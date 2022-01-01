Kişilik, Alzheimer Ve Demansda Önemli Bir Rol Oynuyor

NEVROTİZM NEDİR? Nevrotizm, bir kişinin stresle ne kadar iyi başa çıktığını etkileyen bir kişilik özelliğine deniliyor. Nevrotik insanlar hayata bir endişe, öfke ve özbilinç hali içinde yaklaşıyorlar ve genellikle küçük hayal kırıklıklarını tehdit edici olarak algılıyor. Yoneda, vicdanlı insanların yüksek düzeyde öz disipline sahip olma eğiliminde olduklarını ve organize ve hedefe yönelik olduklarını, dışa dönüklerin ise yaşam konusunda hevesli ve genellikle iddialı olduklarını söyledi.