Eren Ve Eren-Kış Operasyonları Tamamlandı: 339 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Erdoğan: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz
Erdoğan: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz
Bakan Kirişci: 5 bin kişi daha istihdam edilecek!
Bakan Kirişci: 5 bin kişi daha istihdam edilecek!
Son 24 saatte 4 bin 86 yeni vaka
Son 24 saatte 4 bin 86 yeni vaka
Gözler Bilim Kurulu'nun 'maske' kararında
Gözler Bilim Kurulu'nun 'maske' kararında
Dezenformasyon yasası geliyor
Dezenformasyon yasası geliyor
Prof.Dr. Özlü: Açık havada maske kullanmanın bir anlamı kalmadı
Prof.Dr. Özlü: Açık havada maske kullanmanın bir anlamı kalmadı
Baki Ersoy MHP'den istifa etti
Baki Ersoy MHP'den istifa etti
Diyanet İşleri Başkanı,Umre turlarının başlayacağı tarihi açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı,Umre turlarının başlayacağı tarihi açıkladı
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak
Erdoğan'dan 'enflasyon ve fahiş fiyat' açıklaması
Erdoğan'dan 'enflasyon ve fahiş fiyat' açıklaması
Bakan Varank: Uzaya gönderilecek kişiyi seçmek için duyuruya çıkacağız
Bakan Varank: Uzaya gönderilecek kişiyi seçmek için duyuruya çıkacağız
Motorin zamlandı pompa fiyatları değişti
Motorin zamlandı pompa fiyatları değişti
'Kargo teslim tutanağı yerine senet imzalamayın' uyarısı
'Kargo teslim tutanağı yerine senet imzalamayın' uyarısı
'Dezenformasyon Yasası' teklifi yakın zamanda kamuoyuna sunulacak
'Dezenformasyon Yasası' teklifi yakın zamanda kamuoyuna sunulacak
KDK: Arızadan kaynaklı yangında zararı dağıtım şirketi karşılamalı
KDK: Arızadan kaynaklı yangında zararı dağıtım şirketi karşılamalı
Azra'nın annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı
Azra'nın annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı
Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın vefat etti
Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın vefat etti
EGM harekete geçti: FETÖ'nün 'Suriyeli' oyunu
EGM harekete geçti: FETÖ'nün 'Suriyeli' oyunu
Hal yasası yeniden gündemde
Hal yasası yeniden gündemde
Saatlik indirimlere yasak geliyor
Saatlik indirimlere yasak geliyor
MEB'den eğitim müfettişlerinin yer değişikliğine ilişkin açıklama
MEB'den eğitim müfettişlerinin yer değişikliğine ilişkin açıklama
'İBB, Marmaray'a yıllık 500 milyon lira aktarıyor' iddiası yalanlandı
'İBB, Marmaray'a yıllık 500 milyon lira aktarıyor' iddiası yalanlandı
Ali Yalçın: Sabit gelirlileri korumak için eşel mobili tartışmalıyız
Ali Yalçın: Sabit gelirlileri korumak için eşel mobili tartışmalıyız
Yabancıya konut satışında yeni rekorlar bekleniyor
Yabancıya konut satışında yeni rekorlar bekleniyor
Bakan Nebati: Tek sorunumuz var, enflasyon
Bakan Nebati: Tek sorunumuz var, enflasyon
Motorine dev zam! Benzinde ise zam yok
Motorine dev zam! Benzinde ise zam yok
MB'den turizmcilerin döviz kazançlarıyla ilgili önemli karar
MB'den turizmcilerin döviz kazançlarıyla ilgili önemli karar
Bakanlıktan 'göçmen' açıklaması: 21 bin 87 göçmen sınır dışı edildi
Bakanlıktan 'göçmen' açıklaması: 21 bin 87 göçmen sınır dışı edildi
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 20'nin altına indi
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 20'nin altına indi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi

Eren Ve Eren-Kış Operasyonları Tamamlandı: 339 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren ve Eren-Kış operasyonlarının tamamlandığı ve bu operasyonlarda toplam 339 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Eren-Kış operasyonlarının ardından 15 Nisan itibariyle 'Abluka Operasyonları'nın başlatıldığı belirtildi.

  1. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şehit Eren Bülbül anısına başlatılan operasyonlar kapsamında 1639 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği belirtildi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şehit Eren Bülbül anısına başlatılan operasyonlar kapsamında 1639 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği belirtildi.

  2. Operasyonlarda 421 mayın-EYP, 576 silah, 827 el bombası, 3 milyon 600 bin kök kenevir bitkisi, 4 bin 621 kilogram esrar, 5 bin 983 kilogram patlayıcı ile 123 bin 391 değişik çapta mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

    Operasyonlarda 421 mayın-EYP, 576 silah, 827 el bombası, 3 milyon 600 bin kök kenevir bitkisi, 4 bin 621 kilogram esrar, 5 bin 983 kilogram patlayıcı ile 123 bin 391 değişik çapta mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

  3. "1 EKİM'E KADAR 9 BİN 159 OPERASYON PLANLANDI" Açıklamada Eren-Kış operasyonlarının ardından bugün İlkbahar-Yaz "Abluka" operasyonlarının başlatıldığı bildirildi.

    "1 EKİM'E KADAR 9 BİN 159 OPERASYON PLANLANDI" Açıklamada Eren-Kış operasyonlarının ardından bugün İlkbahar-Yaz "Abluka" operasyonlarının başlatıldığı bildirildi.

  4. Açıklamada şunlar kaydedildi; <br> "Abluka operasyonlarıyla teröristler üzerlerindeki amansız baskı sürdürülecek, lojistik ve ikmal kanalları başta olmak üzere her türlü destekleri kesilecek, teröristler hayatlarını idame ettiremez hale getirilecek, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, 7gün/24 saat esasıyla ve ara-bul-yok et taktiğiyle kesintisiz operasyonlar planlanacak ve icra edilecek. 1 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek İlkbahar-Yaz döneminde, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucularının da yer alacağı 9 bin 159 operasyonun icra edilmesi planlandı."

    Açıklamada şunlar kaydedildi;
    "Abluka operasyonlarıyla teröristler üzerlerindeki amansız baskı sürdürülecek, lojistik ve ikmal kanalları başta olmak üzere her türlü destekleri kesilecek, teröristler hayatlarını idame ettiremez hale getirilecek, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, 7gün/24 saat esasıyla ve ara-bul-yok et taktiğiyle kesintisiz operasyonlar planlanacak ve icra edilecek. 1 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek İlkbahar-Yaz döneminde, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucularının da yer alacağı 9 bin 159 operasyonun icra edilmesi planlandı."

  5. "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik başlatılan Abluka operasyonlarına, halkımızın desteği ile inançlı, inatçı ve kararlı bir ruhla başarı ile devam edilecek ve bölücü terör örgütünün ülke gündeminden tamamen çıkarılması sağlanacak."

    "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik başlatılan Abluka operasyonlarına, halkımızın desteği ile inançlı, inatçı ve kararlı bir ruhla başarı ile devam edilecek ve bölücü terör örgütünün ülke gündeminden tamamen çıkarılması sağlanacak."