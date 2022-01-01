SAÇA SAKIZ YAPIŞIRSA Ağzında sakızla uyuyakalıp, uyandığında o sakızı saçlarında bulmayan çocuk yoktur. Hatta bunu yetişkinler dahi yapabilir. Bu tip aksilikler için, sakız yapışan bölgeye buz tutmak gibi yöntemler de var. Fakat hiçbiri doğru dürüst bir sonuç vermiyor ve o saç mecburen kesiliyor. Eğer başınıza böyle bir durum gelirse, saçınızı kolayla yıkamanız yeterli olacaktır. Sakızın kendiliğinden düştüğünü göreceksiniz.