perakende ve Moda (Fransa)

    14- FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS: 74,8 MİLYAR DOLAR Perakende ve Moda (Fransa)

  4. 13- CARLOS SLIM HELU: 81,2 MİLYAR DOLAR Telekom (Meksika)

    13- CARLOS SLIM HELU: 81,2 MİLYAR DOLAR Telekom (Meksika)

  5. 12- MICHAEL BLOOMBERG: 82 MİLYAR DOLAR Medya (ABD)

    12- MICHAEL BLOOMBERG: 82 MİLYAR DOLAR Medya (ABD)

  6. 11- GAUTAM ADANİ: 90 MİLYAR DOLAR Altyapı ve diğer sektörler (Hindistan)

    11- GAUTAM ADANİ: 90 MİLYAR DOLAR Altyapı ve diğer sektörler (Hindistan)

  7. 10- MUKESH AMBANİ: 90,7 MİLYAR DOLAR Çeşitli sektörler (Hindistan)

    10- MUKESH AMBANİ: 90,7 MİLYAR DOLAR Çeşitli sektörler (Hindistan)

  8. 9- STEVE BALLMER: 91,4 MİLYAR DOLAR Microsoft (ABD)

    9- STEVE BALLMER: 91,4 MİLYAR DOLAR Microsoft (ABD)

  9. 8- LARRY ELLISON: 106 MİLYAR DOLAR Teknoloji (ABD)

    8- LARRY ELLISON: 106 MİLYAR DOLAR Teknoloji (ABD)

  10. 7- SERGEY BRIN: 107 MİLYAR DOLAR Teknoloji, Google (ABD)

    7- SERGEY BRIN: 107 MİLYAR DOLAR Teknoloji, Google (ABD)

  11. 6- LARRY PAGE: 111 MİLYAR DOLAR Teknoloji, Google (ABD)

    6- LARRY PAGE: 111 MİLYAR DOLAR Teknoloji, Google (ABD)

  12. 5- WARREN BUFFETT: 118 MİLYAR DOLAR Finans ve yatırım (ABD)

    5- WARREN BUFFETT: 118 MİLYAR DOLAR Finans ve yatırım (ABD)

  13. 4- BILL GATES: 129 MİLYAR DOLAR Microsoft (ABD)

    4- BILL GATES: 129 MİLYAR DOLAR Microsoft (ABD)

  14. 3- BERNARD ARNAULT: 158 MİLYAR DOLAR Perakende ve Moda (Fransa)

    3- BERNARD ARNAULT: 158 MİLYAR DOLAR Perakende ve Moda (Fransa)

  15. 2- JEFF BEZOS: 171 MİLYAR DOLAR Amazon (ABD)

    2- JEFF BEZOS: 171 MİLYAR DOLAR Amazon (ABD)

  16. 1- ELON MUSK: 219 MİLYAR DOLAR Teknoloji, Tesla (ABD)

    1- ELON MUSK: 219 MİLYAR DOLAR Teknoloji, Tesla (ABD)