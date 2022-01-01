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5,5 Dönüm Ekili Araziye Yayılan Zift, 7 Günde Temizlendi

Edirne'de bir asfalt şantiyesinde petrol bazlı 'bitüm' malzemesinin bulunduğu deponun duvarının yıkılmasıyla çevreye yayılan bin 500 ton zift, 7 günde temizlendi.

  1. Edirne'de merkeze bağlı Hasanağa köyü mevkisinde 6 Nisan'da yol yapımında kullanılan petrol bazlı 'bitüm' malzemesinin bulunduğu 5 bin tonluk deponun duvarı yıkıldı.

    Edirne'de merkeze bağlı Hasanağa köyü mevkisinde 6 Nisan'da yol yapımında kullanılan petrol bazlı 'bitüm' malzemesinin bulunduğu 5 bin tonluk deponun duvarı yıkıldı.

  2. Yıkılan duvardan sızan 1500 ton yakıt, çevreye yayıldı. Şantiye çalışanları, dere yatağında ilerleyen ve 30 dekar alanda etkili olan ziftin yayılımını, topraktan yaptıkları setle durdurdu. Bölgede kepçelerle temizlik çalışması başlatılırken, firmanın da faaliyetleri durduruldu.

    Yıkılan duvardan sızan 1500 ton yakıt, çevreye yayıldı. Şantiye çalışanları, dere yatağında ilerleyen ve 30 dekar alanda etkili olan ziftin yayılımını, topraktan yaptıkları setle durdurdu. Bölgede kepçelerle temizlik çalışması başlatılırken, firmanın da faaliyetleri durduruldu.

  3. FİRMAYA CEZA KESİLDİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, ÇED raporu olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen firmaya idari yaptırım cezası kesti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, 7 gündür devam eden temizlik çalışmalarının bugün itibarıyla sona erdiğini söyledi.

    FİRMAYA CEZA KESİLDİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, ÇED raporu olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen firmaya idari yaptırım cezası kesti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, 7 gündür devam eden temizlik çalışmalarının bugün itibarıyla sona erdiğini söyledi.

  4. Olayın olduğu andan itibaren tüm kurumların hızlı ve etkili reaksiyon gösterdiğini belirten Öztürk, şöyle konuştu: "Hadisenin ilk anından itibaren Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz, bakanlığımızın Çevre Denetim Dairesi Başkanı'mız, Su ve Toprak Dairesi Başkanı'mız, AFAD, Jandarma Çevre Timi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gibi ekiplerimiz alana ivedilikle intikal etmiştir."

    Olayın olduğu andan itibaren tüm kurumların hızlı ve etkili reaksiyon gösterdiğini belirten Öztürk, şöyle konuştu: "Hadisenin ilk anından itibaren Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz, bakanlığımızın Çevre Denetim Dairesi Başkanı'mız, Su ve Toprak Dairesi Başkanı'mız, AFAD, Jandarma Çevre Timi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gibi ekiplerimiz alana ivedilikle intikal etmiştir."

  5. "5,5 DÖNÜMLÜK ARAZİYE SİRAYET ETTİ" Ziftin yaklaşık 5,5 dönümlük ekili araziyi etkilediğini belirten Öztürk, "Asfalt zift malzemesinin hızlı şekilde sertleşen malzeme olmasından dolayı yayıldığı ilk andan itibaren sertleşmeye başlamıştır. Dolayısıyla kısa ve dar bir alanda yayılım göstermiştir. Bu alana bakacak olursak, yaklaşık 5,5 dönümlük bir ekili alanda sirayet ettiği görülmüştür" diye konuştu. Öztürk, firma yetkilileri tarafından da alanda rehabilitasyon çalışmaları yapılacağını belirtti.

    "5,5 DÖNÜMLÜK ARAZİYE SİRAYET ETTİ" Ziftin yaklaşık 5,5 dönümlük ekili araziyi etkilediğini belirten Öztürk, "Asfalt zift malzemesinin hızlı şekilde sertleşen malzeme olmasından dolayı yayıldığı ilk andan itibaren sertleşmeye başlamıştır. Dolayısıyla kısa ve dar bir alanda yayılım göstermiştir. Bu alana bakacak olursak, yaklaşık 5,5 dönümlük bir ekili alanda sirayet ettiği görülmüştür" diye konuştu. Öztürk, firma yetkilileri tarafından da alanda rehabilitasyon çalışmaları yapılacağını belirtti.

  6. Öte yandan Öztürk, analiz için TÜBİTAK'a gönderilen malzemenin sonuçlarının henüz kendilerine ulaşmadığını kaydetti.

    Öte yandan Öztürk, analiz için TÜBİTAK'a gönderilen malzemenin sonuçlarının henüz kendilerine ulaşmadığını kaydetti.