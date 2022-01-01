Ölümden Dönmüştü Başkan Erdoğan'a Teşekkür!

Taşıyan, yaşadığı zor günleri canlı yayında anlattı.

Salkım'ın "ölümden korktunuz mu?" sorusuna Taşıyan "yok" yanıtını verirken "öleceğinizi düşündünüz mü?" sorusuna ise "tabi bir gün öleceğiz" dedi. Geçirdiği zorlu ameliyatlarla ilgili ise Taşıyan "Ameliyata giderken belki dönmem diye girdim." açıklamasını yaptı. Organ yetmezliği çektiği dönemde Salkım, Taşıyan'a "Size kim organlarını bağışladı?" sorusunu sordu.