Rize'de Heyelana İstinat Duvarı Önlemi
Doğu Karadeniz Bölgesi, her yıl heyelan ve sel riskiyle karşı karşıya. Can kayıplarını ve zararları önlemek için Rize'de birtakım önlemler alındı. Kentte heyelan riski olan yamaçlara istinat duvarı örülüyor.
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle ani lokal ve şiddetli yağışlar, can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açıyor.
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Düz arazinin neredeyse bulunamadığı Rize'de, yamaçlara inşa edilen yapılar, heyelan riski ile karşı karşıya kalıyor.
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332 DUVAR YAPIMI PLANLANDI Kentte geçen yıl 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin suya kapılarak kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelanlar sonrası 417 konutun güvenliğinin sağlanması için 332 duvar yapımı planlandı.
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133'Ü TAMAMLANDI Bu duvarlardan 133'ü tamamlandı, diğerlerinin ise yapımı sürüyor.
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VALİDEN AÇIKLAMA Yapılan çalışmaların can ve mal kayıplarını asgari düzeyde tuttuğunu söyleyen Vali Kemal Çeber, şöyle konuştu:
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"Burada afetlere dönük alınan tedbirler olmasa biz yaşadığımız afetlerde çok daha büyük kayıplar veririz. Yaptığımız bu çalışmalar, can ve mal kayıplarını asgari düzeyde tutuyor. Bundan sonra da bu kayıpları azaltacak şekilde tedbirleri almaya devam ediyoruz.
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Afet risk azaltma planından herkes haberdar olup onu incelerse; köy köy, mahalle mahalle, hangi dere, hangi su riskli hepsi tanımlanmış durumda. Tedbirimizi de ona göre alırsak en az kayıpla afetleri atlatırız.?
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''KAÇAK BİNALAR YORUYOR'' Rize?de 9 bin dere olduğunu belirten Vali Çeber, ''Bunların 6 bini kuru dere, 3 bin civarı aktif dere. Bu kuru derelerde dahil olmak üzere, her yağışta bizim riskli alanlarımızdır. Vatandaşımızın yapacağı doğru hareketler temel belirleyici unsurdur. Örneğin; kaçak yollar, duvarlar, binalar bizi bu noktada çok yoruyor. Verdiğimiz kayıpların hepsi de doğaya ve fenne uygun olmayan yapılar ve müdahalelerden kaynaklanıyor'' dedi.
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''İSTİNAT DUVARI İLE GÜVENDE HİSSEDİYORUZ'' Evinin yanına yapılan istinat duvarı ile kendini güvende hissettiğini belirten bir kişi, ''Benim evimin arkasında da yapıldı. Önceden evde durmaya korkuyorduk. Duvar yapıldıktan sonra güvende hissediyoruz'' diye konuştu.
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