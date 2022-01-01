Keles'te Evsel Atık Sorunu Tarih Oluyor

Bursa'yı daha yaşanılabilir şehir haline getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 29 vahşi çöp depolama alanından 25'ini kapatarak, ilçelerdeki önemli bir çevre sonunu daha ortadan kaldırdı. Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles ilçelerinde vahşi çöp depolama sahalarıyla ilgili köklü çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli'nde yapımı tamamlanan Güney Bölgesi Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu'nu geçtiğimiz yıl hizmete almıştı. Benzer projeyi Keles'in Kirazlı Mahallesi?nde de hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, inşaatı tamamladı. Zemin asfaltlama ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, hizmete açılacak tesis ile Keles ilçesinde toplanan günlük yaklaşık 15 ton evsel katı atık, istasyonda treyler araçlara alınacak. Yere tek bir çöp bile değmeyecek proje ile atıklar, Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı'na nakledilecek. Böylece hem trafik yükü hem de daha düşük karbon salınımı ile hava kirliliği azalacak. Bu işlem sonucunda koku ve çevre kirliliği gibi istenmeyen durumlar oluşmayacak.