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Sahurda Bunları Sakın Yemeyin!

Sahurun mutlaka yapılması gerektiğinin altını çizen uzmanlar tüketilen besinlerin oruç süresinde açlık ve susuzluğu etkileyebileceğini hatırlattı. Bu yüzden bazı besinleri kesinlikle sahur sofralarına konulmaması gerekir. Sahurda yenilmemesi gereken besinler nelerdir?

  1. HAMUR İŞLERİ <br> Sahurda tüketilen hamur işleri oruçta karın şişliğine hazımsızlığa neden olabilir. Ayrıca sahurdan sonra hemen yatıldığı için börek açma ve kek gibi besinler kilo alımına yol açar. Aynı zamanda vücuda karbonhidrat ne kadar fazla girerse o kadar hızlı açıkılır.

    HAMUR İŞLERİ
    Sahurda tüketilen hamur işleri oruçta karın şişliğine hazımsızlığa neden olabilir. Ayrıca sahurdan sonra hemen yatıldığı için börek açma ve kek gibi besinler kilo alımına yol açar. Aynı zamanda vücuda karbonhidrat ne kadar fazla girerse o kadar hızlı açıkılır.

  2. ZEYTİN Tuzlu bir yapısı olan zeytin sahurda tüketildiğinde ertesi gün susuzluğa yol açabilir. Ayrıca dil üzerindeki tükürük bezlerini yavaşlatan zeytin ağız içi kuruluğuna neden olur.

    ZEYTİN Tuzlu bir yapısı olan zeytin sahurda tüketildiğinde ertesi gün susuzluğa yol açabilir. Ayrıca dil üzerindeki tükürük bezlerini yavaşlatan zeytin ağız içi kuruluğuna neden olur.

  3. SALAM / SUCUK Baharatlı bir yapısı olan salam sucuklar mide ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Gece tüketildiği için ve oruç süresinde su içilmediğinden bağırsakların yavaşlamasına vücutta besin atıklarının birikmesine neden olur.

    SALAM / SUCUK Baharatlı bir yapısı olan salam sucuklar mide ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Gece tüketildiği için ve oruç süresinde su içilmediğinden bağırsakların yavaşlamasına vücutta besin atıklarının birikmesine neden olur.

  4. KIZARTMA Yağlı besinler kan içindeki kötü kolesterolü artırılabilir. Artan kolesterolda şeker direnci düşer. Şeker direnci düştükçe kan basıncı azaltır.

    KIZARTMA Yağlı besinler kan içindeki kötü kolesterolü artırılabilir. Artan kolesterolda şeker direnci düşer. Şeker direnci düştükçe kan basıncı azaltır.