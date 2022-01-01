Uludağ'da Nisan Karı
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ'a kar yağdı. Sabaha karşı başlayan yağışla karın kalınlığının 88 santimetreye ulaştığı Uludağ'da, hava sıcaklığı ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü.
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Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ?da sabaha karşı başlayan kar yağışı, günün ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırdı.
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Kar kalınlığının 88 santimetreye ulaştığı Uludağ?da, hava sıcaklığı ise en yüksek sıfırın altında 6, en düşük ise sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldü.
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KIŞ SEZONU KAPANDI 17 Aralık?ta açılan kış sezonunun 3 Nisan?da kapandığı beyaz cennette, kayak pistleri ise boş kaldı.
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Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Uludağ?da kar yağışının perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
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