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Kumsala Tonlarca Hayvan Dışkısı Sürüklendi

Kocaeli'de tonlarca hayvan dışkısı sahil şeridine vurdu, kokuyu alan vatandaşlar ise sahili terk etti. Ağır kokusuyla mide bulandıran sahil şeridi, belediye ekipleri tarafından hayvan dışkılarından arındırılmaya çalışılıyor.

  1. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Beyoğlu Deresi'nden İzmit Körfezi'ne akan ve sahilde kirliliğe yol açan hayvan gübresi ekiplerce temizlendi.

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Beyoğlu Deresi'nden İzmit Körfezi'ne akan ve sahilde kirliliğe yol açan hayvan gübresi ekiplerce temizlendi.

  2. Kavaklı sahilinin hayvan gübresiyle kaplandığı ve bu durumun kötü kokuya neden olduğu ihbarı üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

    Kavaklı sahilinin hayvan gübresiyle kaplandığı ve bu durumun kötü kokuya neden olduğu ihbarı üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

  3. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, söz konusu sahilde temizlik çalışması başlattı. İş makineleriyle kamyonlara yüklenen hayvan gübresi, bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a gönderildi.

    Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, söz konusu sahilde temizlik çalışması başlattı. İş makineleriyle kamyonlara yüklenen hayvan gübresi, bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a gönderildi.

  4. Hayvan pisliğinin, Başiskele ve Gölcük ilçesindeki hayvan çiftliklerinden Kavaklı Sahili'ne akan Beyoğlu Deresi?ne bırakıldığı, dereden de sahile vurduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

    Hayvan pisliğinin, Başiskele ve Gölcük ilçesindeki hayvan çiftliklerinden Kavaklı Sahili'ne akan Beyoğlu Deresi?ne bırakıldığı, dereden de sahile vurduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

  5. ÇİFTLİKLERE DENETİM BAŞLATILDI Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri söz konusu derenin çevresindeki çiftliklerde denetimlere başladı.

    ÇİFTLİKLERE DENETİM BAŞLATILDI Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri söz konusu derenin çevresindeki çiftliklerde denetimlere başladı.