Çamur Yağdı: Araçlar Oto Yıkamada Kuyruk Oldu

"SABAH 50 ARAÇ YIKADIK" Sabah saatlerinde araçlardaki çamuru fark ettiğini ifade eden oto yıkamacı vatandaş, sabah 08.00 sıralarından bu yana durmadan araç yıkadığını belirtti. Oto yıkamacı, şu ana kadar yaklaşık 50 araç yıkadığını ve akşama kadar bu sayının artacağını kaydetti