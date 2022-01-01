Fizik Biliminin Kanunları Yeniden Yazılabilir: W Bozonun Kütlesi Yanlış Çıktı

On yıllık titiz ölçümlerden sonra bilim insanları W bozonu adlı temel bir parçacağın teoride olduğundan çok daha büyük bir kütleye sahip olduğunu ve evrenin nasıl çalıştığına dair anlayışımızın temellerini sarstığını açıkladı. Bu temeller, bilim insanları evrenin en temel yapı taşlarını ve onları hangi kuvvetlerin yönettiğini tanımlamalarına yardımcı olan en iyi teori olan standart parçacık fiziği modelinde yer alıyor.