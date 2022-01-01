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Kendisiyle Dalga Geçen Şahan Ve Nevşin'e Tepki Gösterdi!

Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımlar nedeniyle savcılığa ifade veren Yıldız Tilbe, haberini sosyal medya hesabından paylaşan ve dalga geçen ifadeler kullanan Nevşin Mengü ve Şahan Gökbakar'a tepki gösterdi.

  1. Sokak hayvanlarının saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocukların haberlerine kayıtsız kalamayan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Bazı kesimler tarafından "hayvanların zehirlenmesi" ifadelerini içeren paylaşımlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine savcılığa ifade veren Tilbe, geçtiğimiz gün soluğu mahkemede aldı. Yıldız Tilbe ifadesinde olaylardan çok etkilendiği için anlık o ifadeleri kullandığını şu sözlerle açıkladı:

    Sokak hayvanlarının saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocukların haberlerine kayıtsız kalamayan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Bazı kesimler tarafından "hayvanların zehirlenmesi" ifadelerini içeren paylaşımlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine savcılığa ifade veren Tilbe, geçtiğimiz gün soluğu mahkemede aldı. Yıldız Tilbe ifadesinde olaylardan çok etkilendiği için anlık o ifadeleri kullandığını şu sözlerle açıkladı:

  2. "Çok etkilendiğim için saldırgan köpekler için birkaç cümle ettim. Müslüman olduğum için bizde insan ölür, hayvan geberir. Gebersin dedim. Bu kelime yüzünden çok üstüme gelindi. O zaman uyutulsun ama çocuklar sokakta rahat gezsin. Yaşlılar camiye sabah rahat gitsin. Köylüler tarlasına giderken parçalanıyor. Rahat gitsinler. Çocuklar parklarda oynasın. Diğer köpeklerde rehabilite ediliyorsa edilsin. Edilmiyorsa kör gezdiren köpekler var, yaşlı bakan, gazete getiren. Eğitilsin insana faydalı hale getirilsin. Buna hepimiz razıyız ama parçalayan köpekler yine söylüyorum. İtlaf edilmelidir. Çünkü vahşilerdir. O yüzden çocukların ve insanların yaşamda önceliği olduğunu düşünüyorum.

    "Çok etkilendiğim için saldırgan köpekler için birkaç cümle ettim. Müslüman olduğum için bizde insan ölür, hayvan geberir. Gebersin dedim. Bu kelime yüzünden çok üstüme gelindi. O zaman uyutulsun ama çocuklar sokakta rahat gezsin. Yaşlılar camiye sabah rahat gitsin. Köylüler tarlasına giderken parçalanıyor. Rahat gitsinler. Çocuklar parklarda oynasın. Diğer köpeklerde rehabilite ediliyorsa edilsin. Edilmiyorsa kör gezdiren köpekler var, yaşlı bakan, gazete getiren. Eğitilsin insana faydalı hale getirilsin. Buna hepimiz razıyız ama parçalayan köpekler yine söylüyorum. İtlaf edilmelidir. Çünkü vahşilerdir. O yüzden çocukların ve insanların yaşamda önceliği olduğunu düşünüyorum.

  3. İstanbul Adalet Saray'ında ifade veren Tilbe'nin avukatı Handan Bakbak konuyla ilgili "Şikayetlerimizi pekiştirdik. Birçok kişi hakkında ünlü isimler hakkında dosyamız vardı, onu pekişterecek ifadelerimizi verdik. Bakın bugün bile 80 dikiş atılan çocuk var. Hala o olay devam ediyor. Yıldız Hanım da artık konuşmak istemiyor. Hukuk konuşsun, adalet konuşsun, yargı konuşsun diyor" şeklinde yanıt verdi.

