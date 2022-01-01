İşte Oruçluyken 1 Saat Uyumanın Faydaları
Orucun insan vücuduna olan inanılmaz etkileri bilim insanları tarafından bile kanıtlanmış bir gerçektir. Ancak gün içinde sahur sürecinde bölünen uyku ve alınamayan kafein nedeniyle uyku hali sürekli olarak bastırır. Bunun yaşanmaması için uzmanlar 12 ve 13 saatleri arasında bir saatlik uykuyu tavsiye eder.
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Çalışanlar için erken saatlerde uyanmak oldukça zorlu bir oruç sürecine neden olabilir. Özellikle de masabaşı çalışanları için bu durum daha sık yaşanır.
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Uzun süreli aç kalma kandaki şeker oranını azlatır. Vücut enerji depolarına yüklenirken hamlaşır. Bu da uyku haline neden olur. Uzmanlar gün boyu bu durumu yaşamak yerine bir saatlik uykunun tüm günün kazancına neden olabileceğini açıkladı.
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ORUÇLUYKEN 1 SAAT UYUMANIN FAYDALARI NELERDİR? Vücudun kısa süreliğine de olsa dinlenmesi ve yenilenmesi için bir saatlik uykuya ihtiyacı var.
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Günün kalan kısmı daha verimli geçirmek için öğlen uyunması gerekir. Kronşk hastalığı olupta oruç tutabilenler özellikle bu uykuyu dikkate almaları gerekir.
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Ancak uzmanlar bir saatten fazla uyunmasını tavsiye etmez. Bu vücudun dengesini bozabilir. Öğlen yapılan bir saatlik uyku ayrıca sahurda da kalmaya yardımcı olur. Çünkü vücut dinlenme sürecini gün içinde yaşamıştır.
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Vücut hareket ettikçe acıkma ve susama hisside artar. Bu bir saatlik uyku bu hissiyatı azaltır. Uyku için tam bir uyku hali pozisyonuna geçilmesi gerekir.
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Sessiz ve karanlık bir alan seçerek gün içinde yapılan bir saatlik uyku iftardaki beslenmenin daha iyi olmasını sağlar.