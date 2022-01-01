Kültür Park'ta Gençleştirme Operasyonu

Acil sonuca gitmeliyiz

Sunumun ardından konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalılara 67 yıldır hizmet veren Kültür Park'ın, günümüz şartlarına göre dizayn edilmesinin zorunluluk olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, 'Bugüne kadar defalarca ameliyat geçirmiş vücudu gençleştirmeye, günün şartlarına uyarlamaya çalışıyoruz. Bu kolay bir iş değil. Konu herkese göre farklılaşabilir, dolayısıyla net bir doğrusu olmayacak. Kültür Park bana göre Türkiye'de, bu kadar eski olup da hala kurtarılma ihtimali olan parklardan biri. Hala çok yeşil ve güzel. Bunun nostaljisiyle mutlu azınlık keyiflensin diye el atmıyoruz. Kültür Park gerçekten Bursa için çok kıymetli. Bursalıların çok ciddi hatıraları var. Sivil toplum kuruluşlarının mekanları var. Farklı fonksiyonlarda kafeler var. En iyi şekilde kotararak, bittiğinde herkesin keyif alacağı bir Kültür Parkı nasıl ortaya çıkarabiliriz diye çalışıyoruz. Bu çalışmanın bir lütuf değil, zorunluluk olduğu gerçeği kabul edelim. Süreç genel bir mutabakatla yürüsün istiyoruz. Eğer bir şey yapmazsak, radikal bir karar almazsak işin sonunun çok hayırlı olduğunu görmüyorum. Her halükarda ne yapıp edip, acil sonuca gitmemiz lazım. Süreci başlatmamız lazım. İnşallah hayırlı bir netice çıkar ve bir an evvel sonuca gideriz' diye konuştu.