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Saniyede Bağırsak Çalıştıran Diyet!

Vücudumuzun en önemli organları bağırsaklardır. Birçok insan çeşitli nedenlerle şişkinlik, kramp, gaz, karın ağrısı, ishal ve kabızlık gibi sindirim problemlerinden muzdariptir. Sindirim sisteminin doğru çalışması için anında etki eden besinler bulunuyor. İşte internette çok merak edilen bağırsakları hangi besinler çalıştırır sorularının cevabı..

  1. Sağlıklı bir insan bile diyetlerinde lif eksikliği veya probiyotik açısından zengin besinler gibi şeylerden dolayı sindirim sorunları yaşayabilir.

    Sağlıklı bir insan bile diyetlerinde lif eksikliği veya probiyotik açısından zengin besinler gibi şeylerden dolayı sindirim sorunları yaşayabilir.

  2. İşte sindiriminizi iyileştirmek için en iyi 19 yiyecek.

    İşte sindiriminizi iyileştirmek için en iyi 19 yiyecek.

  3. PANCAR Lif kayanağı bbakımından zengin olan pancar bağırsakların çalışmasında etkin rol oynar.

    PANCAR Lif kayanağı bbakımından zengin olan pancar bağırsakların çalışmasında etkin rol oynar.

  4. YOĞURT Yoğurt, probiyotik olarak da bilinen dost bakterilerin mükemmel bir kaynağıdır. Tam yağlı yerine az yağlı yoğurtları tüketmeye özen gösterin.

    YOĞURT Yoğurt, probiyotik olarak da bilinen dost bakterilerin mükemmel bir kaynağıdır. Tam yağlı yerine az yağlı yoğurtları tüketmeye özen gösterin.

  5. KOMBU ÇAYI Fermente edilmiş bir çay olan kombu çayı sindirim sağlığını iyileştirmektedir. Aynı zamanda yapılan araştırmaya göre mide ülserlerinin iyileşmesine katkıda bulunabileceğini göstermiştir.

    KOMBU ÇAYI Fermente edilmiş bir çay olan kombu çayı sindirim sağlığını iyileştirmektedir. Aynı zamanda yapılan araştırmaya göre mide ülserlerinin iyileşmesine katkıda bulunabileceğini göstermiştir.

  6. ZENCEFİL Zencefil, yağ yakımını hızlandırmada ve sindrim sistemini çalıştırmada oldukça etkilidi.r

    ZENCEFİL Zencefil, yağ yakımını hızlandırmada ve sindrim sistemini çalıştırmada oldukça etkilidi.r

  7. ELMA Dışkı hacmini arttırır ve bu nedenle kabızlık ve ishali gidermek için yaygın olarak kullanılır. Ayrıca bağırsak enfeksiyonları riskinin yanı sıra kolonda iltihaplanma riskini de azalttığı gösterilmiştir

    ELMA Dışkı hacmini arttırır ve bu nedenle kabızlık ve ishali gidermek için yaygın olarak kullanılır. Ayrıca bağırsak enfeksiyonları riskinin yanı sıra kolonda iltihaplanma riskini de azalttığı gösterilmiştir

  8. REZENE Rezene ayrıca sindirim sisteminizdeki düz kasları gevşeten bir antispazmodik madde içerir. Bu eylem şişkinlik, gaz ve kramp gibi olumsuz sindirim semptomlarını azaltabilir

    REZENE Rezene ayrıca sindirim sisteminizdeki düz kasları gevşeten bir antispazmodik madde içerir. Bu eylem şişkinlik, gaz ve kramp gibi olumsuz sindirim semptomlarını azaltabilir

  9. KEFİR Yoğurttaki probiyotikler gibi kefir kültürleri de laktozun sindirilmesine yardımcı olarak şişkinlik, kramp ve gaz gibi laktoz intoleransı ile ilişkili bazı olumsuz yan etkileri azaltı

    KEFİR Yoğurttaki probiyotikler gibi kefir kültürleri de laktozun sindirilmesine yardımcı olarak şişkinlik, kramp ve gaz gibi laktoz intoleransı ile ilişkili bazı olumsuz yan etkileri azaltı

  10. CHİA TOHUMU Chia tohumları , tüketildikten sonra midenizde jelatin benzeri bir madde oluşturmalarına neden olan mükemmel bir lif kaynağıdır.

    CHİA TOHUMU Chia tohumları , tüketildikten sonra midenizde jelatin benzeri bir madde oluşturmalarına neden olan mükemmel bir lif kaynağıdır.

  11. TAM TAHILLAR Tam tahıllı gıdalar kabızlığı yok ederek sindirimi kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda vüzcudun ihtiyacı olan vitaminleri de almanızı sağlar.

    TAM TAHILLAR Tam tahıllı gıdalar kabızlığı yok ederek sindirimi kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda vüzcudun ihtiyacı olan vitaminleri de almanızı sağlar.

