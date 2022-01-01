''KAÇAK BİNALAR YORUYOR'' Rize?de 9 bin dere olduğunu belirten Vali Çeber, ''Bunların 6 bini kuru dere, 3 bin civarı aktif dere. Bu kuru derelerde dahil olmak üzere, her yağışta bizim riskli alanlarımızdır. Vatandaşımızın yapacağı doğru hareketler temel belirleyici unsurdur. Örneğin; kaçak yollar, duvarlar, binalar bizi bu noktada çok yoruyor. Verdiğimiz kayıpların hepsi de doğaya ve fenne uygun olmayan yapılar ve müdahalelerden kaynaklanıyor'' dedi.