En Zenginler Listesi Açıklandı: Milyarderlerin Sayısı Azaldı

Dünyanın en önemli ekonomi yayınlarından Forbes, 36. kez dünyanın en zenginleri listesini yayınladı. 329 milyarder listeden çıktı, 236 yeni milyarder geldi. Bumble'dan Whitney Wolfe Herd ve Peloton'dan John Foley Bu yıl 'milyarder' unvanını kaybetti. Yeni milyarderler arasında Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da yer aldı. Öte yandan en fazla milyardere sahip ülke 735 milyarder ile ABD oldu. ABD?yi Çin ve Rusya izledi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle 34 Rus milyarder, milyarderlik unvanını kaybetti.

İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN MİLYARDERLERİ...