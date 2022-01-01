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2200 Beygirlik Elektrikli Otomobil

Elektrikli otomobillerin her geçen gün sektörde payı artarken, piyasaya da yeni markalar çıkmaya devam ediyor. Son olarak Avusturyalı bir girişim olan Deus Automobiles'in 2 bin 200 beygirlik yeni modeli New York Otomobil Fuarı'nda ortaya çıktı.

  1. Hızla ilerleyen elektrikli otomobil pazarı yeni markalarını da beraberinde getiriyor.

    Hızla ilerleyen elektrikli otomobil pazarı yeni markalarını da beraberinde getiriyor.

  2. 2020 yılında kurulan Avusturyalı şirket Deus Automobiles bu markalardan birisi. Özel üretim elektrikli hiper otomobillerle adından söz ettirmek isteyen marka New York Otomobil Fuarı'nda yeni modelini ortaya çıkardı.

    2020 yılında kurulan Avusturyalı şirket Deus Automobiles bu markalardan birisi. Özel üretim elektrikli hiper otomobillerle adından söz ettirmek isteyen marka New York Otomobil Fuarı'nda yeni modelini ortaya çıkardı.

  3. Markanın 2 bin 200 beygirlik Vayanne modelinden sadece 99 adet üretilecek.

    Markanın 2 bin 200 beygirlik Vayanne modelinden sadece 99 adet üretilecek.

  4. Aracın ön ve arka tarafındaki 'sonsuzluk döngüsü' tasarımı iç kısımda da yer alıyor.

    Aracın ön ve arka tarafındaki 'sonsuzluk döngüsü' tasarımı iç kısımda da yer alıyor.

  5. 2025 yılında müşterilere ulaştırılacağı belirtilen Vayanne, ünlü tasarım firması Italdesign ve onun Formula 1 takımının dalı olan Williams Advanced Engineering ile kurulan ortaklıkla ortaya çıkarılmış.

    2025 yılında müşterilere ulaştırılacağı belirtilen Vayanne, ünlü tasarım firması Italdesign ve onun Formula 1 takımının dalı olan Williams Advanced Engineering ile kurulan ortaklıkla ortaya çıkarılmış.

  6. Üretim odaklı bir konsept olarak tanımlanan modelin motorları ve teknik ayrıntılarıyla ilgili bir bilgi verilmedi. 2200 beygir ve 1475 Nm torka sahip olan model similasyonlara göre 0'dan 100'e hızlanmasını 2 saniyenin altında tamamlıyor.

    Üretim odaklı bir konsept olarak tanımlanan modelin motorları ve teknik ayrıntılarıyla ilgili bir bilgi verilmedi. 2200 beygir ve 1475 Nm torka sahip olan model similasyonlara göre 0'dan 100'e hızlanmasını 2 saniyenin altında tamamlıyor.

  7. Firma bu gücün üretim modeline de yansıyacağını belirtirken aracın 400 kilometrelik hıza ulaşağından bahsediyor.

    Firma bu gücün üretim modeline de yansıyacağını belirtirken aracın 400 kilometrelik hıza ulaşağından bahsediyor.