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Whatsapp Gruplara Anket Seçeneği Getiriyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sesli mesajlarda altı yeni özelliği birden duyurdu. Şirket grup sohbetlerinde anket seçeneği üzerinde çalışıyor. İşte WhatsApp'ta beklenen son geliştirmeler...

  1. WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor. Şirket son olarak kullanıcıların uzun yıllardır istediği bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu.

    WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor. Şirket son olarak kullanıcıların uzun yıllardır istediği bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu.

  2. GRUP ANKETİ GELİYOR WhatsApp rakibi Telegram'da olan bir özellik geliştirdi. Grup sohbetlerinde anket düzenleme seçeneği geliyor. &#8203; iOS'taki 22.8.0.72 beta sürümüyle gelecek olan anket seçeneğinin ilerleyen zamanlarda Android cihazlar için de geliştirileceği belirtildi. Gruplarda insanlar oylama yapabilecek. Ancak özelliğin nasıl kontrol edileceği belli değil.

    GRUP ANKETİ GELİYOR WhatsApp rakibi Telegram'da olan bir özellik geliştirdi. Grup sohbetlerinde anket düzenleme seçeneği geliyor. ​ iOS'taki 22.8.0.72 beta sürümüyle gelecek olan anket seçeneğinin ilerleyen zamanlarda Android cihazlar için de geliştirileceği belirtildi. Gruplarda insanlar oylama yapabilecek. Ancak özelliğin nasıl kontrol edileceği belli değil.

  3. SESLİ MESAJLARA 6 YENİ ÖZELLİK <br> SOHBET DIŞI OYNATMA <br> Telefonda ses kaydının oynatıldığı sohbetten çıktığınız takdirde artık ses kaydını dinlemeye devam edebileceksiniz. Bu sayede telefonunuzda herhangi bir şey yaparken gelen ses kayıtlarını dinleyebileceksiniz. <br> KAYDI DURAKLAT/KAYDA DEVAM ET <br> Ses kaydederken düşüncelerinizi toplamanız gerektiğinde artık kayıt işlemini duraklatabilecek ve istediğiniz zaman kayda devam edebileceksiniz. <br> DALGA BİÇİMİ GÖRSELLEŞTİRME <br> Ses kayıtları, artık kaydın takip edilmesine yardımcı olmak üzere sohbet penceresinde dalga biçiminde gösterilecek. <br> TASLAK ÖNİZLEME <br> Artık ses kaydı atmadan önce söylediklerinizden emin olmak için kaydettiğiniz ses kaydını göndermeden önce dinleyebileceksiniz. (Bu özellik, şu anda birçok kullanıcıda kullanılabilir durumda) <br> OYNATMAYI HATIRLA <br> Ses kaydı dinlerken yarısında sohbet penceresinden ayrıldıktan sonra yeniden ses kaydını başlattığınızda artık kaldığınız yere elle ilerleme zorunluluğunuz olmayacak. Bu özellikle sesli mesaj, sohbete döndüğünüzde otomatik olarak kaldığınız yerden devam edecek. <br> İLETİLEN MESAJLARDA HIZLI OYNATMA <br> Hem normal hem de iletilen sesli mesajlar, artık 1,5 kat veya 2 kat olmak üzere daha hızlı oynatılabilecek.

