Bu Yiyecekleri Sakın Buzdolabına Koymayın!

Erdoğan: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz
Erdoğan: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz
Bakan Kirişci: 5 bin kişi daha istihdam edilecek!
Bakan Kirişci: 5 bin kişi daha istihdam edilecek!
Son 24 saatte 4 bin 86 yeni vaka
Son 24 saatte 4 bin 86 yeni vaka
Gözler Bilim Kurulu'nun 'maske' kararında
Gözler Bilim Kurulu'nun 'maske' kararında
Dezenformasyon yasası geliyor
Dezenformasyon yasası geliyor
Prof.Dr. Özlü: Açık havada maske kullanmanın bir anlamı kalmadı
Prof.Dr. Özlü: Açık havada maske kullanmanın bir anlamı kalmadı
Baki Ersoy MHP'den istifa etti
Baki Ersoy MHP'den istifa etti
Diyanet İşleri Başkanı,Umre turlarının başlayacağı tarihi açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı,Umre turlarının başlayacağı tarihi açıkladı
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak
Erdoğan'dan 'enflasyon ve fahiş fiyat' açıklaması
Erdoğan'dan 'enflasyon ve fahiş fiyat' açıklaması
Bakan Varank: Uzaya gönderilecek kişiyi seçmek için duyuruya çıkacağız
Bakan Varank: Uzaya gönderilecek kişiyi seçmek için duyuruya çıkacağız
Motorin zamlandı pompa fiyatları değişti
Motorin zamlandı pompa fiyatları değişti
'Kargo teslim tutanağı yerine senet imzalamayın' uyarısı
'Kargo teslim tutanağı yerine senet imzalamayın' uyarısı
'Dezenformasyon Yasası' teklifi yakın zamanda kamuoyuna sunulacak
'Dezenformasyon Yasası' teklifi yakın zamanda kamuoyuna sunulacak
KDK: Arızadan kaynaklı yangında zararı dağıtım şirketi karşılamalı
KDK: Arızadan kaynaklı yangında zararı dağıtım şirketi karşılamalı
Azra'nın annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı
Azra'nın annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı
Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın vefat etti
Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın vefat etti
EGM harekete geçti: FETÖ'nün 'Suriyeli' oyunu
EGM harekete geçti: FETÖ'nün 'Suriyeli' oyunu
Hal yasası yeniden gündemde
Hal yasası yeniden gündemde
Saatlik indirimlere yasak geliyor
Saatlik indirimlere yasak geliyor
MEB'den eğitim müfettişlerinin yer değişikliğine ilişkin açıklama
MEB'den eğitim müfettişlerinin yer değişikliğine ilişkin açıklama
'İBB, Marmaray'a yıllık 500 milyon lira aktarıyor' iddiası yalanlandı
'İBB, Marmaray'a yıllık 500 milyon lira aktarıyor' iddiası yalanlandı
Ali Yalçın: Sabit gelirlileri korumak için eşel mobili tartışmalıyız
Ali Yalçın: Sabit gelirlileri korumak için eşel mobili tartışmalıyız
Yabancıya konut satışında yeni rekorlar bekleniyor
Yabancıya konut satışında yeni rekorlar bekleniyor
Bakan Nebati: Tek sorunumuz var, enflasyon
Bakan Nebati: Tek sorunumuz var, enflasyon
Motorine dev zam! Benzinde ise zam yok
Motorine dev zam! Benzinde ise zam yok
MB'den turizmcilerin döviz kazançlarıyla ilgili önemli karar
MB'den turizmcilerin döviz kazançlarıyla ilgili önemli karar
Bakanlıktan 'göçmen' açıklaması: 21 bin 87 göçmen sınır dışı edildi
Bakanlıktan 'göçmen' açıklaması: 21 bin 87 göçmen sınır dışı edildi
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 20'nin altına indi
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 20'nin altına indi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi

Bu Yiyecekleri Sakın Buzdolabına Koymayın!

Besinler içeriğinde bulunan vitamin ve minerallerden dolayı sağlığımız açısından çok önemlidir. Faydaları saymakla bitmeyen bu gıdaları doğru yerde muhafaza etmek çok önemlidir. Çünkü bazı besinler oda sıcaklığında yer alması gerekirken bazı besinlerin de buzdolabında olması gerekiyor. Peki buzdolabına koyulmaması gereken besinler nelerdir?

