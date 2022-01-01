İşte 10 Kilo Verdiren Ramazan Diyeti
Ramazan ayıyla birlikte kilo vermek istemeyen birçok kişi tarafından diyete uygun beslenme merak ediliyor. Ramazan Ayın'da Ender Saraç'ın tavsiye ettiği diyet listesi ile 10 kilo vererek sağlıklı bir vücuda sahip olabilirsiniz. Peki, oruçluyken diyet nasıl yapılır, kaç kilo verilir?
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2/75 Tweetle Facebook'ta paylaş KİLO VERDİREN RAMAZAN DİYETİ NEDİR? Ramazan diyeti, on bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutarken dengeli bir beslenme sistemini temel alır. Ramazan diyeti, az yağlı besinleri içerir ve bu diyette bağırsak hareketlerini düzenleyen lifli besinlerin tüketilmesi önerilmektedir. Bu sayede sindirim sistemi çok daha iyi çalışacak ve kilo verme süreci hızlanacak. Zayıflatan Ramazan diyeti boyunca aç kalma süreci çok uzun olacağı için kilo verme durumu kolayca gerçekleşecektir. Ama bu diyet sırasında dengeli ve düzenli beslenmek çok önemlidir.
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Ramazan Ayın'da Ender Saraç'ın tavsiye ettiği diyet listesi ile 10 kilo verebilirsiniz.
Nasıl mı? işte o diyet listesi...
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SAHUR
Açık çay (şekersiz)
1 adet haşlanmış yumurta
3 dilim peynir
3-4 dilim ekmek
2 ceviz, Domates, salatalık
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İFTAR
1-2 hurma - 1 kepçe çorba - 10-20 dakika sonra
1. seçenek
5 yemek kaşığı sebze yemeği
1 büyük kâse cacık
2 dilim ekmek, salata
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2. seçenek
5 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği, yoğurtlu salata
2 ufak dilim pide, salata;
3. seçenek
3 adet ızgara köfte veya ızgara tavuk, közlenmiş sebze salatası, 1 su bardağı ayran, 2 dilim ekmek, salata
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Yemekten sonra
yeşil çay
Yarım saat sonra
Bir porsiyon meyve
haftada 1 kez 1 porsiyon sütlü tatlı.
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Yarım saat sonra
1 bardak ayran veya 1 bardak şekersiz limonata veya komposto
Haftada 2 kez 2 top dondurma
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1 porsiyon meyve miktarı :
1 ufak elma
1 ufak boy muz
10 büyük tane üzüm
1 ufak armut