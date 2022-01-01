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Damperi Açık Hafriyat Kamyonu Yön Tabelasına Çarptı

İstanbul'da Seyrantepe TEM Otoyolu bağlantısında damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı. Bir bölümü parçalanan tabelanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapandı.

  1. İstanbul Seyrantepe'de bir hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı.

    İstanbul Seyrantepe'de bir hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı.

  2. Olay saat 16.15 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe bağlantısı Edirne istikametinde meydana geldi.

    Olay saat 16.15 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe bağlantısı Edirne istikametinde meydana geldi.

  3. Damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yol üstündeki yön tabelasına çarptı.

    Damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yol üstündeki yön tabelasına çarptı.

  4. Tabelanın büyük bölümü parçalandı, direkler hasar gördü.

    Tabelanın büyük bölümü parçalandı, direkler hasar gördü.

  5. YOL TRAFİĞE KAPANDI Talebanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bağlantı yolunda uzun araç kuyruğu oluştu

    YOL TRAFİĞE KAPANDI Talebanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bağlantı yolunda uzun araç kuyruğu oluştu