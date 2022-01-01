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Ölümden Dönmüştü Başkan Erdoğan'a Teşekkür!

Geçtiğimiz sene karaciğer ve böbrek nakli olan usta sanatçı Hakan Taşıyan iyileştikten sonra TGRT Haber'de yayınlanan Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa programına konuk oldu. Yaşadığı zor günleri anlatan Hakan Taşıyan, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

  1. Ankara Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Hakan Taşıyan'a geçtiğimiz sene karaciğer ve böbrek nakli yapılmıştı. Taşıyan 7 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

    Ankara Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Hakan Taşıyan'a geçtiğimiz sene karaciğer ve böbrek nakli yapılmıştı. Taşıyan 7 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

  2. Çoklu organ yetmezliği tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Hakan Taşıyan, TGRT Haber'de yayınlanan Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa programına konuk oldu.

    Çoklu organ yetmezliği tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Hakan Taşıyan, TGRT Haber'de yayınlanan Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa programına konuk oldu.

  3. Taşıyan, yaşadığı zor günleri canlı yayında anlattı. <br> Salkım'ın "ölümden korktunuz mu?" sorusuna Taşıyan "yok" yanıtını verirken "öleceğinizi düşündünüz mü?" sorusuna ise "tabi bir gün öleceğiz" dedi. Geçirdiği zorlu ameliyatlarla ilgili ise Taşıyan "Ameliyata giderken belki dönmem diye girdim." açıklamasını yaptı. Organ yetmezliği çektiği dönemde Salkım, Taşıyan'a "Size kim organlarını bağışladı?" sorusunu sordu.

    Taşıyan, yaşadığı zor günleri canlı yayında anlattı.
    Salkım'ın "ölümden korktunuz mu?" sorusuna Taşıyan "yok" yanıtını verirken "öleceğinizi düşündünüz mü?" sorusuna ise "tabi bir gün öleceğiz" dedi. Geçirdiği zorlu ameliyatlarla ilgili ise Taşıyan "Ameliyata giderken belki dönmem diye girdim." açıklamasını yaptı. Organ yetmezliği çektiği dönemde Salkım, Taşıyan'a "Size kim organlarını bağışladı?" sorusunu sordu.

  4. "CUMHURBAŞKANIMIZIN HABERİ OLDU..." <br> Taşıyan "Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Sağlık Bakanımız, emeği geçen tüm güzel insanların desteğiyle İzmir'de rahmete giden kardeşimiz bir kadavra" dedi. "İzmir'den geldiğini biliyorum" diyen Taşıyan "Böbreğim kız kardeşimden. Allahımızın izniyle hayata döndüm." diye konuştu.

    "CUMHURBAŞKANIMIZIN HABERİ OLDU..."
    Taşıyan "Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Sağlık Bakanımız, emeği geçen tüm güzel insanların desteğiyle İzmir'de rahmete giden kardeşimiz bir kadavra" dedi. "İzmir'den geldiğini biliyorum" diyen Taşıyan "Böbreğim kız kardeşimden. Allahımızın izniyle hayata döndüm." diye konuştu.

  5. AYAĞI İNCİNDİ SANMIŞ! Kendisini aylarca hastanelik eden sürecin başını Taşıyan "Ayak bileğim şişti, burkulma gibi oldu. Acı hissettim, kızarıklık başladı, sonra diz kapağıma ilerlemeye başladı." dedi.

    AYAĞI İNCİNDİ SANMIŞ! Kendisini aylarca hastanelik eden sürecin başını Taşıyan "Ayak bileğim şişti, burkulma gibi oldu. Acı hissettim, kızarıklık başladı, sonra diz kapağıma ilerlemeye başladı." dedi.

