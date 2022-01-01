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İdeal Bel Çevresi Genişliği Ne Kadar Olmalı? Bilim İnsanları Açıkladı

İngiltere?de kamuya bağlı Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (NICE), sağlıklı bir bireyin bel çevresinin genişliği ile ilgili çalışma yayımladı.

  1. İngiltere'deki Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı, Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (NICE), bir bireyin sağlık risklerini en aza indirmek için bel çevresinin hangi boyutta olması gerektiğini paylaştı.

    İngiltere'deki Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı, Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (NICE), bir bireyin sağlık risklerini en aza indirmek için bel çevresinin hangi boyutta olması gerektiğini paylaştı.

  2. NICE, sağlık risklerini azaltmak için bir yetişkinin bel çevresinin genişliğinin boyunun yarısından az olması gerektiğini açıkladı. Raporda, Vücut kitle indeksini (BMI) ölçmenin de yararlı olduğu ancak karın çevresindeki fazla kiloyu hesaba katmadığının altı çizildi.

    NICE, sağlık risklerini azaltmak için bir yetişkinin bel çevresinin genişliğinin boyunun yarısından az olması gerektiğini açıkladı. Raporda, Vücut kitle indeksini (BMI) ölçmenin de yararlı olduğu ancak karın çevresindeki fazla kiloyu hesaba katmadığının altı çizildi.

  3. Bel çevresinin genişliğinin boyun yarısından fazla olmasının ise tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç gibi hastalıkların riskini artırdığı vurgulandı. <br> Çalışma ile ilgili fikirde bulunan diğer uzmanlar ise, bel ölçüsü yönteminin boyu çok kısa olan veya 60 yaşın üzerindeki, yaşlanmayla birlikte boyu kısalmış kişiler için işe yaramadığını aktardı.

    Bel çevresinin genişliğinin boyun yarısından fazla olmasının ise tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç gibi hastalıkların riskini artırdığı vurgulandı.
    Çalışma ile ilgili fikirde bulunan diğer uzmanlar ise, bel ölçüsü yönteminin boyu çok kısa olan veya 60 yaşın üzerindeki, yaşlanmayla birlikte boyu kısalmış kişiler için işe yaramadığını aktardı.

  4. Çalışmada yer alan obezite, diyabet ve endokrinoloji danışmanı Profesör Rachel Batterham, ?Karındaki artan yağ, bir kişinin tip 2 diyabet ve kalp hastalığı dahil olmak üzere yaşamı sınırlayan çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artırır? derken, "Bel-boy oranı, sağlık riski yüksek olan ve sağlıklarını iyileştirmek için kilo yönetimi desteğinden yararlanabilecek kişileri tanımlayan basit, kullanımı kolay bir ölçüdür" ifadelerini kullandı.

    Çalışmada yer alan obezite, diyabet ve endokrinoloji danışmanı Profesör Rachel Batterham, ?Karındaki artan yağ, bir kişinin tip 2 diyabet ve kalp hastalığı dahil olmak üzere yaşamı sınırlayan çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artırır? derken, "Bel-boy oranı, sağlık riski yüksek olan ve sağlıklarını iyileştirmek için kilo yönetimi desteğinden yararlanabilecek kişileri tanımlayan basit, kullanımı kolay bir ölçüdür" ifadelerini kullandı.

  5. Sheffield Çocuk Hastanesi'nde diyabet ve kilo yönetimi konusunda uzmanlaşmış danışman çocuk doktoru Nivedita Aswani, küçük çocukların bile karın bölgesindeki yağın etkileri konusunda risk altında olduğunu sözlerine ekledi.

    Sheffield Çocuk Hastanesi'nde diyabet ve kilo yönetimi konusunda uzmanlaşmış danışman çocuk doktoru Nivedita Aswani, küçük çocukların bile karın bölgesindeki yağın etkileri konusunda risk altında olduğunu sözlerine ekledi.