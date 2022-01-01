İşte 10 Kilo Verdiren Ramazan Diyeti

2/75 Tweetle Facebook'ta paylaş KİLO VERDİREN RAMAZAN DİYETİ NEDİR? Ramazan diyeti, on bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutarken dengeli bir beslenme sistemini temel alır. Ramazan diyeti, az yağlı besinleri içerir ve bu diyette bağırsak hareketlerini düzenleyen lifli besinlerin tüketilmesi önerilmektedir. Bu sayede sindirim sistemi çok daha iyi çalışacak ve kilo verme süreci hızlanacak. Zayıflatan Ramazan diyeti boyunca aç kalma süreci çok uzun olacağı için kilo verme durumu kolayca gerçekleşecektir. Ama bu diyet sırasında dengeli ve düzenli beslenmek çok önemlidir.