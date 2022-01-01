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Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'inden Şaşırtan İtiraf

Hababam Sınıfı serisinde oynadığı "Bozum Cahit" rolüyle gönüllere taht kuran Cengiz Nezir, oyunculuğu bırakma sebebini ilk kez anlattı.

  1. Rıfat Ilgaz'ın kitabından uyarlanan ve Ertem Eğilmez tarafından beyazperdeye yansıtılan "Hababam Sınıfı" serisi yıldız oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle 7'den 70'e hala daha günümüzde büyük yankı uyandırıyor.

    Rıfat Ilgaz'ın kitabından uyarlanan ve Ertem Eğilmez tarafından beyazperdeye yansıtılan "Hababam Sınıfı" serisi yıldız oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle 7'den 70'e hala daha günümüzde büyük yankı uyandırıyor.

  2. Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı seride "Bozum Cahit" rolünü oynayan Cengiz Nezir yıllar sonra ortaya çıktı.

    Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı seride "Bozum Cahit" rolünü oynayan Cengiz Nezir yıllar sonra ortaya çıktı.

  3. "SİNEMAYI BIRAKTIKTAN SONRA BABAMLA ÇALIŞMAYA BAŞLADIM" Hababam Sınıfı serisinin yanı sıra; "Ah Nerede", "Bizim Aile" ve "Aile Şerefi" adlı yapımlarda rol alan Nezir, sinema sektöründen uzak bir yaşantı sürdürmeyi seçti.

    "SİNEMAYI BIRAKTIKTAN SONRA BABAMLA ÇALIŞMAYA BAŞLADIM" Hababam Sınıfı serisinin yanı sıra; "Ah Nerede", "Bizim Aile" ve "Aile Şerefi" adlı yapımlarda rol alan Nezir, sinema sektöründen uzak bir yaşantı sürdürmeyi seçti.

  4. Sinemayı bırakmasının ardından aile mesleğini yaptığını anlatan oyuncu, "İstanbul'un Ege'si Kadıköy'de yaşıyorum. İstanbul çok yorucu bir şehir ama Kadıköy hiç öyle değil. Caddebostan, Suadiye ve Kalamış gibi semtler olunca Ege'yi pek aramıyoruz.

    Sinemayı bırakmasının ardından aile mesleğini yaptığını anlatan oyuncu, "İstanbul'un Ege'si Kadıköy'de yaşıyorum. İstanbul çok yorucu bir şehir ama Kadıköy hiç öyle değil. Caddebostan, Suadiye ve Kalamış gibi semtler olunca Ege'yi pek aramıyoruz.

  5. Daha yeni de emekli olduk. Sinemayı bıraktıktan sonra babam ile çalışmaya başladım. Ayakkabı imalatı yapıyorduk. Sonra ayakkabı sektöründe öncü olan bir marka ile 15 yıl çalıştım. Ar-Ge müdürlüğü yaptım." ifadelerini kullandı.

    Daha yeni de emekli olduk. Sinemayı bıraktıktan sonra babam ile çalışmaya başladım. Ayakkabı imalatı yapıyorduk. Sonra ayakkabı sektöründe öncü olan bir marka ile 15 yıl çalıştım. Ar-Ge müdürlüğü yaptım." ifadelerini kullandı.

  6. "O FİLMİN AFİŞİNDE İSMİM OLMADIĞI İÇİN BIRAKTIM" Oyunculuktan uzak kalma sebebini ilk kez açıklayan Nezir, şöyle konuştu: "Yavuz Turgul o dönemler 'Arzu Film'in yazıhanesinde çalışıyordu. Yönetmen ya da senarist değildi. Film ithalatını ve afişleri yapıyordu. 'Hababam Sınıfı'ndan sonra 'Ah Nerede'nin afişinde adımı görünce çok mutlu olmuştum. O zamanlar afişte adının yer alması çok büyük bir şeydi.

    "O FİLMİN AFİŞİNDE İSMİM OLMADIĞI İÇİN BIRAKTIM" Oyunculuktan uzak kalma sebebini ilk kez açıklayan Nezir, şöyle konuştu: "Yavuz Turgul o dönemler 'Arzu Film'in yazıhanesinde çalışıyordu. Yönetmen ya da senarist değildi. Film ithalatını ve afişleri yapıyordu. 'Hababam Sınıfı'ndan sonra 'Ah Nerede'nin afişinde adımı görünce çok mutlu olmuştum. O zamanlar afişte adının yer alması çok büyük bir şeydi.

  7. 'Bizim Aile'nin afişinde de ismim vardı. 'Aile Şerefi'ni çektik. Sonra afişi gördüm ismim yok. Yavuz Turgul'a gittim. 'Ağabey neden ismim yok?' diye sordum. Değişik bir tavır ve üslubla 'Cengizciğim unutmuşum' dedi. 'Yok ya!' dedim... Şaşırtıcı ama o gün oyunculuğu bıraktım. Hatta ondan sonraki filmim de hazırdı. 'Tosun Paşa'da rol alacaktım."

    'Bizim Aile'nin afişinde de ismim vardı. 'Aile Şerefi'ni çektik. Sonra afişi gördüm ismim yok. Yavuz Turgul'a gittim. 'Ağabey neden ismim yok?' diye sordum. Değişik bir tavır ve üslubla 'Cengizciğim unutmuşum' dedi. 'Yok ya!' dedim... Şaşırtıcı ama o gün oyunculuğu bıraktım. Hatta ondan sonraki filmim de hazırdı. 'Tosun Paşa'da rol alacaktım."

  8. Geriye dönüp baktığında bu kararından pişman olduğunu ifade eden ünlü isim "Pişmanım ama gençlik işte... Gurur yaptık. O zamanlar bazı şeylerin kıymetini bilmiyorsun. Bunlar seneler sonra dönüyor." diye konuştu.

    Geriye dönüp baktığında bu kararından pişman olduğunu ifade eden ünlü isim "Pişmanım ama gençlik işte... Gurur yaptık. O zamanlar bazı şeylerin kıymetini bilmiyorsun. Bunlar seneler sonra dönüyor." diye konuştu.

  9. İşte Cengiz Nezir'in son hali...

    İşte Cengiz Nezir'in son hali...