    SESLİ MESAJLARA 6 YENİ ÖZELLİK
    SOHBET DIŞI OYNATMA
    Telefonda ses kaydının oynatıldığı sohbetten çıktığınız takdirde artık ses kaydını dinlemeye devam edebileceksiniz. Bu sayede telefonunuzda herhangi bir şey yaparken gelen ses kayıtlarını dinleyebileceksiniz.
    KAYDI DURAKLAT/KAYDA DEVAM ET
    Ses kaydederken düşüncelerinizi toplamanız gerektiğinde artık kayıt işlemini duraklatabilecek ve istediğiniz zaman kayda devam edebileceksiniz.
    DALGA BİÇİMİ GÖRSELLEŞTİRME
    Ses kayıtları, artık kaydın takip edilmesine yardımcı olmak üzere sohbet penceresinde dalga biçiminde gösterilecek.
    TASLAK ÖNİZLEME
    Artık ses kaydı atmadan önce söylediklerinizden emin olmak için kaydettiğiniz ses kaydını göndermeden önce dinleyebileceksiniz. (Bu özellik, şu anda birçok kullanıcıda kullanılabilir durumda)
    OYNATMAYI HATIRLA
    Ses kaydı dinlerken yarısında sohbet penceresinden ayrıldıktan sonra yeniden ses kaydını başlattığınızda artık kaldığınız yere elle ilerleme zorunluluğunuz olmayacak. Bu özellikle sesli mesaj, sohbete döndüğünüzde otomatik olarak kaldığınız yerden devam edecek.
    İLETİLEN MESAJLARDA HIZLI OYNATMA
    Hem normal hem de iletilen sesli mesajlar, artık 1,5 kat veya 2 kat olmak üzere daha hızlı oynatılabilecek.

  4. LİNK ÖNİZLEME<br> WhatsApp'ın uygulama versiyonunda paylaşılan linkler için önizleme çıkıyor ancak bu durum WhatsApp Web ve masaüstü için geçerli değil. Şirket yaptığı son güncellemeyle masaüstü uygulaması WhatsApp Destkop'ta link önizlemesine izin veriyor. <br> HATALAR DÜZELTİLDİ <br> WhatsApp hem web hem masaüstü sürümünde önceden link önizlemesi mümkündü. Şirket çoklu cihaz desteği uygulamasını yayına aldıktan sonra sistem hata verdi ve önizlemeler kayboldu. Şirket oluşan bugları çözdü.

    LİNK ÖNİZLEME
    WhatsApp'ın uygulama versiyonunda paylaşılan linkler için önizleme çıkıyor ancak bu durum WhatsApp Web ve masaüstü için geçerli değil. Şirket yaptığı son güncellemeyle masaüstü uygulaması WhatsApp Destkop'ta link önizlemesine izin veriyor.
    HATALAR DÜZELTİLDİ
    WhatsApp hem web hem masaüstü sürümünde önceden link önizlemesi mümkündü. Şirket çoklu cihaz desteği uygulamasını yayına aldıktan sonra sistem hata verdi ve önizlemeler kayboldu. Şirket oluşan bugları çözdü.

  5. ANDROİD'DE KAMERA ARAYÜZÜ DEĞİŞİYOR WhatsApp bir süre önce iOS'a sahip cihazlarda kamera arayüzünü değiştirmişti. WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre yenilenen arayüzün beta testleri başladı. Kamera ekranında daha küçük butonlar bulunuyor. WhatsApp ayrıca medya paylaşımını da daha pratik bir hale getiriyor. Son kullanılanlar ve galeri olarak sistem ayrıma gidiyor.

    ANDROİD'DE KAMERA ARAYÜZÜ DEĞİŞİYOR WhatsApp bir süre önce iOS'a sahip cihazlarda kamera arayüzünü değiştirmişti. WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre yenilenen arayüzün beta testleri başladı. Kamera ekranında daha küçük butonlar bulunuyor. WhatsApp ayrıca medya paylaşımını da daha pratik bir hale getiriyor. Son kullanılanlar ve galeri olarak sistem ayrıma gidiyor.

  6. WhatsApp gruplara anket seçeneği getiriyor - 6 DOSYA LİMİTİ WhatsApp'tan dosya göndermenin limiti 100 MB olarak belirlenmiş durumda. Ancak teknoloji ilerledikçe dosyaların boyutları da artıyor. 100 MB'lik limiti yetersiz bulan kullanıcıların sayısı da aynı eğilimi gösteriyor. WhatsApp, Arjantin'de pilot bir uygulamayı canlıya aldı. Kullanıcıları 2 GB'lik bir hakka sahip. Bu özellik halen test aşamasında şirket kullanımın yoğunluğuna ve sistemde yarattığı yüke göre yeni düzenlemeler yapabilir.

