Alerji Ve Astım Kalp Hastalığı Riskini Artırıyor

ASTIM EN YÜKSEK RİSK Araştırmacılar, önceki çalışmalarda da alerjik bozukluklar ve kalp hastalığı arasında bir ilişki bulduğunu, ancak bağlantının tartışmalı olduğunu söylemişti. Son araştırmada ise, bilim insanları, Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun hükümet tarafından yönetilen bir anketi olan 2012 Ulusal Sağlık Mülakat Anketine katılan 10 binden fazla alerjisi olan kişiye ilişkin verileri kullanarak hipotezlerini test ettiler.