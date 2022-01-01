Ramazanda Yaşanan Ağız Kokusu Nasıl Önlenir?

Ağız içi sağlığında en önemli etken tükürüktür. İçerdiği asit maddesi sayesinde ağız içinde enfeksiyonlu hücrelerin oluşumunu engeller. Ancak tükürükte enfeksiyon oluşabilir bu da ağız sağlığı için kötü bir alarmdır. Diş aralarında biriken besinler ve tükürüğün enfeksiyon kapmasının yanı sıra midedeki gıda atıkları da ağız kokusuna neden olur.