Ukrayna Direnişinin Sembolü: Bayraktar

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da geçtiğimiz hafta, NATO ve G7 toplantılarının ardından düzenlediği basın toplantısında Bayraktar TB2?ye övgülerde bulunmuştu. Johnson, "Türkiye'nin şu anda Ukrayna'ya destek noktasında yaptığı en önemli katkılardan biri bence çok değerli olduğunu düşündüğüm Bayraktar TB2'lerdir? diye konuşmuştu.