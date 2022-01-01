Sahurda Bunları Sakın Yemeyin!

HAMUR İŞLERİ

Sahurda tüketilen hamur işleri oruçta karın şişliğine hazımsızlığa neden olabilir. Ayrıca sahurdan sonra hemen yatıldığı için börek açma ve kek gibi besinler kilo alımına yol açar. Aynı zamanda vücuda karbonhidrat ne kadar fazla girerse o kadar hızlı açıkılır.