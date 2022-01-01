20 Kedi Ve Köpek Ölü Bulundu

Bir üst sokakta peş peşe 15 hayvanın zehirlendiğini duyduklarını belirten Başer, "Canı sıkılan birinin zehirle hayvanları öldürmesi bizim de canımızı acıtıyor. Bir an önce bunu yapan kişi ya da kişiler bulunmalı" diye konuştu.