Yumurtalarınızı Kaynattığınız Suya Limon Koyarsanız...
Yumurta, içerdiği protein bakımından en sağlıklı yiyeceklerden arasında yer alıyor. Hem doyurucu hem de lezzetli olan yumurtadan yararlanmak için bilmeniz gereken bazı detaylar bulunuyor. Özellikle kaynatma işlemi sırasında yumurta kabuğunun kırılma, çatlama riskini yok eden bu yönteme çok şaşıracaksınız.
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Yumurta, içerdiği protein bakımından en sağlıklı yiyeceklerden arasında yer alıyor. Hem doyurucu hem de lezzetli olan yumurtadan yararlanmak için bilmeniz gereken bazı detaylar bulunuyor. Özellikle kaynatma işlemi sırasında yumurta kabuğunun kırılma, çatlama riskini yok eden bu yönteme çok şaşıracaksınız. Yumurta haşlanırken limon neden konur? İşte çok merak edilen sorunun cevabı
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Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan yumurta aynı zamanda diyet menülerinin de olmazsa olmaz besinlerinden biridir.
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İnsan sağlığına faydalar saymakla bitmeyen yumurta kas yapmanıza yardımcı olan iyi proteinler içerir ve ayrıca kana iyi gelir. Aynı zamanda yaşlanmaya karşı koruduğu için uzmanlar tarafından her gün tüketilmesi tavsiye edilmektedir.
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Yüksek kaliteli protein kaynağı olan yumurta ramazan ayında da dengeli beslenmeye destek veriyor. Oruçla birlikte günlük tüketilen öğün sayısının azalmasından dolayı tüm gün aç kalan vücudun tok ve enerjik olması için uzmanlar sahurda yumurta tüketilmesini öneriyor.
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Mutfakta kolay gibi görünen işlerden biri her ne kadar yumurta haşlama görünse de aslında değil.
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Hazırlarken pişme esnasında kabuklarının çatlamasıyla yumurtayı haşlama çileye dönüşmekte. Size vereceğimiz basit bir yöntemle bu zor durumu ortadan kaldırmanız mümkün. Bunun için en uygun çözüm limon suyu...
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EN UYGUN ÇÖZÜM LİMON SUYU
Sinir bozucu durumun üstesinden gelmek için yumurta haşlarken suyuna az bir miktar limon suyu ilave etmeniz yeterli olacaktır. Limonun asidi, yumurta kabuğunun kırılmasına karşı koruma sağlar.
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BASİT ANCAK BİR O KADAR ETKİLİ Ayrıca haşlandıkça yumurtanın beyazında renk değişimi meydana gelebilir. Limon suyu bu sorunun da ortadan kalkmasına yardımcı olur. Yöntem basit ancak bir o kadar etkili.