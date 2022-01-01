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Sahurda Yeşil Zeytin Yenir Mi? Yeşil Zeytinin Vücuda Etkileri Nelerdir?

Güçlü bir lif kaynağı olan yeşil zeytin, vücutta adeta ilaç görevi görür. Mide asidini dengeleyerek uzun süreli tokluk hissi verir. Özellikle tembelleşen bağırsakların Ramazan da daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Uzmanlar yeşil zeytinin sahurda tüketilmesini tavsiye eder. Bu sayede oruç süresinde vücudun daha sağlıklı bir zaman geçirmesini sağlar.

  1. SAHURDA YEŞİL ZEYTİN YENİR Mİ? Doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan yeşil zeytin, omega-3 yağ asitleri barındırır. Bu sayede sinir hücrelerinin deforme olmasının önüne geçerek daha dinç bir sinir sistemi sağlar. Sahurda tüketilen 5 tane yeşil zeytin bu faydası sayesinde oruç sürecinde vücudun daha enerjik olmasını sağlar.

    SAHURDA YEŞİL ZEYTİN YENİR Mİ? Doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan yeşil zeytin, omega-3 yağ asitleri barındırır. Bu sayede sinir hücrelerinin deforme olmasının önüne geçerek daha dinç bir sinir sistemi sağlar. Sahurda tüketilen 5 tane yeşil zeytin bu faydası sayesinde oruç sürecinde vücudun daha enerjik olmasını sağlar.

  2. Depresyon ve stres riskini azaltır. Vücudun oruçluyken baş ağrısı yaşamasını önler. Aynı zamanda uzun süre susuz kalan cilteki hücrelerin daha iyi yenilenmesini sağlar. Cildin deforme riskini azaltır.

    Depresyon ve stres riskini azaltır. Vücudun oruçluyken baş ağrısı yaşamasını önler. Aynı zamanda uzun süre susuz kalan cilteki hücrelerin daha iyi yenilenmesini sağlar. Cildin deforme riskini azaltır.

  3. YEŞİL ZEYTİNİN VÜCUDA ETKİLERİ NELERDİR? <br> Kan şekerini dengeler. <br> Göz içindeki sıvı oranını korur. <br> A vitamini bakımından zengindir. <br> Bağışıklığı güçlendirir.

    YEŞİL ZEYTİNİN VÜCUDA ETKİLERİ NELERDİR?
    Kan şekerini dengeler.
    Göz içindeki sıvı oranını korur.
    A vitamini bakımından zengindir.
    Bağışıklığı güçlendirir.

  4. Karaciğerin yağlanmasını önler. <br> Mide ve bağırsakların fonksiyonlarını artırır. <br> Omega3 yağ asidi bakımından zengin olan yeşil zeytin kalp ve damar hastalıklarını engeller.

    Karaciğerin yağlanmasını önler.
    Mide ve bağırsakların fonksiyonlarını artırır.
    Omega3 yağ asidi bakımından zengin olan yeşil zeytin kalp ve damar hastalıklarını engeller.

  5. Uzun süreli toksluk sağlayan besinlerden biridir. <br> Böbrekler ve mesanede taş kum oluşumunun önüne geçer.

    Uzun süreli toksluk sağlayan besinlerden biridir.
    Böbrekler ve mesanede taş kum oluşumunun önüne geçer.

  6. Çok yüksek oranda E vitamini ve antioksidan maddeler bakımından zengindir.

    Çok yüksek oranda E vitamini ve antioksidan maddeler bakımından zengindir.