    İstanbul Adalet Saray'ında ifade veren Tilbe'nin avukatı Handan Bakbak konuyla ilgili "Şikayetlerimizi pekiştirdik. Birçok kişi hakkında ünlü isimler hakkında dosyamız vardı, onu pekişterecek ifadelerimizi verdik. Bakın bugün bile 80 dikiş atılan çocuk var. Hala o olay devam ediyor. Yıldız Hanım da artık konuşmak istemiyor. Hukuk konuşsun, adalet konuşsun, yargı konuşsun diyor" şeklinde yanıt verdi.

  4. Bu haberlerin sosyal medyada yer alması sonucu gazeteci Nevşin Mengü Tilbe ile dalga geçen ifadeler içeren bir paylaşımda bulundu. Paylaşıma Şahan Gökbakar'da cevap verdi. Hakaret içeren ifadeler kullanan Mengü ve Gökbakar'a ilk cevap ise 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi verdi.

    Bu haberlerin sosyal medyada yer alması sonucu gazeteci Nevşin Mengü Tilbe ile dalga geçen ifadeler içeren bir paylaşımda bulundu. Paylaşıma Şahan Gökbakar'da cevap verdi. Hakaret içeren ifadeler kullanan Mengü ve Gökbakar'a ilk cevap ise 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi verdi.

  5. Sokak köpeklerinin saldırması sonucu önce sağ bacağını kaybeden sonra ise hayat mücadelesini kaybeden küçük kızın annesi Derya Pınar'dan geldi.

    Sokak köpeklerinin saldırması sonucu önce sağ bacağını kaybeden sonra ise hayat mücadelesini kaybeden küçük kızın annesi Derya Pınar'dan geldi.

  6. Pınar Mengü'nün paylaşımının altına "Anahtar kelimeleri yazıyorum ÇOCUĞUM BAŞIBOŞ KÖPEKLER YÜZÜNDEN KAMYON ALTINDA KALDI BACAĞI PARAMPARÇA OLDU VE HAYATINI KAYBETTİ !Hadi gülmeye devam edin" cevabını yazdı.

    Pınar Mengü'nün paylaşımının altına "Anahtar kelimeleri yazıyorum ÇOCUĞUM BAŞIBOŞ KÖPEKLER YÜZÜNDEN KAMYON ALTINDA KALDI BACAĞI PARAMPARÇA OLDU VE HAYATINI KAYBETTİ !Hadi gülmeye devam edin" cevabını yazdı.

  7. Paylaşım sosyal medyada viral olurken Tilbe'de iki ismin alaycı tavrına sessiz kalmadı. Paylaşımın altına verdiği cevap ise sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılardan Tilbe'ye destek geldi. "Son Nevşin bükücü", "Tilbe abladan tokat" tarzında yorumlar yapıldı.

    Paylaşım sosyal medyada viral olurken Tilbe'de iki ismin alaycı tavrına sessiz kalmadı. Paylaşımın altına verdiği cevap ise sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılardan Tilbe'ye destek geldi. "Son Nevşin bükücü", "Tilbe abladan tokat" tarzında yorumlar yapıldı.

  8. Yıldız Tilbe daha sonra ise kendisini savcılığa veren ve dalga geçenleri Ti'ye alan bir paylaşımda bulundu. "Bende uygun bulduğum boş ve güzel sokaklara, timsah, komodo ejderi ve birkaç sırtlan bırakacağım beslemek için, anakonda da olur, besleme yapıp sokağa bırakıcam, hem turistler de gelir, safari falan neden olmasın neyimiz eksik, sokak hayvanlarımıza yeni türler niye eklenmesin."

    Yıldız Tilbe daha sonra ise kendisini savcılığa veren ve dalga geçenleri Ti'ye alan bir paylaşımda bulundu. "Bende uygun bulduğum boş ve güzel sokaklara, timsah, komodo ejderi ve birkaç sırtlan bırakacağım beslemek için, anakonda da olur, besleme yapıp sokağa bırakıcam, hem turistler de gelir, safari falan neden olmasın neyimiz eksik, sokak hayvanlarımıza yeni türler niye eklenmesin."