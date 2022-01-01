Çamaşır Makinesinin İçine Kola Dökün! Sonucuna İnanamayacaksınız
Gazlı içeceklerden olan kola her ne kadar sağlığa zararlı olsa da başka alanlarda yararlı kullanımıyla dikkat çekiyor. Özellikle kola içeceğinin çamaşır makinesinin içinde kullanılması internette merak konusu oldu. İşte, işinize çok yarayacak kolanın 12 farklı kullanım alanı...
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MADENİ PARALARI KOLAYCA TEMİZLER Eski paraları kola dolu bir kabın içinde bekletin ve yapış yapış olmaması için yıkayın. Yıkadıktan sonra iyice kurulamalısınız. Eski paralar darphaneden çıktıkları günkü hallerine geri dönecek.
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HALI TEMİZLİĞİNDE Halınıza istemeden de olsa kalem boyaları değince temizlemekte zorlanabilirsiniz. Bunun için lekenin üzerine kola dökün ve sabunlu suyla ovalayarak silin. Lekeler çok kısa bir süre içinde kaybolacaktır.
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YAĞ LEKELERİNİ ÇIKARMADA Yağ lekeleri inatçıdır. Birçok deterjan bu lekelere fayda etmez. Fakat artık, en sevdiğiniz kıyafetleri yağ lekesi çıkmadı diye dolabın arka raflarına kaldırmayacaksınız. Onun yerine, yağ lekesi olan çamaşırlarınızla birlikte, çamaşır makinenize biraz da kola ekleyeceksiniz. Tek yıkamada lekenin çıktığını göreceksiniz.
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VİDALAR AÇMADA Paslanmış ve sökülemez hale gelmiş vidalar için yapmanız gereken, vidanın üzerine biraz kola döküp bekletmek. Bu işlemin ardından vidanın kolayca sökülebildiğini göreceksiniz.
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ARAÇ AKÜLERİNDE KOROZYONU TEMİZLEME Araba akünüzün bağlantı noktaları (kutup başları) paslandıysa, üzerine biraz kola dökün ve pasın nasıl anında çözüldüğünü seyredin.
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TENCERE VE TAVALARDAKİ PİŞMİŞ İNATÇI YAĞLARI ÇIKARMADA Yağ sökücü olarak etkinliği sayesinde, tencere ve tavalarınızdaki pişmiş yağın çıkarılmasına yardımcı olması için kola da kullanabilirsiniz. Bir fırın tepsisi için aynı adımlar mümkündür, ancak daha zor olabilir. Fırın tepsisini ısıtmak yerine Kola'yı bir tencerede ısıtın, ısıtılmış sodayı tavaya dökün, fırçalayın ve durulayın.
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SALYONGOZ VE SÜMÜKLÜ BÖCEKLERDEN KURTULUN İlkbahar ve yaz aylarında her gece evinizin önünde sümüklü böcekler geliyorsa onları yok etmek için, küçük bir kase Coca-Cola yerleştirmeyi düşünün. Sodadaki şeker salyangozları ve salyangozları çekerken asit onları öldürür.
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TUVALET TEMİZLİĞİNDE Gazlı içecek aslında bir klozetin içindeki temizlenmesi zor lekeleri çıkarabilir. Kolayı doğrudan lekelerin üzerine dökebilir ya da bir sprey şişesine kola koyup hafif bir kaplama püskürterek kasenin içinin tamamını kaplayabilirsiniz.
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TENCERE TAVA TEMİZLİĞİNDE Yağ sökücü olarak etkinliği sayesinde, tencere ve tavalarınızdaki pişmiş yağın çıkarılmasına yardımcı olması için kola da kullanabilirsiniz.
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PASLANMIŞ BIÇAKLAR Kolanın asidik değeri, tıpkı turunçgillerde de olduğu gibi biraz yüksektir. Bu asit içeriği de pasın giderilmesinde yardımcı etki gösterir. Eğer temizlemek istediğiniz yüzey çok paslıysa, kolayı paslı kısımların üzerine dökün ve gece boyu bekletin. Ertesi gün bir bulaşık süngeri kullanarak pası kolaylıkla temizleyebilirsiniz.
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SAÇA SAKIZ YAPIŞIRSA Ağzında sakızla uyuyakalıp, uyandığında o sakızı saçlarında bulmayan çocuk yoktur. Hatta bunu yetişkinler dahi yapabilir. Bu tip aksilikler için, sakız yapışan bölgeye buz tutmak gibi yöntemler de var. Fakat hiçbiri doğru dürüst bir sonuç vermiyor ve o saç mecburen kesiliyor. Eğer başınıza böyle bir durum gelirse, saçınızı kolayla yıkamanız yeterli olacaktır. Sakızın kendiliğinden düştüğünü göreceksiniz.
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MOBİLYA TEMİZLİĞİNDE Mobilyalarınızın üzerinde orada olmalarını istemediğiniz lekeler mevcutsa. Örneğin, boya lekesi... İhtiyacınız olan bir bez parçası ve tabii ki kola. Bez parçasını kolanın içine gömün ve fazlasını sıkın. Ardından kolayla ıslattığınız bez ile mobilyanın yüzeyini temizleyin. Lekeler söz konusu olmasa bile mobilyalarınız kola ile temizlendiğinde yeni gibi görünecek. Ufak bi uyarı, mobilya yüzeylerinizin yapış yapış olmasını istemiyorsanız kola ile temizledikten sonra durulamalısınız.
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DETERJANIN BAŞ EDEMEDİĞİ YAĞ LEKELERİNİ YOK EDER Çamaşır makinenizin deterjan gözüne kola dökmek çılgın bir fikir görünse de cesur olup bunu denemenizi öneririz.
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Üzerinde yağ lekeleri bulunan kıyafetlerinizi makineye atıp deterjan gözüne bir miktar kola koyun. Bu asidik sıvının deterjandan daha fazla etki gösterdiğini göreceksiniz.
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METAL YÜZEYLERDEKİ BOYAYI SİLER Bir havluyu kolayla ıslatın ve boyalı metal yüzeylerin üzerinde birkaç dakika boyunca bekletin. Havluyu kaldırdığınızda boyanın da çıktığını göreceksiniz.
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SAÇ BOYASININ RENGİNİ AÇAR Saçınızı boyadınız ve hayal ettiğiniz gibi olmadı mı? Çaresi var. Saçınızı diyet kolayla ıslatın ve tamamına yedirdikten sonra 15 dakika boyunca saçınızda bekletin. Saç boyasının aktığını göreceksiniz.
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DERZLERİ TEMİZLER Seramik taşların arasında zamanla biriken kirlerden kurtulmak için de koladan faydalanabilirsiniz. Taşların üzerine kola döküp birkaç dakika bekletin. Derzlerin kolayca temizlendiğini göreceksiniz.
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KROMLARI PARLATIR Kromlarınızı parlatmak için ihtiyacınız olan şeyler sadece kola ve alüminyum folyo. Kararmış kromlarınızın üzerine kola dökün ve daha sonra alüminyum folyo ile silin. Kromlarınız yeniden pırıl pırıl olacaklar