    WhatsApp gruplara anket seçeneği getiriyor - 6 DOSYA LİMİTİ WhatsApp'tan dosya göndermenin limiti 100 MB olarak belirlenmiş durumda. Ancak teknoloji ilerledikçe dosyaların boyutları da artıyor. 100 MB'lik limiti yetersiz bulan kullanıcıların sayısı da aynı eğilimi gösteriyor. WhatsApp, Arjantin'de pilot bir uygulamayı canlıya aldı. Kullanıcıları 2 GB'lik bir hakka sahip. Bu özellik halen test aşamasında şirket kullanımın yoğunluğuna ve sistemde yarattığı yüke göre yeni düzenlemeler yapabilir.

  7. MANUEL OLARAK DİL AYARLAMA Bilindiği gibi WhatsApp'ta kullanılacak dil otomatik olarak sistem tarafından seçiliyor. Facebook'un üst kurumu Meta'nın bünyesinde bulunan WhatsApp yıllardır manuel dil seçeneği taleplerini görmezden geliyordu. WABetaInfo'daki sızıntıya göre dil seçmek manuel olacak. WhatsApp'ın manuel dil seçeneği Hindistan gibi çok uluslu ülkelerde zaten vardı ancak şirket politika gereği bu özelliği diğer ülkelere açmıyordu.

    MANUEL OLARAK DİL AYARLAMA Bilindiği gibi WhatsApp'ta kullanılacak dil otomatik olarak sistem tarafından seçiliyor. Facebook'un üst kurumu Meta'nın bünyesinde bulunan WhatsApp yıllardır manuel dil seçeneği taleplerini görmezden geliyordu. WABetaInfo'daki sızıntıya göre dil seçmek manuel olacak. WhatsApp'ın manuel dil seçeneği Hindistan gibi çok uluslu ülkelerde zaten vardı ancak şirket politika gereği bu özelliği diğer ülkelere açmıyordu.

  8. Fotoğraflar ve videolar önizleme seçeneğiyle görülebiliyordu. Ancak söz konusu özelliği gönderilen belgeler için kullanmak mümkün değildi. WABetaInfo'nun aktardığına özelliğin test edildiği sürümün adı Android beta 2.22.5.11. Eğer test sonuçları başarılı görülürse özellik kullanıcılara açılacak. WhatsApp gizlilik ayarlarında da kişiselleştirmeye gidiyor. WhatsApp'ın getireceği bu özellikle fotoğraflarınızı, son görülmenizi ve hikayenizi kime göstereceğinizi seçebileceksiniz.

    Fotoğraflar ve videolar önizleme seçeneğiyle görülebiliyordu. Ancak söz konusu özelliği gönderilen belgeler için kullanmak mümkün değildi. WABetaInfo'nun aktardığına özelliğin test edildiği sürümün adı Android beta 2.22.5.11. Eğer test sonuçları başarılı görülürse özellik kullanıcılara açılacak. WhatsApp gizlilik ayarlarında da kişiselleştirmeye gidiyor. WhatsApp'ın getireceği bu özellikle fotoğraflarınızı, son görülmenizi ve hikayenizi kime göstereceğinizi seçebileceksiniz.

  9. MASAÜSTÜ SESLİ MESAJ WhatsApp'ın masaüstü sürümünde sesli mesaj oynatmak mümkün değildi. Ancak WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre son beta sürümünde sesli mesaj oynatıcı tüm kullanıcılara açıldı. Bu özelliği kullanabilmek için v2.2204.5 sürümüne sahip olmak gerekiyor. Bu sürüm ise henüz Android tarafıına gelmedi. WhatsApp geçen yıl sesli mesajlara oynatma hızı eklemişti.

    MASAÜSTÜ SESLİ MESAJ WhatsApp'ın masaüstü sürümünde sesli mesaj oynatmak mümkün değildi. Ancak WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre son beta sürümünde sesli mesaj oynatıcı tüm kullanıcılara açıldı. Bu özelliği kullanabilmek için v2.2204.5 sürümüne sahip olmak gerekiyor. Bu sürüm ise henüz Android tarafıına gelmedi. WhatsApp geçen yıl sesli mesajlara oynatma hızı eklemişti.

