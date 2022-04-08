Çamur Yağdı: Araçlar Oto Yıkamada Kuyruk Oldu

8 Nisan 2022 tarihli atama kararı ile 8 üniversitenin rektörü değişti
8 Nisan 2022 tarihli atama kararı ile 8 üniversitenin rektörü değişti
Erdoğan'ın, öğretmen alım sayısını açıklamaması ne anlama geliyor?
Erdoğan'ın, öğretmen alım sayısını açıklamaması ne anlama geliyor?
Türkiye'nin ilk elektrikli ticari aracı hattan indirildi
Türkiye'nin ilk elektrikli ticari aracı hattan indirildi
Vergi ve ekonomi paketinin ilk bölümü kabul edildi
Vergi ve ekonomi paketinin ilk bölümü kabul edildi
Bakan Koca'dan sonra hastane de 'Nisa bebek' açıklaması yaptı
Bakan Koca'dan sonra hastane de 'Nisa bebek' açıklaması yaptı
Erdoğan: Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük
Erdoğan: Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura çekimi tamamlandı
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura çekimi tamamlandı
Vaka sayıları 10 binin altına geriledi
Vaka sayıları 10 binin altına geriledi
'Savcı görme engelli avukatı aşağıladı' iddiası HSK'ya taşındı
'Savcı görme engelli avukatı aşağıladı' iddiası HSK'ya taşındı
'Sınıf öğretmeni, öğrencisine şiddet uyguladı' iddiasına soruşturma
'Sınıf öğretmeni, öğrencisine şiddet uyguladı' iddiasına soruşturma
Borsa kapanış rekorunu bir üst puana taşıdı
Borsa kapanış rekorunu bir üst puana taşıdı
Bakan Koca 'Türkiye'de ilk' diyerek paylaştı: Ailelere yol gösterici olacak
Bakan Koca 'Türkiye'de ilk' diyerek paylaştı: Ailelere yol gösterici olacak
Üç sondaj gemisi Karadeniz'de ilk kez aynı anda görev yapacak
Üç sondaj gemisi Karadeniz'de ilk kez aynı anda görev yapacak
En çok satan otomotiv markaları belli oldu
En çok satan otomotiv markaları belli oldu
Okullarda ikinci ara tatil başlıyor
Okullarda ikinci ara tatil başlıyor
Bakanlıktan 'sebzelerin çöpe döküldüğü' iddialarına yalanlama
Bakanlıktan 'sebzelerin çöpe döküldüğü' iddialarına yalanlama
'Gıdada üretici-tüketici fiyatları arasındaki makas yüzde 22'
'Gıdada üretici-tüketici fiyatları arasındaki makas yüzde 22'
Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi'nden istifa etti
Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi'nden istifa etti
Thodex'in kurucusu Fatih Özer'den etkin pişmanlık başvurusu!
Thodex'in kurucusu Fatih Özer'den etkin pişmanlık başvurusu!
2022 ALES/1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
2022 ALES/1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Nüfusu 100 bin üzerindeki yerlerde kadın konukevlerini açılacak
Nüfusu 100 bin üzerindeki yerlerde kadın konukevlerini açılacak
Bilim Kurulu, 5 haftadır toplanmıyor
Bilim Kurulu, 5 haftadır toplanmıyor
Bahçeli'den anket şirketlerine sert sözler
Bahçeli'den anket şirketlerine sert sözler
Altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
Bazı bürokratlar görevden alındı, bazılarının da maaşları eşitlendi
Bazı bürokratlar görevden alındı, bazılarının da maaşları eşitlendi
Cemal Kaşıkçı dosyası kapandı
Cemal Kaşıkçı dosyası kapandı
Bu bayram şehirler arası ulaşım cep yakacak
Bu bayram şehirler arası ulaşım cep yakacak
Fiyatlar cep yakıyordu... Mecburi indirim geliyor
Fiyatlar cep yakıyordu... Mecburi indirim geliyor
Koruma Polis Eğitim Merkezi kuruldu
Koruma Polis Eğitim Merkezi kuruldu
AK Parti'li kurmaylar önerdi: 20 temel üründe fiyatlar sabitlensin
AK Parti'li kurmaylar önerdi: 20 temel üründe fiyatlar sabitlensin

Çamur Yağdı: Araçlar Oto Yıkamada Kuyruk Oldu

Van?da Meteoroloji?nin Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısının ardından sabah saatlerinde aracını çamur içinde gören vatandaşlar, oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

  1. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Suriye kaynaklı Van için toz taşınımı uyarısında bulundu. Van?da gece itibariyle etkili olan çamur şeklindeki yağış, dışarıda olan araçları çamura buladı.

    Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Suriye kaynaklı Van için toz taşınımı uyarısında bulundu. Van?da gece itibariyle etkili olan çamur şeklindeki yağış, dışarıda olan araçları çamura buladı.

  2. Aracını çamur içinde gören vatandaşlar, çamurun aracın kaportasına zarar verdiği düşüncesiyle oto yıkamacıların yolunu tuttu. Oto yıkamacılarda ise çamur şeklindeki yağıştan kaynaklı uzun kuyruklar oluştu.

    Aracını çamur içinde gören vatandaşlar, çamurun aracın kaportasına zarar verdiği düşüncesiyle oto yıkamacıların yolunu tuttu. Oto yıkamacılarda ise çamur şeklindeki yağıştan kaynaklı uzun kuyruklar oluştu.

  3. "SABAH 50 ARAÇ YIKADIK" Sabah saatlerinde araçlardaki çamuru fark ettiğini ifade eden oto yıkamacı vatandaş, sabah 08.00 sıralarından bu yana durmadan araç yıkadığını belirtti. Oto yıkamacı, şu ana kadar yaklaşık 50 araç yıkadığını ve akşama kadar bu sayının artacağını kaydetti

    "SABAH 50 ARAÇ YIKADIK" Sabah saatlerinde araçlardaki çamuru fark ettiğini ifade eden oto yıkamacı vatandaş, sabah 08.00 sıralarından bu yana durmadan araç yıkadığını belirtti. Oto yıkamacı, şu ana kadar yaklaşık 50 araç yıkadığını ve akşama kadar bu sayının artacağını kaydetti

  4. Oto yıkamacılara gelen vatandaşlar ise araçlarını çamur içinde gördüklerinde şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, Suriye kaynaklı bir toz bulutunun geleceği haberini aldıklarını, ancak bu şekilde bir yağış beklemediklerini söyledi.

    Oto yıkamacılara gelen vatandaşlar ise araçlarını çamur içinde gördüklerinde şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, Suriye kaynaklı bir toz bulutunun geleceği haberini aldıklarını, ancak bu şekilde bir yağış beklemediklerini söyledi.

  5. ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞIŞ DEVAM EDECEK Öte yandan Meteoroloji, Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasına bağlı olarak görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusundaki uyarısını yeniledi.

    ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞIŞ DEVAM EDECEK Öte yandan Meteoroloji, Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasına bağlı olarak görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusundaki uyarısını yeniledi.