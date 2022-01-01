Düğünleri 2 Gün Sürecek!

TOPU GAZETECİLERE ATTI Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü çift, nikah tarihleriyle ilgili konuşmadı. Basın mensuplarından gelen "Düğünle alakalı bir gelişme var mı" sorusuna esprili bir yaklaşım sergileyen oyuncu Koç, "Yok sizden tarih bekliyoruz" diyerek herkesi kahkahaya boğdu. Ünlü oyuncunun bu tavrına karşı "Bizim için yazın müsait" diyen muhabire "Benim için uygundur" şeklinde yanıt verdi.