Kendisiyle Dalga Geçen Şahan Ve Nevşin'e Tepki Gösterdi!

"Çok etkilendiğim için saldırgan köpekler için birkaç cümle ettim. Müslüman olduğum için bizde insan ölür, hayvan geberir. Gebersin dedim. Bu kelime yüzünden çok üstüme gelindi. O zaman uyutulsun ama çocuklar sokakta rahat gezsin. Yaşlılar camiye sabah rahat gitsin. Köylüler tarlasına giderken parçalanıyor. Rahat gitsinler. Çocuklar parklarda oynasın. Diğer köpeklerde rehabilite ediliyorsa edilsin. Edilmiyorsa kör gezdiren köpekler var, yaşlı bakan, gazete getiren. Eğitilsin insana faydalı hale getirilsin. Buna hepimiz razıyız ama parçalayan köpekler yine söylüyorum. İtlaf edilmelidir. Çünkü vahşilerdir. O yüzden çocukların ve insanların yaşamda önceliği olduğunu düşünüyorum.