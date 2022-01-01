Adliye Kavşağı Nefes Aldıracak

İtibarsızlaştırma gayreti

Millete hizmet amacıyla hayata geçirilen yatırımların sadece bir yerden diğer yere gitmek olarak algılanmaması gerektiğini dile getiren Esgin, ?Bunların hepsi, millete hizmet maksadıyla yapılmış olan yatırımlar. Anadolu'dan Avrupa'ya 80 yıllık tarihimizde; rahmetli Demirel döneminde yapılan köprümüz var, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Rahmetli Özal döneminde yapılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü var. Ama bakın, yaklaşık 10-15 yıllık süre içerisinde 4 tane geçişi AK Parti iktidarları sağladı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli ve geçtiğimiz hafta hizmete açtığımız 1915 Çanakkale Köprüsü. Bakın; 80 yılda 2 geçiş sağlanmış, son 15 yıl içerisinde tam 4 tane geçiş sağlanmış. Hepimizin gurur duyması gereken yatırımlardır. Türk milleti ve devleti adına yapılmış olan Cumhuriyet tarihinin bu en büyük yatırımlarını itibarsızlaştırarak kimsenin eline bir şey geçmez. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, Bursa için gerçekten son derece önemli yatırımlar yapılıyor. Bursa için gerçekten önemli bu günde, zor günlerde yapılan bu yatırımda Bursa?da siyaset yapan tüm parti temsilcilerinin burada olmasını beklendim. Bir başka yerde, yine yapılan çok büyük yatırımların itibarsızlaştırılması amacıyla gündem belirlemek yerine burada, Bursa?ya değer katan yatırımların yanında olmalarını beklerdim. Maalesef bunun gerçekleşmemiş olmasından dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Ulaşılabilir şehir olma başlığı, hepimiz için son derece önemli? şeklinde konuştu.