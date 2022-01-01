Kediler, Arkadaşlarının Ve Sahiplerinin Adını Biliyor

Araştırmanın kedilerin düşünülenden daha az bencil olduğunu ortaya çıkardığını belirten bilim insanları, bir evde ya da kafede yaşayan kedileri inceledi. Her kediye, sahibinin diğer kedinin adını söylediği ses kaydı dinletilirken, daha sonra o kedinin fotoğrafı gösterildi.