  1. SARIMSAK Antibakteriyel etkiye sahip sarımsak 2 gün boyunca buzdolabında kaldığında bakteri üretir.

    SARIMSAK Antibakteriyel etkiye sahip sarımsak 2 gün boyunca buzdolabında kaldığında bakteri üretir.

  2. TATLILAR Bal, reçel ve çikolata gibi tatlı besinler buzdolabında organik özelliklerini yitirerek tatlarının yanı sıra reçel ve balın akışkanlığı da bozulur.

    TATLILAR Bal, reçel ve çikolata gibi tatlı besinler buzdolabında organik özelliklerini yitirerek tatlarının yanı sıra reçel ve balın akışkanlığı da bozulur.

  3. DOMATES Yıllardır herkesin yanlış bildiği bilgilerden biri domatesin bozulmaması için buzdolabıya konulması gerektiğidir. Aslında domates buzdolabıya konulunca organik yapısı soğuk havadan dolayı bozulur.

    DOMATES Yıllardır herkesin yanlış bildiği bilgilerden biri domatesin bozulmaması için buzdolabıya konulması gerektiğidir. Aslında domates buzdolabıya konulunca organik yapısı soğuk havadan dolayı bozulur.

  4. Kabukları kırışan domates bakteri oluşturmaya başlar ve tüketilen bu domatesler sindirim hastalıklarına neden olur.

    Kabukları kırışan domates bakteri oluşturmaya başlar ve tüketilen bu domatesler sindirim hastalıklarına neden olur.

  5. KAHVE

    KAHVE

  6. Buzdolabının soğuk ve nemi kahvenin hem lezzetini hem de görüntüsünü bozar.

    Buzdolabının soğuk ve nemi kahvenin hem lezzetini hem de görüntüsünü bozar.

  7. PATATES Emilimi yüksek bir besin olan patetes durduğu ortamın kokusu ile tadı değişir. Buzdolabında bir günde fazla kalan patates bozulur fakat görüntüsü aynı kaldığındna fark edemeyiz. Ancak pişirilen patates bağırsak hastalıklarının yaşanmasına sebebiyet verebilir.

    PATATES Emilimi yüksek bir besin olan patetes durduğu ortamın kokusu ile tadı değişir. Buzdolabında bir günde fazla kalan patates bozulur fakat görüntüsü aynı kaldığındna fark edemeyiz. Ancak pişirilen patates bağırsak hastalıklarının yaşanmasına sebebiyet verebilir.

  8. ÇİLEK Çilek ve frambuaz gibi gülgiller, tırtıksı yapısıyla içinde bakterileri tutmaya hazırdır. Kiklospora bakterisi taşıyabilen meyveler, toplandıktan kısa süre sonra bozulabilir.

    ÇİLEK Çilek ve frambuaz gibi gülgiller, tırtıksı yapısıyla içinde bakterileri tutmaya hazırdır. Kiklospora bakterisi taşıyabilen meyveler, toplandıktan kısa süre sonra bozulabilir.

  9. AVAKADO Avakado meyvesinin daha hızlı olgunlaşmasını ve lezzetini kaybetmemesini sitiyorsanız buzdolabına koymayın.

    AVAKADO Avakado meyvesinin daha hızlı olgunlaşmasını ve lezzetini kaybetmemesini sitiyorsanız buzdolabına koymayın.

  10. MUZ Bu durum olgunlaşmamaış muzlar içinde geçerlidir. Olgunlaşmamış muzları dolaba koyamayın.

    MUZ Bu durum olgunlaşmamaış muzlar içinde geçerlidir. Olgunlaşmamış muzları dolaba koyamayın.

  11. Sert çekirdekli meyveler buzdolabına konulduğunda lezzetini kayvbeder. Bu çeşit meyveleri buzdolabına koymamanız daha doğrudur.

    Sert çekirdekli meyveler buzdolabına konulduğunda lezzetini kayvbeder. Bu çeşit meyveleri buzdolabına koymamanız daha doğrudur.