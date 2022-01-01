Kültür Park'ta Gençleştirme Operasyonu

Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine Melek Mızrak Subaşı seçildi
Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine Melek Mızrak Subaşı seçildi
Şehirlerarası otobüs biletlerine zam
Şehirlerarası otobüs biletlerine zam
Fiyatlar düştü, benzin ve motorine indirim geliyor
Fiyatlar düştü, benzin ve motorine indirim geliyor
Ara tatilde öğretmenlere kadına yönelik şiddet eğitimleri başlıyor
Ara tatilde öğretmenlere kadına yönelik şiddet eğitimleri başlıyor
Bakan Yanık: Nüfusun yoğun olduğu yerlere ikinci ŞÖNİM açacağız
Bakan Yanık: Nüfusun yoğun olduğu yerlere ikinci ŞÖNİM açacağız
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti
ESK, ucuz et satışına başladı
ESK, ucuz et satışına başladı
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
Altın yükselir mi, düşer mi?
Altın yükselir mi, düşer mi?
Sabah yazarından Tarım Bakanı'na: Şimdi değilse ne zaman Sayın Bakan!
Sabah yazarından Tarım Bakanı'na: Şimdi değilse ne zaman Sayın Bakan!
İtfaiye ve Zabıta personeline 'nakdi yemek' yardımı
İtfaiye ve Zabıta personeline 'nakdi yemek' yardımı
4 Kamu kurumu toplamda 434 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu toplamda 434 personel almak için ilana çıktı
Bakan duyurdu...Mecburi hizmet süresi düzenlemesi Meclis'ten geçti
Bakan duyurdu...Mecburi hizmet süresi düzenlemesi Meclis'ten geçti
Vergi ve ekonomi paketini içeren kanun, Genel Kurul'da kabul edildi
Vergi ve ekonomi paketini içeren kanun, Genel Kurul'da kabul edildi
Türkiye'nin ilk elektrikli ticari aracı hattan indirildi
Türkiye'nin ilk elektrikli ticari aracı hattan indirildi
Bakan Koca'dan sonra hastane de 'Nisa bebek' açıklaması yaptı
Bakan Koca'dan sonra hastane de 'Nisa bebek' açıklaması yaptı
Erdoğan: Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük
Erdoğan: Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura çekimi tamamlandı
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura çekimi tamamlandı
Vaka sayıları 10 binin altına geriledi
Vaka sayıları 10 binin altına geriledi
'Savcı görme engelli avukatı aşağıladı' iddiası HSK'ya taşındı
'Savcı görme engelli avukatı aşağıladı' iddiası HSK'ya taşındı
'Sınıf öğretmeni, öğrencisine şiddet uyguladı' iddiasına soruşturma
'Sınıf öğretmeni, öğrencisine şiddet uyguladı' iddiasına soruşturma
Borsa kapanış rekorunu bir üst puana taşıdı
Borsa kapanış rekorunu bir üst puana taşıdı
Bakan Koca 'Türkiye'de ilk' diyerek paylaştı: Ailelere yol gösterici olacak
Bakan Koca 'Türkiye'de ilk' diyerek paylaştı: Ailelere yol gösterici olacak
Üç sondaj gemisi Karadeniz'de ilk kez aynı anda görev yapacak
Üç sondaj gemisi Karadeniz'de ilk kez aynı anda görev yapacak
En çok satan otomotiv markaları belli oldu
En çok satan otomotiv markaları belli oldu
Okullarda ikinci ara tatil başlıyor
Okullarda ikinci ara tatil başlıyor
Bakanlıktan 'sebzelerin çöpe döküldüğü' iddialarına yalanlama
Bakanlıktan 'sebzelerin çöpe döküldüğü' iddialarına yalanlama
'Gıdada üretici-tüketici fiyatları arasındaki makas yüzde 22'
'Gıdada üretici-tüketici fiyatları arasındaki makas yüzde 22'
Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi'nden istifa etti
Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi'nden istifa etti
Thodex'in kurucusu Fatih Özer'den etkin pişmanlık başvurusu!
Thodex'in kurucusu Fatih Özer'den etkin pişmanlık başvurusu!

Kültür Park'ta Gençleştirme Operasyonu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 67 yıldır Bursalılara hizmet veren Reşat Oyal Kültür Parkı'nı günümüz şartlarına göre modernize etme çalışmaları kapsamında Reşat Oyal Kültür Parkı Kentsel Tasarım ve Açıkhava Tiyatrosu Fikir Projesi hazırlandı.

