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Düğünleri 2 Gün Sürecek!

14 Şubat'ta evlilik teklifine 'evet' diyen oyuncu Demet Özdemir, meslektaşı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıklarına başladı. Önceki gün Bebek'te objektiflere yakalanan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti düğünle ilgili detayları basın mensuplarıyla paylaştı.

  1. 14 Şubat'ta evlilik yolunda ilk adımı atan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti düğün hazırlıklarına başladı. Önceki gün Bebek'te objektiflere yakalanan çift, basın mensuplarıyla düğün detayları hakkında konuştu. "Şu anda set başladığı için hızlı yol alamıyoruz" diyen Özdemir, "Aslında her şey rahata erdiğinde sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

    14 Şubat'ta evlilik yolunda ilk adımı atan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti düğün hazırlıklarına başladı. Önceki gün Bebek'te objektiflere yakalanan çift, basın mensuplarıyla düğün detayları hakkında konuştu. "Şu anda set başladığı için hızlı yol alamıyoruz" diyen Özdemir, "Aslında her şey rahata erdiğinde sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

  2. Ünlü çift yaz aylarında düğünlerini 2 gün yapacaklarını belirtti. Oyuncu Özdemir de konu hakkında, "Bir gün arkadaşlarımızla oluruz sanırım ama kesin bir şey yok. İki günlük bir düğün organizasyonu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

    Ünlü çift yaz aylarında düğünlerini 2 gün yapacaklarını belirtti. Oyuncu Özdemir de konu hakkında, "Bir gün arkadaşlarımızla oluruz sanırım ama kesin bir şey yok. İki günlük bir düğün organizasyonu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

  3. DÜĞÜNLERİ 2 GÜN SÜRECEK!

    DÜĞÜNLERİ 2 GÜN SÜRECEK!

  4. Bu yaz nikah masasına oturmayı düşünen ünlü çiftin 2 günlük düğün organizasyon planları sosyal medyada gündem oldu.

    Bu yaz nikah masasına oturmayı düşünen ünlü çiftin 2 günlük düğün organizasyon planları sosyal medyada gündem oldu.

  5. Geçtiğimiz hafta bir mekandan çıkarken kamera karşısına çıkarken basın mensuplarının düğün tarihiyle ilgili Koç, esprili bir yaklaşımla "Sizden tarih bekliyoruz", "Yazın bizim için de uygun" gibi ifadeler kullanmıştı.

    Geçtiğimiz hafta bir mekandan çıkarken kamera karşısına çıkarken basın mensuplarının düğün tarihiyle ilgili Koç, esprili bir yaklaşımla "Sizden tarih bekliyoruz", "Yazın bizim için de uygun" gibi ifadeler kullanmıştı.

  6. DÜĞÜNLERİ AĞUSTOS AYINDA ÇEŞME'DE OLACAK!

    DÜĞÜNLERİ AĞUSTOS AYINDA ÇEŞME'DE OLACAK!

  7. Ünlü çift basın mensuplarına, düğünlerinin Ağustos ayında olacağını söyledi. 2 gün sürecek düğünü Çeşme'de yapmayı planlıyorlar.

    Ünlü çift basın mensuplarına, düğünlerinin Ağustos ayında olacağını söyledi. 2 gün sürecek düğünü Çeşme'de yapmayı planlıyorlar.

  8. NE OLMUŞTU? 14 Şubat'ta evlilik yolunda ilk adımı atan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendiler. Oyuncu Koç kameralar önünde Özdemir'e bakarak "İlk ve en büyük hayranı benim" şeklinde konuştu.

    NE OLMUŞTU? 14 Şubat'ta evlilik yolunda ilk adımı atan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendiler. Oyuncu Koç kameralar önünde Özdemir'e bakarak "İlk ve en büyük hayranı benim" şeklinde konuştu.

  9. TOPU GAZETECİLERE ATTI Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü çift, nikah tarihleriyle ilgili konuşmadı. Basın mensuplarından gelen "Düğünle alakalı bir gelişme var mı" sorusuna esprili bir yaklaşım sergileyen oyuncu Koç, "Yok sizden tarih bekliyoruz" diyerek herkesi kahkahaya boğdu. Ünlü oyuncunun bu tavrına karşı "Bizim için yazın müsait" diyen muhabire "Benim için uygundur" şeklinde yanıt verdi.

    TOPU GAZETECİLERE ATTI Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü çift, nikah tarihleriyle ilgili konuşmadı. Basın mensuplarından gelen "Düğünle alakalı bir gelişme var mı" sorusuna esprili bir yaklaşım sergileyen oyuncu Koç, "Yok sizden tarih bekliyoruz" diyerek herkesi kahkahaya boğdu. Ünlü oyuncunun bu tavrına karşı "Bizim için yazın müsait" diyen muhabire "Benim için uygundur" şeklinde yanıt verdi.