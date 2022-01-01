Hemen hemen her evde iftardan sonra ya kahve ya da çay hazırdır. Hatta bazı insanlar daha sofra yerdeyken çay içer. Tiryaki olan bu insanları uzmanlar uyardı. İftardan hemen sonra içine çay ve kahvenin vücuda neden olduğu olumsuz durumlar sıralandı.