  1. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 67 yıldır Bursalılara hizmet veren Reşat Oyal Kültür Parkı'nı günümüz şartlarına göre modernize etme çalışmaları kapsamında Reşat Oyal Kültür Parkı Kentsel Tasarım ve Açıkhava Tiyatrosu Fikir Projesi hazırlandı. Hazırlanan projenin sunum toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Bugüne kadar defalarca ameliyat geçirmiş vücudu gençleştirmeye, günün şartlarına uyarlamaya çalışıyoruz' dedi.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 67 yıldır Bursalılara hizmet veren Reşat Oyal Kültür Parkı'nı günümüz şartlarına göre modernize etme çalışmaları kapsamında Reşat Oyal Kültür Parkı Kentsel Tasarım ve Açıkhava Tiyatrosu Fikir Projesi hazırlandı. Hazırlanan projenin sunum toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Bugüne kadar defalarca ameliyat geçirmiş vücudu gençleştirmeye, günün şartlarına uyarlamaya çalışıyoruz' dedi.

  2. Bursa'da dönemin Belediye Başkanı Reşat Oyal tarafından 391 bin metrekare alan üzerine yapılan ve 1955 yılında hizmete açılan Reşat Oyal Kültür Parkı, yılların yorgunluğunu üzerinden atmaya hazırlanıyor. Zaman içinde ihtiyaçlara göre yapılan bazı düzenlemeler parkı estetik görüntüden uzaklaştırırken, otopark yetersizliği, park içindeki araç trafiği, yaya yolları, aydınlatmalar ve yıpranan kent mobilyaları gibi sorunlara anlık değil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi amaçlanıyor. Kültür Park'ı bütüncül bir planla ele almayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ortak aklı devreye alarak Kültür Park'ta faaliyet gösteren işletme yetkilileri, üniversitelerin ilgili birimlerinde eğitim gören öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarıyla atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Yine vatandaş beklenti, şikayet ve önerilerinin tespiti için de herkese açık bir anket çalışması yapıldı. Hem atölye çalışmaları hem de anketten çıkan sonuçlar harmanlanarak, Reşat Oyal Kültür Parkı Kentsel Tasarım ve Açıkhava Tiyatrosu Fikir Projesi hazırlandı.

    Bursa'da dönemin Belediye Başkanı Reşat Oyal tarafından 391 bin metrekare alan üzerine yapılan ve 1955 yılında hizmete açılan Reşat Oyal Kültür Parkı, yılların yorgunluğunu üzerinden atmaya hazırlanıyor. Zaman içinde ihtiyaçlara göre yapılan bazı düzenlemeler parkı estetik görüntüden uzaklaştırırken, otopark yetersizliği, park içindeki araç trafiği, yaya yolları, aydınlatmalar ve yıpranan kent mobilyaları gibi sorunlara anlık değil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi amaçlanıyor. Kültür Park'ı bütüncül bir planla ele almayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ortak aklı devreye alarak Kültür Park'ta faaliyet gösteren işletme yetkilileri, üniversitelerin ilgili birimlerinde eğitim gören öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarıyla atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Yine vatandaş beklenti, şikayet ve önerilerinin tespiti için de herkese açık bir anket çalışması yapıldı. Hem atölye çalışmaları hem de anketten çıkan sonuçlar harmanlanarak, Reşat Oyal Kültür Parkı Kentsel Tasarım ve Açıkhava Tiyatrosu Fikir Projesi hazırlandı.

  3. Doğal doku güçleniyor<br> Konsept projeyi hazırlayan Mimar Ömer Selçuk Baz, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu?nda düzenlenen toplantıda projenin detaylarını konunun tarafları ile paylaştı. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra parktaki işletme sahipleri, atölye çalışmalarına katılan üniversiteli gençler, ilgili akademik odaların temsilcileri, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesinden akademisyenler, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. Proje çalışmasında doğal dokunun güçlendirilmesini merkeze alarak çalıştıklarını ifade eden Mimar Ömer Selçuk Baz, yapısal kullanımı yüzde 30 azaltmayı, yaya bisiklet yollarını yüzde 65 artırmayı, araç yollarını yüzde 70 azaltmayı, otopark kapasitesini yüzde 10 artırmayı ve su öğesini de yüzde 15 artırmayı ön gördüklerini ifade etti.

