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Ramazanda Yaşanan Ağız Kokusu Nasıl Önlenir?

Ramazan ayında uzun süreli açlık ve susuzlukla beraber ağız içerisinde koku oluşur. Kalan besin atıkları ve azalan tükürük bezi etkisi bu koku oranını artırır. Ayrıca mide ve bağırsaklarında sorun yaşayanlarda da meydana gelen bu durumun etkisini azaltmak için doğal yollar vardır. Ramazanda yaşanan ağız kokusu nasıl önlenir?

  1. Ağız içi sağlığında en önemli etken tükürüktür. İçerdiği asit maddesi sayesinde ağız içinde enfeksiyonlu hücrelerin oluşumunu engeller. Ancak tükürükte enfeksiyon oluşabilir bu da ağız sağlığı için kötü bir alarmdır. Diş aralarında biriken besinler ve tükürüğün enfeksiyon kapmasının yanı sıra midedeki gıda atıkları da ağız kokusuna neden olur.

    Ağız içi sağlığında en önemli etken tükürüktür. İçerdiği asit maddesi sayesinde ağız içinde enfeksiyonlu hücrelerin oluşumunu engeller. Ancak tükürükte enfeksiyon oluşabilir bu da ağız sağlığı için kötü bir alarmdır. Diş aralarında biriken besinler ve tükürüğün enfeksiyon kapmasının yanı sıra midedeki gıda atıkları da ağız kokusuna neden olur.

  2. Özellikle Ramazan aylarında uzun süreli açlık da ağız kokusuna sebep olan durumlar arasında yer alır. Ancak uzmanlar sahur ve iftarda bazı besinler tüketerek ve yeterli bakım yapıldığında bu durum önüne geçilebileceğini vurguluyor. Yeterli yapılmayan ağız bakımı ertesi gün sosyal hayatı olumsuz etkiler.

    Özellikle Ramazan aylarında uzun süreli açlık da ağız kokusuna sebep olan durumlar arasında yer alır. Ancak uzmanlar sahur ve iftarda bazı besinler tüketerek ve yeterli bakım yapıldığında bu durum önüne geçilebileceğini vurguluyor. Yeterli yapılmayan ağız bakımı ertesi gün sosyal hayatı olumsuz etkiler.

  3. PEKİ AĞIZ KOKUSU NEDEN OLUR? <br> - Gıda atıklarından kaynaklı ortaya çıkan diş tartarları <br> - Diş etlerinin enfeksiyon kapması <br> - Yanlış yapılmış protezler <br> - Doğru ve yeterli fırçalanmanın yapılmaması <br> - Diş aralarını temizlemede etkili olan diş ipinin kullanılmaması <br> - Ağız içerisindeki bakteri sayısını artıracak besinlerin tületilmesi gibi durumlar ağız kokusna neden olur.

    PEKİ AĞIZ KOKUSU NEDEN OLUR?
    - Gıda atıklarından kaynaklı ortaya çıkan diş tartarları
    - Diş etlerinin enfeksiyon kapması
    - Yanlış yapılmış protezler
    - Doğru ve yeterli fırçalanmanın yapılmaması
    - Diş aralarını temizlemede etkili olan diş ipinin kullanılmaması
    - Ağız içerisindeki bakteri sayısını artıracak besinlerin tületilmesi gibi durumlar ağız kokusna neden olur.

  4. AĞIZ KOKUSU NASIL GEÇER? <br> - Kokulu ve asidik oranı yüksek gargaraların yapılması, <br> - Diş ipinin düzenli ve sağlıklı kullanılması, <br> - Düzenli ağız ve diş bakımı yapılmalı, <br> - Diş fırçası değişimine dikkat edilmeli, <br> - Günde iki defa diş fırçalanmalı özellikle Ramazan aylarında iftar ve sahur vakitlerinde ihmal edilmede yapılmalıdır.

    AĞIZ KOKUSU NASIL GEÇER?
    - Kokulu ve asidik oranı yüksek gargaraların yapılması,
    - Diş ipinin düzenli ve sağlıklı kullanılması,
    - Düzenli ağız ve diş bakımı yapılmalı,
    - Diş fırçası değişimine dikkat edilmeli,
    - Günde iki defa diş fırçalanmalı özellikle Ramazan aylarında iftar ve sahur vakitlerinde ihmal edilmede yapılmalıdır.

  5. İFTAR VE SAHUR ARASINDA BU BESİNLERDEN TÜKETİN! <br> ÇİNKOLU SAKIZ <br> Çinkolu sakız diş aralarındaki dil yüzeyindeki kötü bakterileri azaltır. İftardan sonra çiğneyebilirsiniz.

