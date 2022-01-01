Yeni Kuş Gribi Salgını: 13 Milyondan Fazla Hayvan Öldürüldü
Kuş gribi Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, Fransa ülke tarihindeki en büyük salgınla mücadele ettiğini açıkladı. Son 6 ayda ülkedeki 13 milyondan fazla kanatlı hayvanın öldürüldüğünü söyleyen yetkililer, vaka sayılarının son bir hafta içinde yüzde 10 arttığını açıkladı.
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Fransa, tarihinin en kötü kuş gribi salgınını yaşıyor. Fransa Tarım Bakanlığı?ndan bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, Kasım ayının sonundan bu yana ülkedeki 13 milyondan fazla kanatlı hayvanın itlaf edildiğini söyledi.
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Fransa, ülkeye göçmen kuşlar tarafından getirildiğine inanılan son derece bulaşıcı virüsün salgınlarında nadir görülen bir artış kaydetti.
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Kuş gribi virüsü, Fransa'nın en büyük kümes hayvanı üreten bölgelerine ulaştığından bu yana itlaflar da arttı.
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BİN 230 SALGIN YAŞANDI İlk vaka 26 Kasım'da tespit edilirken, 8 Nisan'a kadar ülkedeki çiftliklerde bin 230 salgın kaydedildi. Bu, salgın sayısında sekiz gün içinde yüzde 10'dan fazla bir artış olduğu anlamına geliyor.
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ENDİŞEYE NEDEN OLDU Diğer taraftan, kuş gribinin yayılması, hayvan sürülerinde oluşturabileceği tahribat, ticaret kısıtlamaları olasılığı ve insanlara bulaşma riski nedeniyle hükümetler ve kanatlı endüstrisi arasında endişe yaratıyor.
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Son derece agresif ve oldukça bulaşıcı olan kuş gribinin H5N1 adlı varyantı son aylarda Avrupa'da hızla yayılıyor ve başta İtalya olmak üzere birçok ülkede toplu itlaflara yol açıyor.
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KUŞ GRİBİ İNSANLARA NASIL BULAŞIYOR? Öte yandan, kuş gribi, çoğunlukla enfekte yabani kuşların dışkısı yoluyla yayılıyor. İnsanlara, enfekte kuşlarla yakın temas yoluyla bulaşıyor.
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Ancak, kümes hayvanı ürünlerinin yenmesi yoluyla bulaşmıyor.
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