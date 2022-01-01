Bulaşık Makinesi Temizlemiyorsa Ne Yapmalı?
Tonlarca kirli bulaşıkların yıkanmasını sağlayan bulaşık makineleri zamanla yıkamamaya başlar. Peki bulaşık temizlemiyorsa ne yapmalı, çözümü nedir? İşte bulaşık makinesini daha doğru kullanmanın yolları...
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Kullandığınız bulaşık makinenizin markası ne olursa olsun, uzun yıllar kullanımın ardından bazı sorunlar çıkarabiliyor. Özellikle son günlerde artan en büyük problemlerden biri makinenin bulaşıkları iyi yıkamıyor olmasıdır. Bu konuda, bulaşık makinesi tuzu veya parlatıcı eksikliği, tıkalı fıskiyeler, uzun süredir temizlenmeyen filtre, arızalı ya da nispeten tıkalı su giriş valfi veya kirli makine içi gibi birçok etmen bulunuyor. Bu sorunları çözmek ve bulaşık makinesinin iyi yıkaması sağlamak için bimeniz gereken bazı püf noktaları bulunuyor.
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Önecelikle bulaşık makinesinde kapak gibi kaybolabilecek küçük eşyalar yıkamak isterseniz çamaşır makineleri için kullanılan file torbaların içine bu eşyaları koyabilirsiniz. Böylelikle küçük bulaşıkları kaybolmadan ya da makinenin giderine tıkanmadan yıkayabilirsiniz.
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Bulaşık makinesinin gider borusunu sık sık temizleyin. Siz ne kadar bulaşıkları temizleyip koysanız da gider borusu tıkanır.
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Bulaşık makinesinde yıkama yaparken olabildiğince ev yapımı bulaşık deterjanı kullanın.
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Bulaşık makinesini derinlemesine temizlemek için makinenin üst rafına içi beyaz sirke dolu bir kap koyarak çalıştırın. Bu işlem makinenizi tertemiz yapacaktır.
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Sünger ve fırça gibi kılları olan eşyaları her zaman üst rafa koyun.
Bulaşık makinesi yıkama işlemini bitirdikten sonra her zaman boşaltmaya alt kattan başlayın.
Bulaşık makinesine kaşıkları tersinden koyarsanız kaşıkları daha iyi yıkarsanız.
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BULAŞIK MAKİNESİ TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?
Karbonatla temizleme
Büyük bir paket karbonatı makinenin tabanına dağıtın.
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Sıcak ayarda bir defa kısa süreli olarak çalıştırmaya başlayın. Sirke ile yıkanmış makineyi karbonatla da yıkayarak temizleme işlemini başarıyla bitirmiş oldunuz. Bu iki malzeme hemen hemen her evde bulunmaktadır.
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BULAŞIK MAKİNESİ TEMİZLEYİCİSİ TARİFİ Bir kap içinde 2 kaşık limon tuzu ve 2 bardak beyaz sirkeyi karıştırın. Limon tuzu eridiğinde bu karışımı bulaşık makinesinin içine dökün.
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Daha sonra sıcak ayarda bir program seçin ve makineyi çalıştırın. Bu şekilde evde bulunan malzemeleri kullanarak giderde oluşan kireçlerden kurtulabilirsiniz.
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