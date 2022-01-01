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Keles'te Evsel Atık Sorunu Tarih Oluyor

Bursa'da hayata geçirdiği çevre yatırımları ile evsel katı atıkları çöp olmaktan çıkarıp hammaddeye dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, Keles ilçesinde atıkların toplanacağı Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu?nun inşaatını da tamamladı.

  1. Bursa'da hayata geçirdiği çevre yatırımları ile evsel katı atıkları çöp olmaktan çıkarıp hammaddeye dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, Keles ilçesinde atıkların toplanacağı Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu'nun inşaatını da tamamladı. Böylelikle ilçede toplanan atıklar, kontrollü depolama sahalarına taşınıp ayrıştırıldıktan sonra ekonomiye kazandırılacak.

    Bursa'da hayata geçirdiği çevre yatırımları ile evsel katı atıkları çöp olmaktan çıkarıp hammaddeye dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, Keles ilçesinde atıkların toplanacağı Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu'nun inşaatını da tamamladı. Böylelikle ilçede toplanan atıklar, kontrollü depolama sahalarına taşınıp ayrıştırıldıktan sonra ekonomiye kazandırılacak.

  2. Bursa'yı daha yaşanılabilir şehir haline getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 29 vahşi çöp depolama alanından 25'ini kapatarak, ilçelerdeki önemli bir çevre sonunu daha ortadan kaldırdı. Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles ilçelerinde vahşi çöp depolama sahalarıyla ilgili köklü çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli'nde yapımı tamamlanan Güney Bölgesi Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu'nu geçtiğimiz yıl hizmete almıştı. Benzer projeyi Keles'in Kirazlı Mahallesi?nde de hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, inşaatı tamamladı. Zemin asfaltlama ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, hizmete açılacak tesis ile Keles ilçesinde toplanan günlük yaklaşık 15 ton evsel katı atık, istasyonda treyler araçlara alınacak. Yere tek bir çöp bile değmeyecek proje ile atıklar, Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı'na nakledilecek. Böylece hem trafik yükü hem de daha düşük karbon salınımı ile hava kirliliği azalacak. Bu işlem sonucunda koku ve çevre kirliliği gibi istenmeyen durumlar oluşmayacak.

    Bursa'yı daha yaşanılabilir şehir haline getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 29 vahşi çöp depolama alanından 25'ini kapatarak, ilçelerdeki önemli bir çevre sonunu daha ortadan kaldırdı. Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles ilçelerinde vahşi çöp depolama sahalarıyla ilgili köklü çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli'nde yapımı tamamlanan Güney Bölgesi Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu'nu geçtiğimiz yıl hizmete almıştı. Benzer projeyi Keles'in Kirazlı Mahallesi?nde de hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, inşaatı tamamladı. Zemin asfaltlama ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, hizmete açılacak tesis ile Keles ilçesinde toplanan günlük yaklaşık 15 ton evsel katı atık, istasyonda treyler araçlara alınacak. Yere tek bir çöp bile değmeyecek proje ile atıklar, Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı'na nakledilecek. Böylece hem trafik yükü hem de daha düşük karbon salınımı ile hava kirliliği azalacak. Bu işlem sonucunda koku ve çevre kirliliği gibi istenmeyen durumlar oluşmayacak.

  3. Çevreye değer katacak<br> Dağ ilçelerinde kalkınmanın hayvancılık ve eko-turizmle sağlanacağını, turizm için de çevre yatırımlarının büyük önem taşıdığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Bursamızın 16 ilçesinde artık vahşi depolama yapılmıyor. Vahşi depolama yapılmış alanları ıslah edip, bahçe hüviyetine kavuşturuyoruz. Keles ilçemizde de bu proje ile vahşi depolamayı bitirmiş olacağız. Aktarma istasyonumuz 4 dönüm. Proje kapsamında 480 metrekare platform binası, 1100 metrekare saha düzenlemesi, 188 metre rampa ve yol çalışması yapıldı. Son düzenlemelerinin ardından, tesisi kullanmaya başlayacağız. Böylelikle Keles ilçemiz de evsel katı atık sorunundan tamamen kurtulmuş olacak' dedi.

    Çevreye değer katacak
    Dağ ilçelerinde kalkınmanın hayvancılık ve eko-turizmle sağlanacağını, turizm için de çevre yatırımlarının büyük önem taşıdığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Bursamızın 16 ilçesinde artık vahşi depolama yapılmıyor. Vahşi depolama yapılmış alanları ıslah edip, bahçe hüviyetine kavuşturuyoruz. Keles ilçemizde de bu proje ile vahşi depolamayı bitirmiş olacağız. Aktarma istasyonumuz 4 dönüm. Proje kapsamında 480 metrekare platform binası, 1100 metrekare saha düzenlemesi, 188 metre rampa ve yol çalışması yapıldı. Son düzenlemelerinin ardından, tesisi kullanmaya başlayacağız. Böylelikle Keles ilçemiz de evsel katı atık sorunundan tamamen kurtulmuş olacak' dedi.