    İFTAR VE SAHUR ARASINDA BU BESİNLERDEN TÜKETİN!
    ÇİNKOLU SAKIZ
    Çinkolu sakız diş aralarındaki dil yüzeyindeki kötü bakterileri azaltır. İftardan sonra çiğneyebilirsiniz.

  6. YOĞURT Özellikle gece tüketildiğinde ertesi sabah yaşanan ağız kokusunu önler. Mide yemek borusu ve ağız içindeki atıkları temizlemede etkilidir. Düzenli tüketildiğinden ağız kokusu problemi tamamen ortadan kalkar.

    YOĞURT Özellikle gece tüketildiğinde ertesi sabah yaşanan ağız kokusunu önler. Mide yemek borusu ve ağız içindeki atıkları temizlemede etkilidir. Düzenli tüketildiğinden ağız kokusu problemi tamamen ortadan kalkar.

  7. KARANFİL Restoranlarda yemeklerden sonra verilen karanfil içerdiği mentol maddesi hem ağız kokusunu giderir hem ağzı sağlığını olumlu etkiler.

    KARANFİL Restoranlarda yemeklerden sonra verilen karanfil içerdiği mentol maddesi hem ağız kokusunu giderir hem ağzı sağlığını olumlu etkiler.

  8. TARÇIN Ağız içi anfeksiyon ve bakterileri azaltmada etkili olan tarçın çiğ olarak tüketildiğinde gün boyu ağzı kokusunu önler. İftardan ve sahurdan sonra bu uygulamayı yapmak etkilidir.

    TARÇIN Ağız içi anfeksiyon ve bakterileri azaltmada etkili olan tarçın çiğ olarak tüketildiğinde gün boyu ağzı kokusunu önler. İftardan ve sahurdan sonra bu uygulamayı yapmak etkilidir.

  9. KAHVE Gıda atıkları sülfür bileşeninin oluşmasına neden olur. Bu atıkalr kötü kokuya neden olur. Yüksek antioksidan içeren kahve ağız içindeki bu maddenin çözülmesini sağlar.

    KAHVE Gıda atıkları sülfür bileşeninin oluşmasına neden olur. Bu atıkalr kötü kokuya neden olur. Yüksek antioksidan içeren kahve ağız içindeki bu maddenin çözülmesini sağlar.

  10. MAYDANOZ VE NANE Çiğ olarak tüketilmesi gereken bu iki bitki ağız içini temizleyen doğal besinlerden en etkili olanlarıdır. İftar sahur arası tüketilmesi önerilir.

    MAYDANOZ VE NANE Çiğ olarak tüketilmesi gereken bu iki bitki ağız içini temizleyen doğal besinlerden en etkili olanlarıdır. İftar sahur arası tüketilmesi önerilir.

  11. LİMON Çözücü maddeler sayesinde ağız içindeki enfeksiyonlu bakterileri azaltarak ağzı ve diş sağlığını olumlu etkilemenin yanı sıra yemek atıklarının bıraktığı kokuyu da giderir.

    LİMON Çözücü maddeler sayesinde ağız içindeki enfeksiyonlu bakterileri azaltarak ağzı ve diş sağlığını olumlu etkilemenin yanı sıra yemek atıklarının bıraktığı kokuyu da giderir.

  12. ELMA İçerdiği lif sayesinde tükürük bezlerinin daha sağlıklı çalışmasını destekler. Aynı zamanda yemek borusundan mideye kadar enfeksiyonlu bakteri sayısını azlatığından temiz bir nefes alıp vermeye yardımcı olur. İftar sonrası ara öğünde elma yiyerek tükürük bezlerinde biriken enfeksiyonlu hücreleri temizlemiş olursunuz.

    ELMA İçerdiği lif sayesinde tükürük bezlerinin daha sağlıklı çalışmasını destekler. Aynı zamanda yemek borusundan mideye kadar enfeksiyonlu bakteri sayısını azlatığından temiz bir nefes alıp vermeye yardımcı olur. İftar sonrası ara öğünde elma yiyerek tükürük bezlerinde biriken enfeksiyonlu hücreleri temizlemiş olursunuz.

  13. PEYNİR Yemekten sonra bir parça peynir ağız içindeki asit oranını düşürdüğünden çürük oluşumunu önler. Aynı zamanda peynir tükürük içindeki ait oranını da dengelediğinden oluşma ihtimali olan bakteri sayısını azaltır.

    PEYNİR Yemekten sonra bir parça peynir ağız içindeki asit oranını düşürdüğünden çürük oluşumunu önler. Aynı zamanda peynir tükürük içindeki ait oranını da dengelediğinden oluşma ihtimali olan bakteri sayısını azaltır.