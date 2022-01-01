Yeni Kuş Gribi Salgını: 13 Milyondan Fazla Hayvan Öldürüldü

BİN 230 SALGIN YAŞANDI İlk vaka 26 Kasım'da tespit edilirken, 8 Nisan'a kadar ülkedeki çiftliklerde bin 230 salgın kaydedildi. Bu, salgın sayısında sekiz gün içinde yüzde 10'dan fazla bir artış olduğu anlamına geliyor.