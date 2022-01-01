Balkonda Sebze Yetiştirmenin Püf Noktaları

Örneğin; yoğurt kapları, kola şişeleri, 5 veya 10 litrelik pet su kapları, deterjan kapları uygun ebatlarda keserek kullanabilirsiniz. Bu atıkları faydalı bir hale dönüştürmüş olursunuz. Saksı plastik olursa nemi daha çok tutar. Yeşillikler ve aromatik bitkiler genelde küçük saksılarda, çatlamış bir bardakta yetiştirilebilir. Ancak domates, biber gibi bitkilerin yetişmesi için daha büyük saksılara (5-10 litrelik su kabı gibi) ihtiyaç olur. Bunların altına da delik açmalısınız.