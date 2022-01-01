Bulaşık Makinesi Temizlemiyorsa Ne Yapmalı?

Kullandığınız bulaşık makinenizin markası ne olursa olsun, uzun yıllar kullanımın ardından bazı sorunlar çıkarabiliyor. Özellikle son günlerde artan en büyük problemlerden biri makinenin bulaşıkları iyi yıkamıyor olmasıdır. Bu konuda, bulaşık makinesi tuzu veya parlatıcı eksikliği, tıkalı fıskiyeler, uzun süredir temizlenmeyen filtre, arızalı ya da nispeten tıkalı su giriş valfi veya kirli makine içi gibi birçok etmen bulunuyor. Bu sorunları çözmek ve bulaşık makinesinin iyi yıkaması sağlamak için bimeniz gereken bazı püf noktaları bulunuyor.