  10. WABetaInfo'da yer alan sızıntıya göre beta aşamasındaki geliştirmede Harici Kişilerim özelliği geliyor. Böylece Herkes, Kişilerim ve Hiç Kimse seçenekleri olacak. Tıpkı Instagram'daki yakın arkadaşlarım geliştirmesine benzer bu özellikle kimin ne görebileceğini seçebileceksiniz. Meta çatısı altında faaliyet gösteren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web (masaüstü) versiyonu için uygulamaya geçecek dört yeni özelliğini duyurdu. <br> İşte yeni gelen dört yeni özellik:

    WABetaInfo'da yer alan sızıntıya göre beta aşamasındaki geliştirmede Harici Kişilerim özelliği geliyor. Böylece Herkes, Kişilerim ve Hiç Kimse seçenekleri olacak. Tıpkı Instagram'daki yakın arkadaşlarım geliştirmesine benzer bu özellikle kimin ne görebileceğini seçebileceksiniz. Meta çatısı altında faaliyet gösteren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web (masaüstü) versiyonu için uygulamaya geçecek dört yeni özelliğini duyurdu.
    İşte yeni gelen dört yeni özellik:

  11. FOTO DÜZENLEYİCİ WhatsApp?a gelen özellik ile birlikte uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılıp fotoğraf düzenlenebilecek. BU özellik daha önce mobil versiyonda kullanılırken, ilk kez masaüstü versiyonda kullanıma sunuldu.

    FOTO DÜZENLEYİCİ WhatsApp?a gelen özellik ile birlikte uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılıp fotoğraf düzenlenebilecek. BU özellik daha önce mobil versiyonda kullanılırken, ilk kez masaüstü versiyonda kullanıma sunuldu.

  12. ÇIKARTMA ÖNERİSİ Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise, kullanıcıların mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alabilmesi oldu. Kişiler konuşmaları sırasında önerilen sticker?ı (çıkartma) seçerek daha hızlı yazışabilecek.

    ÇIKARTMA ÖNERİSİ Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise, kullanıcıların mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alabilmesi oldu. Kişiler konuşmaları sırasında önerilen sticker?ı (çıkartma) seçerek daha hızlı yazışabilecek.

  13. WEB SÜRÜME UÇTAN UCA ŞİFRELEME WhatsApp?a gelen son özellik ise, mobil uygulamada gelen uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi olarak açıklandı. Bu özellikle beraber WhatsApp, masaüstü sürümünde gelen bağlantı linklerinin önizlemesini kullanıcılarına sunarken, kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanacak tanıyacak.

    WEB SÜRÜME UÇTAN UCA ŞİFRELEME WhatsApp?a gelen son özellik ise, mobil uygulamada gelen uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi olarak açıklandı. Bu özellikle beraber WhatsApp, masaüstü sürümünde gelen bağlantı linklerinin önizlemesini kullanıcılarına sunarken, kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanacak tanıyacak.

  14. ÇEVRİMDIŞI MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ Bununla birlikte kullanıcılar artık telefonlarını çevrimdışı tutmak zorunda kalmadan mesaj gönderip, alabilecekler. ?HERKES İÇİN SİL? SINIRSIZ OLACAK Gelen güncellemeler ile birlikte mesajlaşma uygulamasının yakın zamanda sohbetlere ?Herkes için sil? özelliğinin süresini sınırsız yapacağı belirtiliyor.

    ÇEVRİMDIŞI MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ Bununla birlikte kullanıcılar artık telefonlarını çevrimdışı tutmak zorunda kalmadan mesaj gönderip, alabilecekler. ?HERKES İÇİN SİL? SINIRSIZ OLACAK Gelen güncellemeler ile birlikte mesajlaşma uygulamasının yakın zamanda sohbetlere ?Herkes için sil? özelliğinin süresini sınırsız yapacağı belirtiliyor.