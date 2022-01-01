2200 Beygirlik Elektrikli Otomobil
Elektrikli otomobillerin her geçen gün sektörde payı artarken, piyasaya da yeni markalar çıkmaya devam ediyor. Son olarak Avusturyalı bir girişim olan Deus Automobiles'in 2 bin 200 beygirlik yeni modeli New York Otomobil Fuarı'nda ortaya çıktı.
-
Hızla ilerleyen elektrikli otomobil pazarı yeni markalarını da beraberinde getiriyor.
-
2020 yılında kurulan Avusturyalı şirket Deus Automobiles bu markalardan birisi. Özel üretim elektrikli hiper otomobillerle adından söz ettirmek isteyen marka New York Otomobil Fuarı'nda yeni modelini ortaya çıkardı.
-
Markanın 2 bin 200 beygirlik Vayanne modelinden sadece 99 adet üretilecek.
-
Aracın ön ve arka tarafındaki 'sonsuzluk döngüsü' tasarımı iç kısımda da yer alıyor.
-
2025 yılında müşterilere ulaştırılacağı belirtilen Vayanne, ünlü tasarım firması Italdesign ve onun Formula 1 takımının dalı olan Williams Advanced Engineering ile kurulan ortaklıkla ortaya çıkarılmış.
-
Üretim odaklı bir konsept olarak tanımlanan modelin motorları ve teknik ayrıntılarıyla ilgili bir bilgi verilmedi. 2200 beygir ve 1475 Nm torka sahip olan model similasyonlara göre 0'dan 100'e hızlanmasını 2 saniyenin altında tamamlıyor.
-
Firma bu gücün üretim modeline de yansıyacağını belirtirken aracın 400 kilometrelik hıza ulaşağından bahsediyor.
-
-
-
-