  12. SOMON İnflamatuar bağırsak hastalığı, gıda intoleransları ve diğer sindirim bozuklukları olan kişilerde genellikle bağırsakta iltihaplanma olur. Omega-3 yağ asitleri bu iltihabı azaltmaya ve böylece sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilir

    SOMON İnflamatuar bağırsak hastalığı, gıda intoleransları ve diğer sindirim bozuklukları olan kişilerde genellikle bağırsakta iltihaplanma olur. Omega-3 yağ asitleri bu iltihabı azaltmaya ve böylece sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilir

  13. NANE Nane yağı, nane yapraklarında bulunan uçucu yağlardan yapılır ve sindirim problemlerini iyileştirdiği gösterilmiştir. Yağ, şişkinlik, mide rahatsızlığı ve bağırsak hareketi sorunları dahil olmak üzere IBS semptomlarını hafifletebilen mentol adı verilen bir bileşik içerir

    NANE Nane yağı, nane yapraklarında bulunan uçucu yağlardan yapılır ve sindirim problemlerini iyileştirdiği gösterilmiştir. Yağ, şişkinlik, mide rahatsızlığı ve bağırsak hareketi sorunları dahil olmak üzere IBS semptomlarını hafifletebilen mentol adı verilen bir bileşik içerir

  14. ROKFOR PEYNİRİ Canlı, cıvık, kokulu Fransız peyniri, bağırsak bakterilerinizi hızlandıracaktır - ancak ölçülü olarak yiyin. Salatalara ekleyin veya ekşi mayanızın üzerine yayın. Tüm bakterilerin yararlı olması için sindirimden sağ çıktıkları garanti edilemezken, diğer özelliklerin sindirim sırasında bazı bakterilerin korunmasına yardımcı olduğuna inanılmaktadır.

    ROKFOR PEYNİRİ Canlı, cıvık, kokulu Fransız peyniri, bağırsak bakterilerinizi hızlandıracaktır - ancak ölçülü olarak yiyin. Salatalara ekleyin veya ekşi mayanızın üzerine yayın. Tüm bakterilerin yararlı olması için sindirimden sağ çıktıkları garanti edilemezken, diğer özelliklerin sindirim sırasında bazı bakterilerin korunmasına yardımcı olduğuna inanılmaktadır.

  15. KİMCHİ Kimchi, sindirimi iyileştiren ve bağırsak sağlığını destekleyen probiyotikler ve lif içerir.

    KİMCHİ Kimchi, sindirimi iyileştiren ve bağırsak sağlığını destekleyen probiyotikler ve lif içerir.

  16. MİSO ÇORBASI Miso, fermente edilmiş soya fasulyesi ile arpa veya pirinçten yapılır ve yararlı bakteri ve enzimler gibi çeşitli güzellikler içerir. Soslarda, soslarda ve çorbada kullanılan tuzlu bir macun, ayrıca somon veya tofu için marine olarak da kullanılabilir.

    MİSO ÇORBASI Miso, fermente edilmiş soya fasulyesi ile arpa veya pirinçten yapılır ve yararlı bakteri ve enzimler gibi çeşitli güzellikler içerir. Soslarda, soslarda ve çorbada kullanılan tuzlu bir macun, ayrıca somon veya tofu için marine olarak da kullanılabilir.

  17. EKŞİ MAYA Bu şu anda çok moda ama bunun için iyi bir sebep var. Hamurun mayalanmasıyla elde edilen hamur, normal ekmeğe göre daha sindirilebilir ve enerjisi yavaş salınır. Harika tost da yapıyor.

    EKŞİ MAYA Bu şu anda çok moda ama bunun için iyi bir sebep var. Hamurun mayalanmasıyla elde edilen hamur, normal ekmeğe göre daha sindirilebilir ve enerjisi yavaş salınır. Harika tost da yapıyor.

  18. ZEYTİNYAĞI Bağırsak bakterileri ve mikroplar, yağ asitleri ve polifenollerden oluşan bir diyet gibi. Bunlar zeytinyağında bulunur. Araştırmalar, bağırsak iltihabını azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir. Salata sosu için kullanın veya pişmiş sebzelerin üzerine gezdirin. Bazı araştırmalar zeytinyağının hazımsızlık problemlerini hafifletmede faydalı olduğunu ve ayrıca sindirim enzimleri üretme ihtiyacını azaltarak pankreasınıza fayda sağlayabileceğini bulmuştur.

    ZEYTİNYAĞI Bağırsak bakterileri ve mikroplar, yağ asitleri ve polifenollerden oluşan bir diyet gibi. Bunlar zeytinyağında bulunur. Araştırmalar, bağırsak iltihabını azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir. Salata sosu için kullanın veya pişmiş sebzelerin üzerine gezdirin. Bazı araştırmalar zeytinyağının hazımsızlık problemlerini hafifletmede faydalı olduğunu ve ayrıca sindirim enzimleri üretme ihtiyacını azaltarak pankreasınıza fayda sağlayabileceğini bulmuştur.

  19. BEZELYE Bağırsak bakterilerinin gelişmesi için lif gerekir, bu nedenle ne kadar çok meyve ve sebze tüketirseniz o kadar iyi olur. Bezelye, sisteminizi dengede tutmaya yardımcı olmak için çözünür ve çözünmez liflerle doludur. Patates kızartmasına, çorbalara veya salatalara bezelye ekleyin

    BEZELYE Bağırsak bakterilerinin gelişmesi için lif gerekir, bu nedenle ne kadar çok meyve ve sebze tüketirseniz o kadar iyi olur. Bezelye, sisteminizi dengede tutmaya yardımcı olmak için çözünür ve çözünmez liflerle doludur. Patates kızartmasına, çorbalara veya salatalara bezelye ekleyin

  20. MUZ Doğanın en kullanışlı ve en sağlıklı atıştırmalıklarından biri olan muz, iyi bakterilerin keyif aldığı türden liflerle doludur. Ayrıca sağlıklı mineraller içerirler.

    MUZ Doğanın en kullanışlı ve en sağlıklı atıştırmalıklarından biri olan muz, iyi bakterilerin keyif aldığı türden liflerle doludur. Ayrıca sağlıklı mineraller içerirler.

  21. KOYU RENKLİ SEBZELER Yeşil sebzeler mükemmel bir çözünmeyen lif kaynağıdır.

    KOYU RENKLİ SEBZELER Yeşil sebzeler mükemmel bir çözünmeyen lif kaynağıdır.