Sahurda Yeşil Zeytin Yenir Mi? Yeşil Zeytinin Vücuda Etkileri Nelerdir?

SAHURDA YEŞİL ZEYTİN YENİR Mİ? Doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan yeşil zeytin, omega-3 yağ asitleri barındırır. Bu sayede sinir hücrelerinin deforme olmasının önüne geçerek daha dinç bir sinir sistemi sağlar. Sahurda tüketilen 5 tane yeşil zeytin bu faydası sayesinde oruç sürecinde vücudun daha enerjik olmasını sağlar.