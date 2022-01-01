Damperi Açık Hafriyat Kamyonu Yön Tabelasına Çarptı
İstanbul'da Seyrantepe TEM Otoyolu bağlantısında damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı. Bir bölümü parçalanan tabelanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapandı.
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İstanbul Seyrantepe'de bir hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı.
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Olay saat 16.15 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe bağlantısı Edirne istikametinde meydana geldi.
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Damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yol üstündeki yön tabelasına çarptı.
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Tabelanın büyük bölümü parçalandı, direkler hasar gördü.
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YOL TRAFİĞE KAPANDI Talebanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bağlantı yolunda uzun araç kuyruğu oluştu