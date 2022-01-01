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Yeni Kuş Gribi Salgını: 13 Milyondan Fazla Hayvan Öldürüldü

Kuş gribi Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, Fransa ülke tarihindeki en büyük salgınla mücadele ettiğini açıkladı. Son 6 ayda ülkedeki 13 milyondan fazla kanatlı hayvanın öldürüldüğünü söyleyen yetkililer, vaka sayılarının son bir hafta içinde yüzde 10 arttığını açıkladı.

  1. Fransa, tarihinin en kötü kuş gribi salgınını yaşıyor. Fransa Tarım Bakanlığı?ndan bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, Kasım ayının sonundan bu yana ülkedeki 13 milyondan fazla kanatlı hayvanın itlaf edildiğini söyledi.

    Fransa, tarihinin en kötü kuş gribi salgınını yaşıyor. Fransa Tarım Bakanlığı?ndan bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, Kasım ayının sonundan bu yana ülkedeki 13 milyondan fazla kanatlı hayvanın itlaf edildiğini söyledi.

  2. Fransa, ülkeye göçmen kuşlar tarafından getirildiğine inanılan son derece bulaşıcı virüsün salgınlarında nadir görülen bir artış kaydetti.

    Fransa, ülkeye göçmen kuşlar tarafından getirildiğine inanılan son derece bulaşıcı virüsün salgınlarında nadir görülen bir artış kaydetti.

  3. Kuş gribi virüsü, Fransa'nın en büyük kümes hayvanı üreten bölgelerine ulaştığından bu yana itlaflar da arttı.

    Kuş gribi virüsü, Fransa'nın en büyük kümes hayvanı üreten bölgelerine ulaştığından bu yana itlaflar da arttı.

  4. BİN 230 SALGIN YAŞANDI İlk vaka 26 Kasım'da tespit edilirken, 8 Nisan'a kadar ülkedeki çiftliklerde bin 230 salgın kaydedildi. Bu, salgın sayısında sekiz gün içinde yüzde 10'dan fazla bir artış olduğu anlamına geliyor.

    BİN 230 SALGIN YAŞANDI İlk vaka 26 Kasım'da tespit edilirken, 8 Nisan'a kadar ülkedeki çiftliklerde bin 230 salgın kaydedildi. Bu, salgın sayısında sekiz gün içinde yüzde 10'dan fazla bir artış olduğu anlamına geliyor.

  5. ENDİŞEYE NEDEN OLDU Diğer taraftan, kuş gribinin yayılması, hayvan sürülerinde oluşturabileceği tahribat, ticaret kısıtlamaları olasılığı ve insanlara bulaşma riski nedeniyle hükümetler ve kanatlı endüstrisi arasında endişe yaratıyor.

    ENDİŞEYE NEDEN OLDU Diğer taraftan, kuş gribinin yayılması, hayvan sürülerinde oluşturabileceği tahribat, ticaret kısıtlamaları olasılığı ve insanlara bulaşma riski nedeniyle hükümetler ve kanatlı endüstrisi arasında endişe yaratıyor.

  6. Son derece agresif ve oldukça bulaşıcı olan kuş gribinin H5N1 adlı varyantı son aylarda Avrupa'da hızla yayılıyor ve başta İtalya olmak üzere birçok ülkede toplu itlaflara yol açıyor.

    Son derece agresif ve oldukça bulaşıcı olan kuş gribinin H5N1 adlı varyantı son aylarda Avrupa'da hızla yayılıyor ve başta İtalya olmak üzere birçok ülkede toplu itlaflara yol açıyor.

  7. KUŞ GRİBİ İNSANLARA NASIL BULAŞIYOR? Öte yandan, kuş gribi, çoğunlukla enfekte yabani kuşların dışkısı yoluyla yayılıyor. İnsanlara, enfekte kuşlarla yakın temas yoluyla bulaşıyor.

    KUŞ GRİBİ İNSANLARA NASIL BULAŞIYOR? Öte yandan, kuş gribi, çoğunlukla enfekte yabani kuşların dışkısı yoluyla yayılıyor. İnsanlara, enfekte kuşlarla yakın temas yoluyla bulaşıyor.

  8. Ancak, kümes hayvanı ürünlerinin yenmesi yoluyla bulaşmıyor.

    Ancak, kümes hayvanı ürünlerinin yenmesi yoluyla bulaşmıyor.