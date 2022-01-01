Usta Sanatçı Muazzez Ersoy'dan Suç Duyurusu!

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre usta sanatçı Muazzez Ersoy, verdiği bir konser sırasında eski bir fotoğrafının Lady Gaga'ya benzetildiğini söylemiş ve 'O beni takip ve teklit ediyor. Ben ondan daha güzelim, o çirkin, iki yıl önceki fotoğrafında photoshopu fazla kullandığımı söylemişler. İşte karşısınızdayım ben yıllardır aynı Muazzez'im' diye konuşmuştu.