    Doğal doku güçleniyor
    Konsept projeyi hazırlayan Mimar Ömer Selçuk Baz, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu?nda düzenlenen toplantıda projenin detaylarını konunun tarafları ile paylaştı. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra parktaki işletme sahipleri, atölye çalışmalarına katılan üniversiteli gençler, ilgili akademik odaların temsilcileri, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesinden akademisyenler, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. Proje çalışmasında doğal dokunun güçlendirilmesini merkeze alarak çalıştıklarını ifade eden Mimar Ömer Selçuk Baz, yapısal kullanımı yüzde 30 azaltmayı, yaya bisiklet yollarını yüzde 65 artırmayı, araç yollarını yüzde 70 azaltmayı, otopark kapasitesini yüzde 10 artırmayı ve su öğesini de yüzde 15 artırmayı ön gördüklerini ifade etti.

  4. Acil sonuca gitmeliyiz<br> Sunumun ardından konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalılara 67 yıldır hizmet veren Kültür Park'ın, günümüz şartlarına göre dizayn edilmesinin zorunluluk olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, 'Bugüne kadar defalarca ameliyat geçirmiş vücudu gençleştirmeye, günün şartlarına uyarlamaya çalışıyoruz. Bu kolay bir iş değil. Konu herkese göre farklılaşabilir, dolayısıyla net bir doğrusu olmayacak. Kültür Park bana göre Türkiye'de, bu kadar eski olup da hala kurtarılma ihtimali olan parklardan biri. Hala çok yeşil ve güzel. Bunun nostaljisiyle mutlu azınlık keyiflensin diye el atmıyoruz. Kültür Park gerçekten Bursa için çok kıymetli. Bursalıların çok ciddi hatıraları var. Sivil toplum kuruluşlarının mekanları var. Farklı fonksiyonlarda kafeler var. En iyi şekilde kotararak, bittiğinde herkesin keyif alacağı bir Kültür Parkı nasıl ortaya çıkarabiliriz diye çalışıyoruz. Bu çalışmanın bir lütuf değil, zorunluluk olduğu gerçeği kabul edelim. Süreç genel bir mutabakatla yürüsün istiyoruz. Eğer bir şey yapmazsak, radikal bir karar almazsak işin sonunun çok hayırlı olduğunu görmüyorum. Her halükarda ne yapıp edip, acil sonuca gitmemiz lazım. Süreci başlatmamız lazım. İnşallah hayırlı bir netice çıkar ve bir an evvel sonuca gideriz' diye konuştu.

    Acil sonuca gitmeliyiz
    Sunumun ardından konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalılara 67 yıldır hizmet veren Kültür Park'ın, günümüz şartlarına göre dizayn edilmesinin zorunluluk olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, 'Bugüne kadar defalarca ameliyat geçirmiş vücudu gençleştirmeye, günün şartlarına uyarlamaya çalışıyoruz. Bu kolay bir iş değil. Konu herkese göre farklılaşabilir, dolayısıyla net bir doğrusu olmayacak. Kültür Park bana göre Türkiye'de, bu kadar eski olup da hala kurtarılma ihtimali olan parklardan biri. Hala çok yeşil ve güzel. Bunun nostaljisiyle mutlu azınlık keyiflensin diye el atmıyoruz. Kültür Park gerçekten Bursa için çok kıymetli. Bursalıların çok ciddi hatıraları var. Sivil toplum kuruluşlarının mekanları var. Farklı fonksiyonlarda kafeler var. En iyi şekilde kotararak, bittiğinde herkesin keyif alacağı bir Kültür Parkı nasıl ortaya çıkarabiliriz diye çalışıyoruz. Bu çalışmanın bir lütuf değil, zorunluluk olduğu gerçeği kabul edelim. Süreç genel bir mutabakatla yürüsün istiyoruz. Eğer bir şey yapmazsak, radikal bir karar almazsak işin sonunun çok hayırlı olduğunu görmüyorum. Her halükarda ne yapıp edip, acil sonuca gitmemiz lazım. Süreci başlatmamız lazım. İnşallah hayırlı bir netice çıkar ve bir an evvel sonuca gideriz' diye konuştu.