İnsanlar Neden Ortalama 80 Yıl Yaşıyor?
İngiltere?de yapılan yeni bir araştırmada, diğer memeliler çok daha kısa veya daha uzun yaşarken, insanların neden 80 yaşlarında öldüklerinin gizemi sonunda bilim insanları tarafından çözülmüş olabilir.
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İngiltere?de insanların ortalama 80 yıl yaşamalarının nedeni üzerine yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Cambridge'deki Wellcome Sanger Enstitüsü'nden yapılan yeni bir araştırmada, genetik hasar hızının hayatta kalmanın anahtarı olabileceğini belirtildi.
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Nature dergisinde yayımlanan çalışmada diğer memeliler çok daha kısa veya daha uzun yaşarken, insanların neden ortalama 80 yaşında öldüklerinin gizemi üzerine çalışan bilim insanları DNA hatalarının hızının bir türün ömrünü belirlemede kritik olduğunu öne sürdü.
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Hayvanlar alemindeki memelilerin yaşam süresinde, sadece altı ay yaşayan Güney Asya farelerinden 200 yıl yaşayabilen balinalara kadar büyük farklılıklar olduğuna yoğunlaşan araştırmacılar, ve uzun yaşayan hayvanların boyutlarına bakılmaksızın DNA mutasyon oranlarını başarılı bir şekilde yavaşlattığını vurguladı.
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Uzmanlar, daha küçük hayvanların enerjiyi daha hızlı yakması, daha hızlı bir hücre döngüsü gerektirmesi ve bunun da daha hızlı bir düşüşe neden olması nedeniyle, boyutun uzun ömürlülüğün anahtarı olduğunun altını çizdi.
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13 santimetre uzunluğundaki çıplak köstebek faresinin, 24 yıl yaşayan çok daha büyük bir zürafa ile yaklaşık olarak aynı olan 25 yıl boyunca nasıl yaşayabildiğini de açıklayan bilim insanları, her yıl DNA?larında görülen mutasyon sayısına dikkat çekti.
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Çıplak köstebek farelerinin yılda 93, zürafaların ise 99 mutasyon geçirdiğini belirten araştırmacılar, buna karşılık olarak farelerin yılda 796 mutasyona uğradığını ve sadece 3.7 yıl yaşadığını aktardı. Çalışmadaki ortalama insan ömrü 83,6 yıl olarak tespit edilirken, insanların mutasyon sayısının yılda 47 seviyelerinde olduğu bildirildi.
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Araştırmanın yazarı Dr Alex Cagan, ?Bir fare ve bir kaplan kadar birbirinden farklı hayvanlarda benzer bir genetik değişim modeli bulmak şaşırtıcıydı? derken, "Ancak çalışmanın en heyecan verici yönü, yaşam süresinin somatik mutasyon oranıyla ters orantılı olduğunu bulmaktı. Bu, somatik mutasyonların yaşlanmada rol oynayabileceğini düşündürmektedir? ifadelerini kullandı.
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Ekip, 16 memeli türünün bağırsaklarından alınan kök hücrelerdeki genetik hataları analiz ederken, bir türün ömrü ne kadar uzun olursa, mutasyonların meydana gelme hızının o kadar yavaş olduğunu buldu.
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Çalışmanın sonunda ise türler arasında yaşam süresinin sonunda ortalama mutasyon sayısı 3 bin 200 civarında olduğu ve bu sayının bir vücudun doğru şekilde çalışamayacağı kritik bir hata seviyesi olduğu vurgulandı.