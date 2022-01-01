Eski Lastikler Kedilere Ev Oldu

Kedilere özel ev

Sahipsiz hayvanların barınmalarından beslenmesine kadar gerekli her çalışmayı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu yılın ilk 3 ayında da 20 ton mama dağıtımı yaparken, ihtiyaç duyulan bölgelere de 50 köpek kulübesi daha yerleştirdi. Bu yıl kediler için özel bir proje başlatan Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile hem çevreyi hem de sokak hayvanlarını koruyor. Çevreye gelişi güzel atılan eski otomobil lastiklerini toplayan Büyükşehir Belediyesi, atık lastikleri kedi evine dönüştürüyor. Temizlenip, boyanan, kedilerin içine girip soğuktan da korunabileceği şekilde dizayn eden lastikler, doğaya yerleştirilmeye başlandı. Reşat Oyal Kültür Parkı girişindeki yeşil alana yerleştirilen kedi evlerini inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ?Bu proje ile çevreyi kirleten lastikler, can dostlarımız kediler için sıcak yuvaya dönüşüyor. Bu şekilde yılsonuna kadar 200 kedi evi yapıp, ihtilaç doyulan alanlara yerleştirmeyi planlıyoruz? dedi.