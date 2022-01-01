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İftardan Hemen Sonra Çay Ve Kahve İçenler Dikkat!

Çay ve kahve tutkunları iftardan hemen sonra bu bağımlılıklarını gidermeye çalışır. Ancak uzmanlar iftardan hemen sonra tüketilen çay ve kahvenin sağlığı olumsuz etkileyebileceğine dair açıklamada bulundu. Kan şekerini düşüren bu iki kafein türü aynı zamanda vücudun yeteri miktarda su tüketiminin de önüne geçebilir.

  1. Hemen hemen her evde iftardan sonra ya kahve ya da çay hazırdır. Hatta bazı insanlar daha sofra yerdeyken çay içer. Tiryaki olan bu insanları uzmanlar uyardı. İftardan hemen sonra içine çay ve kahvenin vücuda neden olduğu olumsuz durumlar sıralandı.

    Hemen hemen her evde iftardan sonra ya kahve ya da çay hazırdır. Hatta bazı insanlar daha sofra yerdeyken çay içer. Tiryaki olan bu insanları uzmanlar uyardı. İftardan hemen sonra içine çay ve kahvenin vücuda neden olduğu olumsuz durumlar sıralandı.

  2. İFTARDAN HEMEN SONRA ÇAY VE KAHVE İÇENLER DİKKAT! İçerdikleri kafein maddesi kana hızla karıştığından kan yapıcı hücrelerin oluşumunu etkiler. Bu da ani tansiyon düşmesine yol açabilir. Bunun yanı sıra kansızlığa bağlı kalp çarpıntısı riski de artar.

    İFTARDAN HEMEN SONRA ÇAY VE KAHVE İÇENLER DİKKAT! İçerdikleri kafein maddesi kana hızla karıştığından kan yapıcı hücrelerin oluşumunu etkiler. Bu da ani tansiyon düşmesine yol açabilir. Bunun yanı sıra kansızlığa bağlı kalp çarpıntısı riski de artar.

  3. Özellikle iftardan hemen sonra tüketilen kahve ve türleri mide ve bağırsakların hızla çalışmasına neden olabilir. Bu iyi gibi görünen bir durum olsada aslında sağlık bakımından tehlikelidir. Tüm gün açlıkla beraber tüketilen yemeklerin vücuttan hemen atılması gerekli olan vitamin ve minerallerden yararlanma riskini azaltır.

    Özellikle iftardan hemen sonra tüketilen kahve ve türleri mide ve bağırsakların hızla çalışmasına neden olabilir. Bu iyi gibi görünen bir durum olsada aslında sağlık bakımından tehlikelidir. Tüm gün açlıkla beraber tüketilen yemeklerin vücuttan hemen atılması gerekli olan vitamin ve minerallerden yararlanma riskini azaltır.

  4. Kronik hastalığı olup oruç tutmasında sakınca olmayanlar bu iki içecekten iftar sonrası uzak durmasında fayda var. Bu hastalar iftar sonrası genellikle bol su ve ilaçlarını alarak vücutlarının dinlenmelerini sağlamalı.

    Kronik hastalığı olup oruç tutmasında sakınca olmayanlar bu iki içecekten iftar sonrası uzak durmasında fayda var. Bu hastalar iftar sonrası genellikle bol su ve ilaçlarını alarak vücutlarının dinlenmelerini sağlamalı.

  5. Tüketilen çay ya da kahve, su içmenin önüne geçer. İftar ve sahur arası yeterli olarak su tüketilmediğinde ise böbrekler olumsuz etkilenir. İşlevselliğini kaybeden böbrekler idrar yolunu ve mesaneninde hasar almasına neden olur.

    Tüketilen çay ya da kahve, su içmenin önüne geçer. İftar ve sahur arası yeterli olarak su tüketilmediğinde ise böbrekler olumsuz etkilenir. İşlevselliğini kaybeden böbrekler idrar yolunu ve mesaneninde hasar almasına neden olur.

  6. RAMAZAN'DA ÇAY VE KAHVE NE ZAMAN İÇİLMELİ? Uzmanlar çay ve kahve tüketimi için en sağlıklı zamanın iftardan bir saat sonra olduğunu vurguluyor. Bir saat sonra içilen çay kahve yukarıda sayılan hiç bir olumsuz duruma nedne olmaz.

    RAMAZAN'DA ÇAY VE KAHVE NE ZAMAN İÇİLMELİ? Uzmanlar çay ve kahve tüketimi için en sağlıklı zamanın iftardan bir saat sonra olduğunu vurguluyor. Bir saat sonra içilen çay kahve yukarıda sayılan hiç bir olumsuz duruma nedne olmaz.

  7. Çünkü tüketilen besinler bir saat içinde vücuda karışır. Bunun akabinde içildiğinde vücut fonksiyonları daha sağlıklı çalışır. İftardan bir ya da bir buçuk saat sonra içilen çay kahve gibi kafeinli içecekler sinir hücrelerine fayda sağlar.

    Çünkü tüketilen besinler bir saat içinde vücuda karışır. Bunun akabinde içildiğinde vücut fonksiyonları daha sağlıklı çalışır. İftardan bir ya da bir buçuk saat sonra içilen çay kahve gibi kafeinli içecekler sinir hücrelerine fayda sağlar.

  8. Ayrıca uzmanlar çay ve kahvenin şekersiz olmasını tavsiye eder.

    Ayrıca uzmanlar çay ve kahvenin şekersiz olmasını tavsiye eder.