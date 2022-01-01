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Usta Sanatçı Muazzez Ersoy'dan Suç Duyurusu!

Türk Sanat Müziğinin sevilen isimlerinden Muazzez Ersoy sosyal medya üzerinden şahsını hedef alan moda tasarımcısı Barbaros Şansal hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

  1. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre usta sanatçı Muazzez Ersoy, verdiği bir konser sırasında eski bir fotoğrafının Lady Gaga'ya benzetildiğini söylemiş ve 'O beni takip ve teklit ediyor. Ben ondan daha güzelim, o çirkin, iki yıl önceki fotoğrafında photoshopu fazla kullandığımı söylemişler. İşte karşısınızdayım ben yıllardır aynı Muazzez'im' diye konuşmuştu.

    Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre usta sanatçı Muazzez Ersoy, verdiği bir konser sırasında eski bir fotoğrafının Lady Gaga'ya benzetildiğini söylemiş ve 'O beni takip ve teklit ediyor. Ben ondan daha güzelim, o çirkin, iki yıl önceki fotoğrafında photoshopu fazla kullandığımı söylemişler. İşte karşısınızdayım ben yıllardır aynı Muazzez'im' diye konuşmuştu.

  2. 'TEZGAHTARLIKTAN TEZGAHA' Muazzez Ersoy'un açıklamalarının gündeme düşmesinin ardından modacı Barbaros Şansal sosyal medya hesabından haberleri alıntı yaparak 'Tezgahtarlıktan tazgaha' şeklinde yorumda bulundu.

    'TEZGAHTARLIKTAN TEZGAHA' Muazzez Ersoy'un açıklamalarının gündeme düşmesinin ardından modacı Barbaros Şansal sosyal medya hesabından haberleri alıntı yaparak 'Tezgahtarlıktan tazgaha' şeklinde yorumda bulundu.

  3. Yapılan yorum ardından onlarca sosyal medya kullanıcısı Muazzez Ersoy hakkında ağır hakaret içeren paylaşımlarda bulunmaya başladı. Modacı Şansal'ın paylaşımının altına yapılan ağır hakaretleri yargıya taşıyan Muazzez Ersoy, Barbaros Şansal ve kendisine hakaret eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Yapılan yorum ardından onlarca sosyal medya kullanıcısı Muazzez Ersoy hakkında ağır hakaret içeren paylaşımlarda bulunmaya başladı. Modacı Şansal'ın paylaşımının altına yapılan ağır hakaretleri yargıya taşıyan Muazzez Ersoy, Barbaros Şansal ve kendisine hakaret eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

  4. 'AĞIR HAKARETE UĞRADIM CEZALANDIRIN' Ersoy tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda modacı Barbaros Şansal'ın şahsını hedef aldığını, böylelikle Şansal'ın takipçilerinin de hakaret etmelerine zemin hazırladığını anlattı.

    'AĞIR HAKARETE UĞRADIM CEZALANDIRIN' Ersoy tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda modacı Barbaros Şansal'ın şahsını hedef aldığını, böylelikle Şansal'ın takipçilerinin de hakaret etmelerine zemin hazırladığını anlattı.

  5. Yapılan paylaşımın altına ağıza alınmayacak pek çok yorum geldiğini ve hakarete uğradığını ifade eden Ersoy, Barbaros Şansal'ın cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerine modacı Barbaros Şansal hakkında soruşturma başlatıldı.

    Yapılan paylaşımın altına ağıza alınmayacak pek çok yorum geldiğini ve hakarete uğradığını ifade eden Ersoy, Barbaros Şansal'ın cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerine modacı Barbaros Şansal hakkında soruşturma başlatıldı.