  6. "Hocalarımız burkulma, incinme teşhisi koydu" diyen Taşıyan "Daha sonra GATA'da hocalarımız teşhisi orada koydu. Nakil hastası olduğum söylenildi." ifadelerini kullandı. Taşıyan "Daha sonra değerli büyüklerimin haberi oldu. GATA'da 4 ay yatış dönemim oldu. Hocalarımız orada sürecimizi uzatıyordu. Organ nakli konusunda duyarlı olalım, çok önemli. Bekleyen çok insan." dedi. Taşıyan "Doktorlar 1 aylık yaşam sürecimin kaldığı söyledi. Bir akşamdı geçe saat 3 civarlarıydı. Hocalarım odaya girdi bir telaş içerisinde." diye konuştu.

    "Hocalarımız burkulma, incinme teşhisi koydu" diyen Taşıyan "Daha sonra GATA'da hocalarımız teşhisi orada koydu. Nakil hastası olduğum söylenildi." ifadelerini kullandı. Taşıyan "Daha sonra değerli büyüklerimin haberi oldu. GATA'da 4 ay yatış dönemim oldu. Hocalarımız orada sürecimizi uzatıyordu. Organ nakli konusunda duyarlı olalım, çok önemli. Bekleyen çok insan." dedi. Taşıyan "Doktorlar 1 aylık yaşam sürecimin kaldığı söyledi. Bir akşamdı geçe saat 3 civarlarıydı. Hocalarım odaya girdi bir telaş içerisinde." diye konuştu.

  7. Taşıyan "Doktorlar bana hazır olmamı ve hazırlanmamı söylediler. Organın İzmir'de bulunduğu söylediler. 2 saat sonra beni ameliyata aldılar. 15 saat sürdü ameliyat." dedi. "Mart 5'te karaciğer, 9'unda böbrek ameliyatı oldum" diyen Taşıyan "İyileşme ve yatış süreci derken yavaş yavaş iyileştim ve yürümeye başladım." diye konuştu.

    Taşıyan "Doktorlar bana hazır olmamı ve hazırlanmamı söylediler. Organın İzmir'de bulunduğu söylediler. 2 saat sonra beni ameliyata aldılar. 15 saat sürdü ameliyat." dedi. "Mart 5'te karaciğer, 9'unda böbrek ameliyatı oldum" diyen Taşıyan "İyileşme ve yatış süreci derken yavaş yavaş iyileştim ve yürümeye başladım." diye konuştu.

  8. Taşıyan "Hastanede 1,5 yıl kaldım. O süreci ve evvelki süreci hatırlamıyorum. Hafıza kayıplarım oldu. 1,5 aylık bir yoğun bakım sürecim oldu." ifadelerini kullandı.

    Taşıyan "Hastanede 1,5 yıl kaldım. O süreci ve evvelki süreci hatırlamıyorum. Hafıza kayıplarım oldu. 1,5 aylık bir yoğun bakım sürecim oldu." ifadelerini kullandı.

  9. "Cumhurbaşkanı ve sağlık bakanımıza bu konu nasıl intikal etti?" sorusuna Taşıyan "Orhan Gencebay'ın eşi Sevim hanım, Erol abi duymuşlar." yanıtı verdi.

    "Cumhurbaşkanı ve sağlık bakanımıza bu konu nasıl intikal etti?" sorusuna Taşıyan "Orhan Gencebay'ın eşi Sevim hanım, Erol abi duymuşlar." yanıtı verdi.

  10. "Destek olunmasıydı hayatınızı kaybeder miydiniz? sorusuna Taşıyan şaşırtan bir yanıt verdi.

    "Destek olunmasıydı hayatınızı kaybeder miydiniz? sorusuna Taşıyan şaşırtan bir yanıt verdi.

  11. Taşıyan "Ben kimseye duyurmadım, kimsenin haberi yoktu. Dostum Hakan Yılmaz 'bunu duyurmamız gerek, böyle olmaz' dedi. Günde kaç ilaç kullanıyorsunuz sorusuna Taşıyan "günde 36 ilaç içiyorum" dedi.

    Taşıyan "Ben kimseye duyurmadım, kimsenin haberi yoktu. Dostum Hakan Yılmaz 'bunu duyurmamız gerek, böyle olmaz' dedi. Günde kaç ilaç kullanıyorsunuz sorusuna Taşıyan "günde 36 ilaç içiyorum" dedi.